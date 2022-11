Egnatia sheh nga Europa me Shpëtim Duron në pankinë. Një tjetër fitore e teknikut, kundër ish-skuadrave të tij dhe rrogozhinasit janë të katërtët, 4 pikë nga kreu. Një fitore e rëndësishme e arritur nga Egnatia, që likuidoi 2-0 Laçin, në sfidën e javës së 12 të Superiores, që mbyll pjesën e parë të sezonit.

SEKRETI I DUROS: IA THASHË LOJTARËVE

Një sfidë e dominuar nga skuadra e Duros, e cila provoi shumë, por rrjetën e gjeti vetëm në pjesën e dytë me Agbekpornu. Rezultatin e vendosi në siguri Fernando në minutën e fundit. Tekniku Duro zbuloi edhe prapaskenën në dhomat e zhveshjes, që motivoi skuadrën: “Në pushimin e pjesës së parë i theksova që do të shënojmë patjetër, edhe pse futbolli është i çuditshëm. I thashë që sa të shënojmë golin e parë do të mbarojë çdo gjë. Ashtu ishte. Sa shënuam të parin, humbëm edhe dy raste e pastaj erdhi i dyti. Kishim besim ndaj një Laçi që i thashë që do të luajë mbrapa, duke shfrytëzuar mundësi kundërsulmi me Mazrekajn, Adeleke e Spahiun. Por kishim marrë masat mirë që nuk i dhamë asnjë lloj mundësie”.

VUKICEVIC: NUK ËSHTË NORMALE TË LUASH KAQ KEQ

Për Laçin, që pëson një humbje pas tre fitoreve radhazi, gjërat komplikohen edhe më shumë. Në sfidën e ardhshme do të jenë pa kapitenin Mazrekaj, i ndëshkuar me karton të kuq. “Është normale që ndonjëherë të humbësh, por nuk është normale të luash kaq keq sa kemi luajtur sot – tha tekniku i Laçit Vukicevic-. Dua të përgëzoj kundërshtarët për fitoren. Luajtën shumë më mirë se ne. Më vjen keq se u përgatitëm shumë mirë për këtë ndeshje, por na mungoi gjithçka. Ekipi doli në fushë pa motivim, pa agresivitet. Në pjesën e parë kemi humbur praktikisht çdo duel. Dukej sikur luanim një ndeshje miqësore dhe nuk kemi merituar më shumë” përfundoi malazezi. Kështu rrogozhinasit ngjiten në vendin e katërt në kampionat, me 18 pikë, ndërsa Laçi zbret në vendin e shtatë me 14 pikë.