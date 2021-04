Dashi





Të qenët në shërbim të të tjerëve është e rëndësishme, por sigurohuni që gjithashtu të jeni duke u kujdesur për veten. Aspekti ekonomik paraqitet i kënaqshëm, por nëse do tregonit kujdes me shpenzimet, nuk do të bënit keq.

Demi

Nëse ka një çekuilibër në marrëdhënien tuaj me dikë të afërt, është e rëndësishme të merrni një pozicionim tani. Sigurohuni që ta shprehni mendimin tuaj me bindje. Ju jeni ajri që nxit zjarrin, kështu që kini kujdes se në cilën mënyrë e drejtoni energjinë tuaj.

Binjakët

Mund të ketë një fërkim të madh në botën tuaj sot, ndërsa mendjet kokëforta vijnë në konflikt me njëri-tjetrin. Bëni kujdes se si i trajtoni të tjerët, sepse ndjenjat ka të ngjarë të lëndohen nëse jeni të pandjeshëm. Të tjerët mund të duken të ashpër, por thellë brenda tyre janë po aq të butë sa ju.

Gaforrja

Gjërat duhet të shkojnë mirë për ju. Do të zbuloni se sa më shumë të shkëlqeni, aq më shumë prosperitet do të vijë në rrugën tuaj. Gjërat duhet të rrjedhin normalisht dhe mendja juaj do të jetë e pastër dhe e fortë. Ekziston një agresivitet i dukshëm ndaj natyrës suaj që është i fuqishëm dhe efektiv.

Luani

Ju mund të duhet të bëni disa rregullime mendore në mënyrë që të jeni në të njëjtën gjatësi vale me njerëzit e tjerë sot. Mos i merrni gjërat shumë seriozisht dhe mos u ndjeni sikur keni nevojë të kuptoni çdo detaj që paraqitet vetë. Disa gjëra më së miri lihen të panjohura.

Virgjëresha

Mund të merrni disa leksione të rëndësishme në lidhje me ekuilibrin sot. Tregoni kujdes me zjarrin, sepse mund ta keni afër. Egot janë të mëdha, dhe të gjithë do të kenë një mendim për gjithçka. Tensioni mund të ekzistojë, por kjo nuk do të thotë që duhet të tërhiqeni nga pozicioni juaj.

Peshorja

Ngjarjet e ditës mund t’ju lënë të ndiheni paksa të hutuar sot. Ndoshta ndiheni sikur nuk po merrni vëmendjen që mendoni se e meritoni. Ju mund të pyesni veten pse një gjë që dëshironi më shumë mund të jetë e vetmja gjë që nuk mund ta keni. Lëreni dritën tuaj të brendshme të shkëlqejë fort.

Akrepi

Kjo është një ditë e mrekullueshme për ju. Do të zbuloni se mendja juaj dhe dëshira juaj për veprim janë në të njëjtën faqe. Zjarri brenda jush po nxehet. Përdoreni këtë dëshirë të brendshme agresive për të trajtuar projekte që kërkojnë guxim, forcë dhe një dhunti për dramatiken.

Shigjetari

Mos ngurroni të jeni pak më egoistë se zakonisht. Mund ta gjeni veten duke ndryshuar pikëpamjen tuaj. Merrni pjesë në ëndrrat dhe ambiciet tuaja dhe lejoni që zëri juaj të dëgjohet nga turma. Mos u habitni nëse hasni kundërshtim, por mos e merrni këtë si një shenjë që duhet të tërhiqeni.

Bricjapi

Ju do të zbuloni se mund ta rrisni rrethin tuaj të ndikimit në një masë të madhe për sa kohë që jeni të gatshëm të ndërmerrni një rrezik vendimtar në mënyrën se si i qaseni çdo situate. Jini të guximshëm në veprimet tuaja. Kjo këshillë është edhe në aspektin sentimental.

Ujori

Ju mund ta gjeni të nevojshme t’i jepni vetes pak shërim shpirtëror. Njerëz të tjerë mund të duan vëmendjen tuaj, duke kërkuar këshilla dhe ndihmë me historitë e tyre. Bëhuni pak egoistë nëse është e nevojshme. Sigurohuni që të plotësoni nevojat tuaja.

Peshqit

Kjo është një ditë e shkëlqyer për ju. Ju mund të arrini një marrëveshje të madhe kur vendosni mendjen në lëvizje. Ka një instinkt të fortë luftarak brenda jush që është ndezur dhe gati për të luftuar. Lërini shqetësimet tuaja në prag të derës, sepse nuk ka nevojë të hezitoni në një ditë si kjo.