Dashi

Krenohuni me instinktet tuaja ushqyese. Merrni një rol më aktiv në ruajtjen e planetit. Bëhuni një qytetar i shqetësuar, i cili flet rregullisht për atë që beson. Mos lejoni që agjendat politike të njerëzve të tjerë të pengojnë qëllimin tuaj të vërtetë.

Demi

Diçka ose dikush mund t’ju nxisë të bëni një lëvizje të madhe. Sigurohuni që ta bëni atë në drejtimin e duhur. Mos harroni se forca qëndron në numra. Për të pushtuar, njerëzit duhet të bashkohen. Çelësi është të pranojmë dallimet e njëri-tjetrit dhe të punojmë së bashku për çështjet më të mëdha që na prekin të gjithëve.

Binjakët

Egoja juaj është e fortë sot dhe ju keni një vullnet të fortë. Kjo është një kohë e mirë për të vënë në zbatim planin tuaj për dominim. Sigurohuni që i kanalizoni emocionet tuaja të fuqishme në aspekte pozitive. Energjia që nuk përdoret në mënyrë pozitive do të përfundojë duke krijuar armiqësi.

Gaforrja

Kujdesuni për çështjet shtëpiake dhe përmbajuni detyrave dhe angazhimeve tuaja. Sa më shumë që bëni në shtëpinë tuaj, aq më shumë të tjerët do të frymëzohen të përfshihen dhe t’ju ndihmojnë. Ju mund ta keni të vështirë të lidheni me njerëz të caktuar, kështu që mund të jetë më mirë t’i jepni vetes pak kohë.

Luani

Mos u habitni nëse emocionet ndizen mes jush dhe dikujt të afërt në nivel profesional ose shoqëror. Qëllimet financiare dhe ëndrrat që keni kërkojnë përqendrim. Kjo është një ditë e mirë për të plotësuar boshllëqet në lidhje me hapat që duhet të ndërmerrni.

Virgjëresha

Ju e dini që keni të drejtë, por edhe kështu, kundërshtimi duket se po vjen nga të gjitha këndet. Mos lejoni që presioni i jashtëm t’ju largojë nga pikëpamjet tuaja për të vërtetën. Për sa kohë që jeni me të vërtetë, gjithçka do të funksionojë për mirë.

Peshorja

Dëgjoni atë që njerëzit e tjerë kanë për të thënë nëse jeni dakord me ta apo jo. Mendjes suaj fantastike dhe optimiste mund të mos i pëlqejë kontrolli i realitetit që vjen nga të tjerët, por besoni se është për të mirën tuaj. Ju do të përfitoni shumë.

Akrepi

Puna përgatitore është çelësi i suksesit tuaj tani. Para se të ndërmerrni hapin tjetër, sigurohuni që jeni plotësisht të përgatitur për të. Jini praktikë dhe të fokusuar. Sa i përket aspektit financiar, sot mund të merrni disa informacione pozitive.

Shigjetari

Puna përgatitore është çelësi i suksesit tuaj tani. Para se të ndërmerrni hapin tjetër, sigurohuni që jeni plotësisht të përgatitur për të. Të dalësh para vetes në këtë fazë të lojës mund të jetë shumë e dëmshme për ty. Jini praktikë dhe të fokusuar.

Bricjapi

Kohët e fundit keni ndjekur verbërisht një ide të paramenduar se ku duhet të jeni dhe çfarë duhet të bëni. Ju jeni kapur në një rutinë që i shërben më shumë të tjerëve sesa vetes. Tani është koha për të ndryshuar këtë prirje vetëmohuese.

Ujori

Një shpërthim i fatit të mirë në lidhje me karrierën tuaj është shumë më afër nga sa mendoni. Ju duhet të bëni një plan nëse nuk e keni bërë tashmë. Bisedoni me të tjerët. Sa i përket aspektit sentimental, sot mund të arrini një sukses të jashtëzakonshëm.

Peshqit

Dikush do të hapë vrima në planin tuaj të gjerë, të përparimit në të cilin keni punuar. Me shumë mundësi, do ta keni të vështirë të përballoni kritikat që do të vijnë në rrugën tuaj. Ju mund të mos ndiheni në humor për të luftuar sot. Nëse dikush ju sfidon, reagoni fort.