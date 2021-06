Dashi

Fleksibiliteti juaj do të testohet sot. Ju mund të përfundoni duke e shtrembëruar dhe përkulur trupin tuaj për t’iu përshtatur kontureve të ditës. Do të zbuloni se nëse bashkoni forcat me do të keni shumë punë dhe do të jeni të suksesshëm. Mos u frikësoni nga intensiteti i emocioneve të të tjerëve. Ju do të gjeni forcë në veten tuaj të qetë.

Demi

Ju mund ta keni të vështirë të kuptoni pse të gjithë janë kaq të ngarkuar sot. Mos e humbni kohën tuaj. Eshtë më mirë të pranoni që gjërat thjesht janë ashtu siç janë. Detyra juaj është të mbani ekuilibrin. Kjo mund të thuhet më lehtë sesa të bëhet. Ju jeni duke punuar me disa çështje mjaft intensive, por asgjë që nuk mund ta trajtoni pa qetësi.

Binjakët

Nëse dikush është i aftë të merret me energjinë e fortë emocionale të ditës së sotme, ai jeni ju. Njerëzit e tjerë mund të jenë të zemëruar dhe të paaftë për të përtypur çështjet e ndjeshme që mund të lindin. Kujdesuni, pasi mund të ketë disa kundërshtime të mëdha që ju prishin planet. Ju do të përballeni me një forcë praktike, tokësore që vë në dyshim metodat tuaja të funksionimit.

Gaforrja

Energjitë kokëforta mund të sfidojnë natyrën tuaj sot. Do të ishit mirë ta shfrytëzonit këtë energji agresive dhe ta përdorni për të ndjekur disa projekte që i keni lënë të pambaruara. Njerëzit e tjerë mund të jenë të paepur në pozicionet e tyre, por ju lehtë mund ta kapërceni këtë duke shkelur në natyrën tuaj fleksibël, të adaptueshme.

Luani

Përdoreni energjitë për të shtyrë synimet tuaja përpara. Intensiteti i sotëm emocional do t’ju gjunjëzojë nëse nuk jeni të kujdesshëm. Sekreti është të shfrytëzoni energjinë dhe ta përdorni atë në avantazhin tuaj. Mundohuni të mos kapeni në mes të zjarrit të një konflikti. Rreshtimi aktual planetar do të thotë që do të keni zgjidhje në jetën tuaj të dashurisë sot.

Virgjëresha

Kjo është një nga ato ditë në të cilat duhet të veproni ose përndryshe do të përfondoni duke u përdorur. Energjitë agresive po punojnë në kundërshtim me qëllimet tuaja. Ju do ta gjeni veten të përfshirë në situata të ndërlikuara nëse nuk jeni të kujdesshëm. Mos u shqetëso shumë për atë që njerëzit e tjerë e konsiderojnë të gabuar.

Peshorja

Energjia intensive e ditës po ju ndihmon të modernizoni projektet tuaja dhe të forconi mendimet tuaja. Punoni për të manifestuar idetë dhe ëndrrat që vërtiten vazhdimisht në kokën tuaj. Sot është një ditë e shkëlqyeshme për të sjellë në vëmendjen tuaj gjërat praktike që kanë nevojë për vëmendje. Konfigurimi aktual astral është i përsosur për një ditë e natë me kënaqësi.

Akrepi

Kjo është një ditë për t’i bërë gjërat me pasion. Nëse ka ndonjë lloj pune që duhet të bëni, tani është koha ta bëni. Mundohuni të mos filloni ndonjë argument në vendin e punës. Në aspektin sentimental mund të krijoni një lidhje interesant me një person të cilin e keni njohur prej kohësh. Me paratë do të duhet të tregoni pak më shumë kujdes.

Shigjetari

Ka një forcë që punon për t’ju kundërshtuar sot. Qëndrimi i palëkundur i një tjetri mund t’ju pengojë nga gjërat që po përpiqeni të përmbushni. Merrni kohë për të parë anën tjetër të situatës. Ju mund të fitoni një perspektivë të madhe dhe të arrini një pikë të shëndetshme ekuilibri, falë ngjarjeve të ditës. Mos u tërhiq nga pikëpamja jote vetëm sepse të gjithë nuk pajtohen me ty.

Bricjapi

Ka një intensitet rreth ditës që mund të bëjë që të tërhiqesh nga disa punë të rëndësishme. Çështjet mund të bëhen të pakëndshme dhe ndoshta paksa të lodhshme. Njerëz të tjerë mund të dëshirojnë të bëjnë ato gjëra që ju nuk do të donit t’i bëni. Mos u mërzitni dhe mos u irritoni. Ose bashkohuni dhe nisni një bashkëpunim.

Ujori

Do të bënit mirë të bashkoheni me intensitetin e ditës. Ju keni aftësinë të zbuloni çdo gjë dhe të gjeni shkakun themelor të çdo mosmarrëveshjeje. Ka një potencial të madh që ju të ndiqni disa projekte kryesore sot. Punoni për të promovuar idetë tuaja. Mos u tërhiq. Ndjeshmëria juaj është pasuria juaj më e madhe. Mos ngurroni të shprehni emocionet tuaja.

Peshqit

Sot kjo ditë mund të rezultojë mjaft luftarake. Mund të ketë njerëz që ju kundërshtojnë nga të gjitha anët. Ka prirje të ketë disa ndërprerje serioze në rutinën tuaj të përditshme. Të tjerët mund të jenë mjaft kokëfortë dhe ju jeni të prirur të bini në një situatë në të cilën askush nuk është i gatshëm të tërhiqet. Çfarëdo që të ndodhë, ju do të thirreni për të vepruar. Kjo me siguri do të jetë një ditë me ngjarje.