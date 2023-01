Cristiano Ronaldo nuk do ta veshë fanellën e Newcastle sezonin e ardhshëm. Entuziazmi i tifozëve të Magpies u frenua nga trajneri Eddie Howe. Në konferencën për shtyp tekniku mohoi praninë e një klauzole për transferimin e CR7, në rast të kualifikimit në Champions të klubit: “I urojmë Ronaldos më të mirën për aventurën e tij të re. Por nuk ka asnjë të vërtetë në lidhje me Newcastle”, tha Howe.

Menjëherë pas transferimit zyrtar të kampionit portugez te arabët e Al Nassr, qarkulluan zërat e parë. Sigurisht mbi detajet për kontratën e tij miliona dollarëshe, por edhe për klauzolat e ndryshme që e përbëjnë atë. Midis tyre, sipas Marca, është edhe një që i lejon Newcastle ta huazojë portugezin në verën e vitit 2023. Kjo vetëm në rast se klubi në pronësi të Fondit të Investimeve Publike të Arabisë Saudite kualifikohet në Ligën e Kampionëve. Një mënyrë për t’i garantuar Cristiano Ronaldo një shans të fundit për t’u shfaqur në turneun më prestigjioz të klubeve në botë. Vetë Ronaldo, e cilësoi ciklin e tij në futbollin europian si të “mbyllur”.

SHTYHET DEBUTIMI PËR CR7: DUHET TË VUAJË DY NDESHJE SKUALIFIKIM

Tifozët e Al Nassr duhet të presin edhe disa ditë për të parë të preferuarin e tyre të ri në fushë. Siç raportojnë media të ndryshme angleze, në fakt, Ronaldo duhet të vuajë dënimin prej dy ndeshje. E gjitha lidhet me episodin e shuplakës në duart e tifozit autik të Everton. Ngjarja ndodhi në fund të një ndeshje në Premier League. Dënimi iu dha në nëntor, por pauza për Botërorin dhe divorci me Manchester United e lanë pezull. Sipas rregulloreve të transferimeve të FIFA-s, “çdo dënim disiplinor deri në katër ndeshje, ose deri në tre muaj, që i është dhënë një lojtari nga Federata e mëparshme, por që nuk është shlyer ende në kohën e transferimit, do të zbatohet në Federatën e re ku lojtari është regjistruar, në mënyrë që gjoba të shlyhet kudo”. Prandaj debutimi zyrtar duhet të bëhet më 21 janar, në ndeshjen në shtëpi kundër Al Ettifaq.