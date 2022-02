Dashi

Ju filloni një fazë afatgjatë tani, në të cilën është e rëndësishme të mbroni pasuritë dhe burimet që keni, në vend që të bëheni të pangopur dhe të dilni për të pushtuar më shumë. Tregohuni mirënjohës për atë që keni.

Demi

Fërkimi që keni pasur me dikë javëve të fundit po shuhet. Marrëdhëniet tuaja do të kalojnë në një mënyrë më neutrale dhe të ndjeshme, duke lejuar një komunikim shumë më të qartë mes jush.

Binjakët

Ju do të duhet të ndryshoni marshin në mënyrë që të punoni me energjinë në vend që të punoni kundër saj. Sot fillon një fazë në të cilën është e rëndësishme që të jeni më të kujdesshëm dhe të rezervuar. Koha për lëvizje të rrezikshme tani për tani ka mbaruar.

Gaforrja

Një ndryshim i madh planetar ndodh sot që do të vendosë tonin për javët e ardhshme. Ju mund të jeni mjaft të sigurt se ky ndryshim do të jetë për mirë. Vitaliteti juaj është i fortë dhe besimi juaj është rritur. Do të bëni përparime të mëdha në karrierën tuaj.

Luani

Zhgënjimi i kohëve të fundit me çështjet e karrierës ka të ngjarë të lehtësohet sot pasi fillon një cikël i ri planetar katër-javor. Edhe pse marrëdhëniet e përgjithshme me të tjerët mund të mos jenë ende aq të forta sa do të dëshironit të ishin, në përgjithësi po përparoni.

Virgjëresha

Gjatë javëve të ardhshme, mund të prisni që çështjet e karrierës të vijnë në një pikë kthese kritike. Planet që keni vënë në lëvizje rreth gjashtë muaj më parë po realizohen, për mirë ose për keq. Tani është koha për të vlerësuar situatën dhe për t’u përshtatur.

Peshorja

Bollëku i përgjithshëm dhe shtytja përpara që ndjetë gjatë javëve të fundit zhvendoset në një drejtim të ri sot, duke shënuar fillimin e një faze të re katër-javore në ciklin tonë vjetor. Për ju, kjo do të thotë të ngadalësoni në vend që të shpejtoni.

Akrepi

Një ndryshim i jashtëzakonshëm planetar ndodh sot – duke vendosur planet për javët e ardhshme. Për ju, ky ndryshim do të sjellë mundësi të jashtëzakonshme në aspektin profesional dhe të karrierës. Natyra juaj praktike dhe e bazuar do të njihet dhe vlerësohet.

Shigjetari

Jini më të qëndrueshëm dhe konservator në qasjen tuaj në vend që të jeni të rastësishëm ose të pamatur. Edhe pse jeni adhurues i inovacionit, duhet të mësoni edhe të respektoni traditën. Në dashuri do të keni fat.

Bricjapi

Ritmi i përgjithshëm në punë do të ngadalësohet gjatë ditëve të ardhshme, duke filluar nga sot. Kjo do t’ju japë më shumë kohë për të menduar dhe planifikuar, në vend që të ndiheni gjithmonë të nxituar dhe nën presion për të ecur përpara.

Ujori

Tani është koha për të filluar fazën tjetër të një plani që ka nisur së fundmi. Në fillim keni qenë në fazën e pionierit, ndërsa tani jeni në fazën e kërkimit. Javët e ardhshme janë një kohë që ju të mblidhni të dhëna në vend që të lëvizni pa menduar.

Peshqit

Ju jeni në një pikë fillestare kritike tani që do të bëhet më e dukshme për ju gjatë javëve të ardhshme. Mbyllni ciklet e vjetra në mënyrë që të fillojnë të rejat. Kjo është një kohë e rëndësishme për të reflektuar mbi veten dhe qëllimet tuaja.