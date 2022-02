Dashi

Ëndrrat e errëta, dëshpëruese mund të rrënojnë gjumin tuaj sonte. Mund të zgjoheni në mëngjes tërësisht të hutuar nga këto imazhe dhe prirja juaj mund të jetë t’i shpërfillni ato. Mos e bëj këtë. Ëndrrat tuaja po përpiqen t’ju tregojnë diçka për veten tuaj.

Demi

Jeni të ftuar në një festë që supozohet të zhvillohet sot? Të gjitha shenjat sugjerojnë se mund të harroni shumë gjëra të rëndësishme tani dhe njëra mund të jetë një ngjarje shoqërore, ndoshta e lidhur me biznesin. Kjo mund të mos jetë një nga ditët tuaja më të mira.

Binjaket

Kaloni sa më shumë kohë duke pushuar, sepse do t’ju duhet të rikuperoni fizikun tuaj. Nëse duhet të punoni, përqendrohuni në detyrat rutinë që kërkojnë shumë pak përpjekje Sa i perket aspektit financiar ai paraqitet në formë të qëndrueshme sot.

Gaforrja

Edhe pse partneri juaj mund të ndihet shumë sensual në këtë kohë, ju mund të mos ndjeni shumë pasion. Dashuria juaj sigurisht që nuk është zvogëluar, por partneri juaj mund ta interpretojë sjelljen tuaj në këtë mënyrë. Sigurohuni që partneri juaj ta dijë saktësisht se si ndiheni.

Luani

Një anëtar i familjes ka të ngjarë të jetë larg, dhe prania e këtij personi është e prirur të mungojë shumë. E vetmja gjë që mund të bëni në këto rrethana është të siguroheni që të gjithë të jenë të zënë derisa ai që mungon të kthehet.

Virgjeresha

Një i afërm ose fqinj më i vjetër mund të ketë nevojë për ndihmën tuaj sot. Kjo mund të jetë një kohë shumë e papërshtatshme për dikë që të kërkojë ndihmë, sepse ju keni punët tuajat. Kujdesuni që të planifikoni me kujdes kohën tuaj. Në aspektin profesional tregoni më shumë vëmendje.

Peshorja

Talentet tuaja krijuese mund të duken plotësisht të bllokuara sot, Ju mund të keni një projekt për të cilin vërtet dëshironi të punoni. Ju keni fokusin mendor, por elementi krijues thjesht mund të mos jetë aty. Përgjigjja e vetme mund të jetë që të merreni me këtë punë një ditë tjetër.

Akrepi

Kjo padyshim nuk është një ditë e mirë për të qëndruar në shtëpi dhe për të bërë punët e shtëpisë. Nëse e bëni këtë, disa mendime të trishtuara dhe mjaft irracionale mund t’ju mundojnë gjatë gjithë ditës. Pavarësisht se si është moti, do të ishte shumë më mirë të dilni në natyrë.

Shigjetari

Disa lajme zhgënjyese mund t’ju vënë në një gjendje mjaft të zymtë në një moment të caktuar sot, Dikush afër jush mund të duhet të largohet papritur nga qyteti për disa javë dhe ju do të jeni të vetmuar pa të. Ju duhet të jeni mjaft të zënë gjatë atyre ditëve, gjithsesi!

Bricjapi

Atmosfera përgjithësisht e favorshme ju inkurajon të merrni drejtimin në një marrëdhënie të caktuar, në vend që të lejoni dikë ta marrë atë në një drejtim të papërshtatshëm. Në aspektin financiar do të ndiheni në formë të mirë.

Ujori

Shtrirja aktuale planetare nënkupton që takimet e reja janë shumë në rendin e ditës sot. Por sot cilësitë tuaja karizmatike dhe magnetike janë me bollëk, ndaj me siguri nuk do të dëshironi të humbisni një mundësi të artë për të bërë një pushtim të rëndësishëm.

Peshqit

Ndoshta e keni kuptuar pak kohë më parë se është koha për të vazhduar sa i përket një marrëdhënieje aktuale, sepse shkëndija mund të mungojë dhe ju duket se keni shumë pak të përbashkëta tani. Ajo që mund t’ju pengojë të ecni përpara, nën shtrirjen aktuale planetare, është sasia e madhe e energjisë që kërkohet.