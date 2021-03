Dashi

Kur bëhet fjalë për dashurinë dhe romancën, gjërat pa dyshim që janë në favorin tuaj. Kujdesuni që nevoja e dikujt tjetër për liri të mos ndikojë negativisht në marrëdhënien tuaj. Komunikimi është thelbësor për të ruajtur një romancë të shëndetshme në çdo nivel.

Demi

Dashuria dhe romanca nuk do të jetë në nivelin e duhur sot. Mund të zbuloni se duhet të bëni disa rregullime në mënyrë që të qëndroni në të njëjtën faqe me të dashurit tuaj. Sa i përket aspektit profesional, sot mund të mësoni disa gjëra të reja që do t’ju zhvillojnë.

Binjakët

Sa më fort të përpiqeni të arrini diçka, aq më shumë ka të ngjarë që ajo të mos realizohet. Sot parashikohet të kaloni disa momente të bukura me partnerin, ose nëse jeni në kërkim të dashurisë, gjasat janë të njihni një person të rëndësishëm.

Gaforrja

Çështjet që përfshijnë dashurinë dhe romancën mund të mos ecin saktësisht në mënyrën që dëshironi. Ju mund të prisni që partneri juaj të bëjë lëvizjen tjetër, pasi nuk jeni të sigurt se në cilën mënyrë po përparon marrëdhënia. Mbajini linjat e komunikimit të hapura dhe ndaloni së luajturi lojëra hutuese.

Luani

Gjërat duhet të shkojnë mirë për ju në departamentin e dashurisë dhe romancës. Ndërsa dëshironi që gjërat të jenë të qarta dhe të planifikuara, mund të ndodhë që partneri juaj të dëshirojë më shumë liri dhe spontanitet. Tensioni mund të lindë kur asnjë partner nuk dëshiron të marrë drejtimin.

Virgjëresha

Në çështjet që kanë të bëjnë me dashurinë dhe romancën, mund t’ju duhet të ngadalësoni dhe të komunikoni me partnerin tuaj. Merrni drejtimin dhe përpiquni të mos ngadalësoheni nga pavendosmëria e njerëzve të tjerë. Ju e dini në cilin drejtim të shkoni, prandaj shkoni atje.

Peshorja

Ngjarjet e fundit në departamentin e dashurisë dhe romancës mund t’ju bëjnë të ndiheni sikur nuk po plotësoni nevojat tuaja. Mos harroni se njerëzit rreth jush nuk janë lexues të mendjes ashtu si jeni ju. Nëse sjellja e dikujt nuk është e drejtë me ju, thojeni në mënyrë të hapur.

Akrepi

Kini kujdes që të mos jeni duke manipuluar një situatë romantike, kështu që partneri juaj të humbasë çdo pushtet. Ju mund të mendoni se veprimet tuaja janë fisnike dhe me qëllim të mirë, por mund të jeni duke krijuar një skenar që nuk ka asnjë bazë në realitet.

Shigjetari

Partneri juaj mund të ndiejë nevojën për më shumë liri në marrëdhënie, ndërsa ju shpresoni të gjeni më shumë përkushtim. Mos dilni përpara vetes duke projektuar skenarë që mund të mos realizohen, pasi jeni duke u përgatitur për zhgënjim.

Bricjapi

Ju mund të zbuloni se jeni të pavendosur kur bëhet fjalë për çështje që lidhen me dashurinë dhe romancën. Mos u ndjeni sikur duhet të ndërmerrni veprime konkrete në këtë kohë. Në fakt, nëse e bëni, ky angazhim mund t’ju shkaktojë më shumë zhgënjim.

Ujori

Mundohuni të bëheni më të bazuar në veprimet tuaja në lidhje me dashurinë dhe romancën. Ju mund të duhet të keni një qasje më të rezervuar në veprimet tuaja në mënyrë që të arrini atje ku duhet të shkoni. Ky është një kombinim i vështirë i energjive për të punuar, prandaj bëni më të mirën tuaj për të gjetur një ekuilibër.

Peshorja

