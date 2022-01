Këto apartamente po shemben në kuadër të procesit të rindërtimit pas tërmetit të 26 Nëntorit 2019, ku në këtë zonë është hartuar një plan zhvillimor me blloqe të reja banesash. Sipas VKM-së, banorët shtëpitë e të cilëve janë parashikuar për t’u shembur, do t’u jepen apartamentet e reja që do të ndërtohen në këtë zonë. Por disa banorë e kundërshtojnë këtë projekt duke thënë se shtëpitë e tyre nuk kanë pësuar dëmtime