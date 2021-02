Juventusi ka filluar në mënyrën më të mirë muajin shkurt me një fitore ndaj Interit në ndeshjen e parë të gjysmëfinaleve të Kupës së Italisë. Përveç rezultateve, Andrea Pirlo mund të buzëqeshë që më në fund të ketë gati të gjithë skuadrën në dispozicion, me vetëm Paulo Dybala që kthehet brenda pak ditësh. Një nga kthimet më të rëndësishme ishte ai i kapitenit Giorgio Chiellini, i cili foli gjatë një interviste me mikrofonat e So Foot: “Ibrahimovic? Duhet të gjej një rival për të dhënë më të mirën time. Unë e respektoj shumë Zlatanin, ne e respektojmë njëri-tjetrin. Ishim shokë skuadre në sezonin tim të parë tek Juve. Asnjëherë nuk kisha frikë të përballesha me të, kurrë nuk kam bërë një hap prapa. U bë armiku absolut duke kaluar në Inter, pastaj një kundërshtar i thjeshtë tek Milan ose me ekipin kombëtar. Më jep kënaqësi të madhe të fitoj një duel ”.

“Kur arrij të bllokoj një goditje të rrezikshme ose të shpëtoj një gol, kam një ngarkesë adrenaline. Është një gëzim ndryshe nga shënimi, nuk është i krahasueshëm, por ato shpëtime në ndeshje të rëndësishme, i kam akoma brenda vetes. Për shembull, goli im ndaj Barcelonës në çerekfinalet e Ligës së Kampionëve më dha shumë më pak kënaqësi sesa kur ndalova Harry Kane të shënonte në minutën e 89-të”.

“Për të fituar duele me sulmuesit duhet të jesh pesimist dhe të parashikosh më të keqen. Është çmimi i rezervuar për lojtarët “normalë” si unë ose Barzagli. Andrea ishte një mbrojtës shumë i mirë, por ne nuk kemi cilësitë e kampionit të Sergio Ramos ose Virgil van Dijk. Unë kam një lloj personaliteti të ndarë: jam mjaft i ndrojtur dhe i rezervuar, por në fushë jam i aftë për gjithçka për të fituar.

“Superliga? Pesë vjet më parë i thashë Presidentit Agnelli se shpresoja të luaja çdo javë kundër Barça, Real, Psg, Bayern … Për një futbollist të nivelit të lartë është më e mira. Shpresoj të shoh disa ndryshime të mëdha. Me, ndoshta, një format të ri të Champions. Me Covid, ne jemi në një ngërç të rrezikshëm: rritja i ka lënë vendin pasigurisë “.