Lionel Scaloni po përgatitet të përballet me Holandën në çerekfinalen e Kupës së Botës 2022: “Të tetë skuadrat ende në garë kanë meritat e tyre dhe mund të aspirojnë finalen – tha trajneri i Argjentinës në konferencën për shtyp -. Ndeshja e nesërme do të jetë e bukur për tu parë, sepse do të jenë dy skuadra në fushë që përpiqen gjithmonë të sulmojnë.”

Më pas Scaloni u fokusua në gjendjen e dy lojtarëve që dukeshin në dyshim, por që duhet të jenë rregullisht në fushë: “De Paul dhe Fideo (Di Maria, ed) u stërvitën dje, por ka ende një ditë dhe një stërvitje për të vlerësuar më mirë ekipin. Angel bëri vetëm gjysmën e stërvitjes me grupin. Sot do të flasim me njëri-tjetrin dhe do të shohim se çfarë të bëjmë. Ai është një lojtar i rëndësishëm, por në fushë duhet të dalë kush është më mirë”.

POLEMIKAT ME GAZETARËT ARGJENTINAS

Ai që ka krijuar debat është ish-mesfushori i Udineses, që kreu një punë të diferencuar. Për mediat argjentinase lojtari ishte i destinuar për tu tërhequr nga ndeshja. Rrethanë e mohuar nga trajneri, me shumë polemika ndaj gazetarëve: “De Paul është mirë, por do të shohim se çfarë formacioni do të jetë në stërvitjen e sotme. Stërvitja e djeshme ishte me dyer të mbyllura, nga e dini për De Paul? Nuk më pëlqen që gjërat të dihen, këto janë gjëra që duhet t’i mësojmë dhe përmirësojmë. Unë nuk jam i zemëruar, por nëse ka një lojtar që nuk stërvitet, nuk e di se cila është urgjenca për të nxjerrë dhe treguar pse nuk stërvitet. Gjithmonë, pas një ndeshje, ka lojtarë që stërviten veçmas. Duke e bërë këtë ne krijojmë alarme. Dëshironi të fitojë Argjentina apo Holanda?”

E pashmangshme edhe një pyetje për atë që ka qenë deri tani i përjashtuari i madh: “Dybala? Ai nuk ka luajtur ende sepse nuk e pashë të përshtatshme që ai të dilte në fushë. Megjithatë ai është mirë, është në gjendje dhe ne jemi të kënaqur me kontributin e tij”.