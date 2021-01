Ky është horoskopi për ditën e shtunë, 23 janar 2021 që Noa.al sjell për ju.

Njihuni me parashikimin e astrologut italian Paolo Fox, për punën, shëndetin dhe ndjenjat, si do të ecë dita për të lindurit e çdo shenje.

Ky është një përkthim ekskluziv nga Noa.al i shërbimit astrologjik për lexuesit tanë.

Dashi

Sot përpiquni të shmangni polemikat, veçanërisht në dashuri. Do të jetë një ditë mjaft e nënshtruar për sa i përket punës dhe ju ndiheni shumë të pakënaqur për këtë. Kini kujdes nga sëmundjet sezonale.

Demi

Për ju sot do të jetë një ditë pozitive. Në dashuri, beqarët mund të fillojnë të shikojnë përreth ndërsa çiftet mund të konsolidojnë edhe më shumë marrëdhëniet e tyre. Në punë, fitoret dhe një ndryshim i jetës priten edhe për ata që nuk janë shumë të rinj.

Binjakët

Gjithashtu për ju sot do të jetë një ditë pozitive Ditë pozitive por jini të kujdesshëm në dashuri: nëse duhet të sqaroni një keqkuptim, bëjeni atë duke u përpjekur të shkoni të takoni partnerin tuaj. Në punë, shumë gjëra do të ndryshojnë për mirë.

Gaforrja

Horoskopi i Paolo Fox tregon se Hëna në opozitë gjithmonë ju jep disa bezdi dhe përpiquni të mos merrni përsipër provokimet. Ju duhet të pushoni dhe të relaksoheni. Sa i përket punës, shtyni çdo zgjedhje.

Luani

Horoskopi i Paolo Fox sinjalizon që duhet t’i kushtoni vëmendje diskutimeve pasi keni Diellin dhe Merkurin përballë dhe kjo mund të përkeqësojë çështje të caktuara, veçanërisht nëse ato kanë të bëjnë me paratë. Mundohuni të mos shpenzoni shumë, nuk është koha e duhur.

Virgjëresha

Sot do të keni disa dyshime në dashuri në historitë e reja, kështu që përpiquni të mos nxitoni gjërat. Në punë ndikimi pozitiv i Jupiterit ndihmon për të lëvizur gjërat në favorin tuaj.

Peshorja

Horoskopi i Paolo Fox specifikon se sot do të duhet të përpiqeni të reflektoni, për të mos gabuar, veçanërisht në ndjenjat tuaja: në këtë periudhë mund të jeni veçanërisht i brishtë. Në dashuri ka pak stres në çift.

Akrepi

Shmangni argumentet e padobishme në dashuri: jeni të shqetësuar, përpiquni të qetësoheni. Edhe në punë ekziston rreziku që të humbni kontrollin. Sot duket se nervozohesh më lehtë.

Shigjetari

Ju jeni në proces të rimëkëmbjes, edhe pse koha më e mirë do të vijë muajin tjetër. Në dashuri mund të ketë ndonjë lëvizje të lehtë. Mund të arrini shumë në punë, por kjo varet nga përkushtimi juaj.

Bricjapi

Horoskopi i Paolo Fox ju tregon se do të jetë një ditë e favorshme falë ndikimit pozitiv të Jupiterit, Hënës dhe Saturnit. Mundësi të mira në punë.

Ujori

Është një ditë në të cilën ndihen emocione. Shfrytëzoni rastin për të organizuar diçka për të bërë gjatë fundjavës. Në punë, yjet mbrojnë takimet. Mundohuni të mos shpenzoni shumë.

Peshqit

Sot, të flasësh për dashurinë do të vijë më lehtë për ty pasi do të përjetosh emocione të bukura, sidomos me Bricjapin dhe Akrepin. Sa i përket punës do të keni forcën dhe mënyrën për të zgjidhur disa probleme. /k.k/noa.al/