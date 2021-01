Ky është horoskopi për ditën e enjte, 21 janar 2021 që Noa.al sjell për ju.

Njihuni me parashikimin e astrologut italian Paolo Fox, për punën, shëndetin dhe ndjenjat, si do të ecë dita për të lindurit e çdo shenje.

Ky është një përkthim ekskluziv nga Noa.al i shërbimit astrologjik për lexuesit tanë.

Dashi

Sot do të jetë një ditë pozitive falë Hënës së favorshme. Ndiheni më të fortë në ndjenjat tuaja dhe udhëtimi është gjithashtu i favorshëm. Në punë, kërkoni më shumë informacion para se të filloni një diçka të re.

Demi

Ju keni Venusin në krah, kështu që beqarët mund të bëjnë takime të rëndësishme dhe të duan përsëri. Ditë e mirë për punë: takimet e reja do të hapin rrugën drejt suksesit.

Binjakët

Sot do të jetë një ditë jo shumë e favorshme për dashurinë ku mund të bëni diskutime me partnerin tuaj. Ndoshta duhet të përpiqeni të kompensoni kohën ose distancën e humbur. Në punë do keni një fillim të shkëlqyeshëm.

Gaforrja

Horoskopi i Paolo Fox tregon se ndiheni shumë nervozë edhe në lidhje me sferën sentimentale, por përpiquni të shtyni sqarimet për nesër. Në punë nuk është koha të bëni gabime.

Luani

Horoskopi i Paolo Fox tregon që ju jeni paksa të trazuar për shkak të Diellit jo në favor, por ne ju rekomandojmë që të mos derdhni nervozizmin në çift ose në familje. Në punë, mund të rifilloni një projekt të braktisur prej kohësh.

Virgjëresha

Sot do të jetë një ditë e tensionuar dhe nervoze në dashuri ku mund të ketë debate në çift. Disa pengesa mund të lindin në punë, por ju duhet t’i çoni idetë tuaja përpara.

Peshorja

Horoskopi i Paolo Fox specifikon se sot do të jetë një ditë e nënshtruar, e cila gjithashtu mund të çojë në disa probleme në dashuri. Në punë duhet të përpiqeni të përfitoni sa më shumë.

Akrepi

Sot do të jetë një ditë e zbutur për ju, veçanërisht në lidhje me emocionet dhe ndjenjat. Ajo që ju nevojitet është një qetësi shtesë. Në punë është më mirë të veprohet menjëherë.

Shigjetari

Një ditë e favorshme nesër falë ndikimit pozitiv të Hënës e cila gjithashtu mund t’ju sjellë disa lajme të mira për ndjenjat. Në punë mund të ketë disa propozime shumë interesante.

Bricjapi

Horoskopi i Paolo Fox ju tregon se do të jetë një ditë interesante falë Hënës që do të hyjë në shenjë dhe do favorizojë dashurinë. Vëmendje në punë, mund të ketë komplikime.

Ujori

Sot do të keni pak nervozizëm por përpiquni të mos i thoni gjërat në mënyrë të papërshtatshme: kjo është e vërtetë si në dashuri ashtu edhe në punë. Në profesion duhet të përpiqeni të mos merrni vendime të nxituara.

Peshqit

Sot do të ndiheni pak të lodhur dhe të stresuar, por përpiquni të rezistoni, sepse së shpejti do të shëroheni. Në punë, favorizohen ata që punojnë në tregti. /k.k/noa.al/