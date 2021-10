Zlatan Ibrahimovic pasuron garazhin e tij personal me një Ferrari SF90 Stradale: kjo u njoftua nga vetë suedezi në mediat sociale, një lloj dhurate luksoze për ditëlindjen e tij të 40-të. Një makinë me 1000 kuaj fuqi, 3990cc zhvendosje, 340 km / orë me shpejtësi maksimale dhe 2.5 sekonda për të xhiruar nga 0 në 100 km / orë: të gjitha për “shumën modeste” (duke filluar, pastaj me pajisje shtesë dhe personalizime cmimi rritet edhe më shumë ) prej 430,000 euro. Një zakon i këndshëm për Ibrën: vitin e kaluar, për ditëlindjen e tij të 39-të, i bleu vetes një Porsche 911 Targa 4S Heritage.

E megjithëse mbushi 40 vjeç, ai absolutisht nuk mendon për fundin e karrierës së tij: “Unë dua të luaj sa më shumë që të jetë e mundur, nuk dua të kem keqardhje dhe dua të qëndroj në fushë deri në pikën e fundit të energjisë – tha sulmuesi suedez për Milan TV -. Sot nuk ndihem pranë këtij hapi, mendoj se jam akoma më i forti nga të gjithë dhe se mund të ndihmoj ekipin tim dhe shokët e skuadrës për të marrë rezultate “.