Dashi

Do te jeni ne gjendje te mire shendetesore. Investimet per shtepine tuaj, do te jene fitimprurese me vone. Tensionet e lidhura me punen do te mbizoterojne mendimet tuaja, duke ju shperqendruar nga çeshtjet qe lidhen me familjen dhe miqte.

Demi

Punet e shtepise do te marrin nje pjese te kohes suaj. Nje mesazh i komunikuar gabimisht mund t’ju prishë ditën. Sot do t’i arrini qellimet tuaja, duke kërkuar ndihme nga te tjeret.

Binjakët

Sot mund te keni probleme me stomakun ose dhembet. Udhetimi mund të rezutojë stresues per disa, por financiarisht shperblyes. Kaloni më shumë kohe me femijet dhe mesojini ata per vlerat e mira dhe sjelljen e pergjegjshme.

Gaforrja

Përpiquni të shmangni investimet e reja. Femijet do t’ju ndihmojnë ne kryerjen e puneve te çuditshme neper shtepi. I dashuri/e dashura juaj do te duket pak i irrituar, gje qe do t’ju shtoje shqetesimet ne mendjen tuaj.

Luani

Mos u shqetesoni nëse do t’ju duhet të përballeni me një situatë të vështirë gjatë ditës së sotme. Merrni pjese ne aktivitete sociale per të qenë humor pozitiv. Mund te krijoni nje miqesi te re që do t’ju vlejë shumë.

Virgjëresha

Mendohuni dy here perpara se te ndani informacione konfidenciale me bashkeshortin/bashkëshortin apo me një prej miqve tuaj. Romanca do te mbizoteroje ne mendimet tuaja, teksa beni plane per t’u takuar me te dashurin/dashurin tuaj.

Peshorja

Njerez te rendesishem do te jene gati te financojne diçka gje qe ju mud të propozoni. Dikush me te cilin jetoni do te merzitet nese keni shmangur përgjegjësinë tuaja.

Akrepi

Do te jete nje dite shume e mire nga pikepamja shendetesore. Gjendja juaj e gezuar shpirterore do te jete ajo çfarë keni dëshiruar prej ditësh. Shumica e çeshtjeve qe kane te bejne me jeten personale do te jene ne rregull dhe nen kontroll.

Shigjetari

Bëni kujdes nga ajo qe thoni, pasi mund te perfundoni duke lenduar ndjenjat e nje te afermi. Sot do e keni te veshtire te perpiqeni ta beni partnerin/partneren tuaj te shohe kendveshtrimin tuaj. Nese po perballeni me probleme ligjore, kjo do te jete nje dite e mire per te vizituar nje avokat per te marre disa keshilla profesionale.

Bricjapi

Perdorni burimet tuaja per te ndihmuar dike ne ankth. Disa ndryshime ne shtepi do t’ju bejne shume sentimentale. Një takim pasdite do t’ju sjellë shume arsye per t’u ndjere te kenaqur sot.

Ujori

Investimet ne aksione dhe fonde te perbashketa mund te jene produktive per ju, per perfitime afatgjata. Njerezit me te cilet jetoni aktualisht mund te mos jene shume te lumtur me ju, pavaresisht se çfare beni per t’i kenaqur ata. Tensionet e lidhura me punen do te mbizoterojne mendimin tuaj.

Peshqit

Dikush prane jush mund te krijoje probleme ne jeten tuaj personale. Dikush mund te futet mes dashurise suaj sot. Nje surprize e veçante nga partneri/partnerja do t’ju ngreje humorin