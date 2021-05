Kuvendi i Shqipërisë i ka hapur rrugë shkarkimit të Presidentit Ilir Meta. Në seancën e sotme parlamentare, deputetët kanë miratuar ngritjen e Komisionit Hetimor.

Nisma e propozuar nga Partia Socialiste mori 97 vota pro, 6 kundër dhe 2 abstenime.

Një ditë më parë u bene publik edhe emrat e deputeteve ne Komision, ku si kryetar i tij pritet të jetë deputeti, Alket Hyseni, ndërsa pjesë e tij mësohet se do të jenë edhe deputetë të opozitës parlamentare si: Myslim Murrizi, Halil Jakimi dhe Arlind Çaçani.

Afati i punës së Komisionit Hetimor pritet që të jetë një muaj, përgjatë të cilit do të shqyrtohen të gjitha argumentet e ngritura nga Partia Socialiste për shkarkimin e Presidentit. Vendimi i shkarkimit të Presidentit duhet të mbështetet nga të paktën 2/3 e anëtarëve të Kuvendit.

RAPORTI I KOMISIONIT TE LIGJEVE PER KERKESEN E 49 DEPUTETEVE

“Panorama” ka siguruar raportin e plotë të Komisionit të Ligjeve për shqyrtimin e kërkesës së 49 deputetëve të PS për shkarkimin e Presidentit Meta. Në raport saktësohet se në datën 4 maj komisioni është njoftuar nga Kryetari i Kuvendit dhe është mbledhur më pas më 5 dhe 6 maj, ku edhe miratoi kërkesën e deputetëve të maxhorancës.

Në raport vlerësohet se shkaqet që deputetët kërkojnë shkarkimin e Presidentit janë kryerja e shkeljeve të rënda, flagrante dhe në mënyrë të përsëritur të Kushtetutës si dhe sjellja në kundërshtim të hapur me funksionet që i parashikon Kushtetuta. Aty ndodhen dhe të gjitha argumentet e kërkesës nga maxhoranca se pse duhet shkarkuar Meta, nga shkeljet para, gjatë dhe pas fushatës, tek favorizimi i opozitës dhe denigrimi i Kryeministrit, maxhorancës e përfaqësues të saj si dhe cenimi i marrëdhënieve të Shqipërisë me BE e SHBA.

“Në abuzim të kompetencave kushtetuese dhe ligjore si dhe në kushtet e shkeljes së rëndë dhe flagrante të Kushtetutës, z. Ilir Meta para, gjatë dhe pas periudhës së fushatës zgjedhore të 2021, me veprimet, sjelljet dhe mesazhet e dhëna në publik, nuk ka garantuar unitetin kombëtar, nuk ka moderuar konfliktin politik, por përkundrazi e ka nxitur atë në terma të tilla, të cilat krijuan premisa për daljen e militantëve të partive politike në rrugë, duke terrorizuar qytetarët, duke kufizuar lirinë e tyre të lëvizjes si dhe lirinë personale, deri në kryerjen e konflikteve me armë dhe humbjen e jetës së një personi dhe plagosjen e disa të tjerëve, përfshirë vënien në rrezik të jetës së efektivëve të Policisë së Shtetit”, thuhet në raport.

Në përfundim Komisioni vlerësoi se kërkesa e deputetëve të PS plotëson kriteret procedurale dhe është në përputhje me Kushtetutën dhe ligjet në fuqi, si dhe ka shkaqe për të legjitimuar ngritjen e një komisioni hetimor parlamentar për shkarkimin e Presidentit. Ky raport u miratua në Komisionin e Ligjeve me 14 vota pro dhe 1 kundër dhe tashmë Komisioni Hetimor Parlamentar i është propozuar Kuvendit dhe pritet të votohet në seancën e sotme. Gjatë diskutimeve në Komision, deputetët e maxhorancës e kanë akuzuar Presidentin se nuk është paraqitur në diskutimin e sotëm gjoja për shkak të axhendës, por me qëllim që të shtyjë miratimin e komisionit për kërkesën përtej 9 prillit, afatit të fundit që mund të lejojë krijimin e një komisioni hetimor bë këtë legjislaturë.