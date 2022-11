“Apeli im për të gjithë ju është që të mendoni për një armëpushim të përkohshëm për një muaj. Paqe gjatë kohëzgjatjes së Kupës së Botës, ose të paktën krijimi i disa korridoreve humanitare. Ose çdo gjë që mund të çojë në rifillimin e dialogut si hap i parë drejt paqes”. Kështu është shprehur presidenti i FIFA-s, Gianni Infantino, në fjalimin e tij në G20 në Bali.

Numri 1 i FIFA-s shpreson për një pezullim të luftës në Ukrainë për gjithë kohëzgjatjen e Kupës së Botës në Katar. “Ne nuk jemi naivë për të besuar se futbolli mund të zgjidhë problemet e botës – shtoi Infantino -. Ne e dimë se objektivi ynë kryesor si një organizatë sportive është dhe duhet të jetë sporti. Fakti që futbolli bashkon botën – vazhdoni Infantino– mund të jetë nxitje për një gjest pozitiv”.

APELI I INFANTINO PARA BOTËRORIT

“Futbolli i bashkon njerëzit si asgjë tjetër dhe Kupa e Botës do të jetë një festë e atij uniteti dhe pasioni për lojën që e duam kaq shumë”, tha ai gjithashtu në mesazhin e nisjes së fushatës ‘Futbolli bashkon botën’. “

Fjalët e Infantino janë thënë në promovimin e fushatës ‘Futbolli bashkon botën’: “Futbolli është dhe duhet të jetë fokusi ynë kryesor. Kupa e Botës ka të bëjë gjithashtu me vlera dhe kauza që shtrihen shumë përtej fushës. Ne jemi të kënaqur që yjet e futbollit të kaluar dhe të sotëm janë bashkuar me ne. Kjo për të promovuar dhe nxjerrë në pah këto tema -shpjegoi ai-. Sporti ynë ka të bëjë edhe me tifozët. Në këtë mënyrë duam që ata të jenë pjesë e festës globale, prandaj i ftojmë tifozët nga e gjithë bota të tregojnë pasionin e tyre në mediat sociale. E në këtë mënyrë të japin një shembull se si futbolli bashkon botën”, e mbylli presidenti i FIFA-s.