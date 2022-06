Dashi

Edhe pse mund t’ju duhet të punoni sot, duhet të përpiqeni t’i merrni gjërat më lehtë. Ju thjesht nuk jeni gati për të përqafuar ngarkesën tuaj të punës me energjinë tuaj të zakonshme. Sigurohuni që të hani një mëngjes dhe drekë të shëndetshme. Deri në fund të ditës, do të ndjeni se energjia juaj fillon të kthehet.

Demi

Ju nuk mund të detyroni kreativitetin. Sado që dëshironi të prodhoni diçka fantastike pikërisht këtë minutë, do të zbuloni se njerëz të thjeshtë si ne kanë nevojë për ndihmën e një muze krijuese. Tani për tani, ju duhet të uleni dhe të prisni, dhe të besoni se do të vijë tek ju.

Binjaket

Mund të ndiheni paksa të mbingarkuar nga kombinimi i detyrimeve profesionale dhe sociale. Energjia planetare e ditës sjell disa çështje në vëmendjen tuaj, të cilat ju ndjeheni të detyruar t’i ndani më të afërmit dhe më të dashurit tuaj. Ju mund të mendoni se po u bëni atyre një nder të madh, ndërsa ata ndoshta do të ndihen të ngatërruar.

Gaforrja

Energjia planetare mund t’ju bëjë të pyesni veten për të gjithë nocionin e dashurisë dhe marrëdhënieve të dashurisë. Ndonjëherë duket më e lehtë të luash të gjithë marrëdhënien në mendjen tënde sesa të duhet të jetosh realitetin e të gjithëve. Gjërat do të përmirësohen së shpejti dhe ju do të pyesni veten pse keni dyshuar ndonjëherë.

Luani

Konfigurimi qiellor i sotëm do të thotë që fjalët tuaja kanë fuqi shtesë, ndaj bëni që çdo rrokje të llogaritet ashtu siç e dini vetëm ju. Mund t’ju tregohen gjithashtu disa sekrete, të cilat ju japin fuqi shtesë të dobishme. Por mbi të gjitha, do të jeni në gjendje të tregoni se sa shumë kujdeseni për atë që doni.

Virgjeresha

Nuk ke nevojë t’i vërtetosh asgjë askujt. Mund të ndiheni nën presion për të kryer shumë punë. Por disa projekte, veçanërisht ato që kërkojnë kreativitet, thjesht nuk mund të nxitohen. Do të zbuloni se nëse merrni kohën tuaj dhe lejoni muzën tuaj të bëjë magjinë e saj, në fund do të prodhoni diçka me vlerë të vërtetë.

Peshorja

Ju keni kaq shumë talente dhe një gamë të tillë aftësish, sa ndonjëherë e keni të vështirë të dini se ku t’i përqëndroni përpjekjet tuaja. Sot, mos bëni gabimin tuaj të zakonshëm duke u përpjekur të bëni gjithçka. Edhe ju keni kufijtë tuaj! Do të ishte më mirë të bënit një hap prapa nga situata për t’i dhënë përparësi listës suaj të madhe “për të bërë”.

Akrepi

Duket se jeni gati për një ndryshim të madh në jetën tuaj. Por kujdes që të mos e zbatosh ndryshimin thjesht për hir të ndryshimit. Mendoni me kujdes për atë që vërtet dëshironi të bëni. Vrapimi për disa ditë në javë dhe zotimi për të ngrënë sallata në drekë në vend të sanduiçeve mund të sjellë një efekt të mrekullueshëm të shëndetit dhe mirëqenies në jetën tuaj.

Shigjetari

Jini shumë të sigurt sot. Të bësh këtë me siguri do të funksionojë në favorin tuaj. Nuk ka asnjë arsye për të dyshuar në veten tuaj. Mbroni atë që dini se është e drejtë. Lëreni origjinalitetin tuaj të shkëlqejë. Me siguri do të dilni në krye të çdo gjëje që do të ndërmerrni.

Bricjapi

Mos kini frikë të merrni vendime të shpejta sot. Nëse kaloni kohë duke menduar për një vendim, do të humbni kohën e vlefshme që ju nevojitet për projekte të tjera. Idetë që do të vijnë në kokën tuaj do të jenë të shkëlqyera. Nuk ka asnjë arsye që ju të dyshoni në veten tuaj.

Ujori

Ju keni një energji të madhe me të cilën mund të përfundoni detyrat tuaja, por mos harroni se kjo energji do t’ju funksionojë nëse punoni vetëm. Projektet e pavarura janë ato në të cilat do të lulëzoni. Mund të punoni deri në agim me pak pushim. Nëse jeni duke shpresuar për një ditë të qetë dhe paqësore për sa i përket skenës së romancës, mund të merrni një surprizë.

Peshqit

Energjia planetare e sotme sjell nevojën për të folur me të dashurin, por pyetja e vetme është, sa kjo bisedë a pasqyron atë që secili prej jush ndjen vërtet? Ju mund të mendoni se të dy po hyni në thelbin e çështjes, por në fakt mund të jeni thjesht duke u anashkaluar rreth një çështjeje të veçantë. Është më mirë të mos merrni ende vendime të forta.