Dashi

Ju jeni të prirur të ndiheni mjaft të tensionuar sot dhe ta fajësoni atë për mërzinë dhe pakënaqësinë me jetën tuaj të tanishme. Ju mund të kaloni një pjesë të madhe të mëngjesit duke ëndërruar, duke formuluar plane për të shpëtuar nga ajo që shihni si një rutinë. Ndërsa e bëni këtë, mund të zbuloni një ide jo vetëm tërheqëse, por edhe të zbatueshme.

Demi

A mendoni se jeni gati të shpërtheni? Tensioni mund të jetë shtuar gjatë javës dhe tani mund të mos ketë rrugëdalje për të. Nëse nuk jeni të kujdesshëm, mund ta konfliktoheni me ata që janë më afër jush. Shkoni për një stërvitje, ose bëni ndonjë punë shtëpie. Merruni me çdo lloj aktiviteti fizik dhe merrni endorfinat që të ndiheni mirë përsëri.

Binjakët

Ju keni një mundësi sot për të folur me dikë për mënyrën se si ndiheni sot. Problemi është se keni pasur frikë të kapërceni një vijë që duket se është vendosur dhe që në fakt po ju shkakton pak shqetësim. Ju duhet të flisni për këtë, pavarësisht nga rezultati, të paktën për paqen tuaj mendore.

Gaforrja

Ju keni shumë nevojë që për një periudhë kohe të qëndroni vetëm. Kjo është ndoshta një ide e mirë. Keni kaluar shumë kohë duke dëgjuar njerëzit e tjerë dhe këshillat e tyre për problemin tuaj aktual në marrëdhënie, por nuk e keni dëgjuar vërtet veten, nevojat dhe dëshirat tuaja.

Luani

Pozicioni i planetëve tregon se marrëdhëniet mund të jenë duke kaluar nëpër një pjesë ngjitëse. Nga njëra anë, partneri juaj duket se dëshiron më shumë liri. Nga ana tjetër, ai nuk do që t’ju japë të njëjtat privilegje. Mund të ketë pak grindje në lidhje me atë se kush lejon kë, të bëjë çfarë. Por përpiquni të mos e përfundoni ditën me një notë të keqe.

Virgjëresha

Nëse është e mundur, shoqërimi me të tjerët në një atmosferë të lehtë dhe të relaksuar do t’ju sjellë kënaqësinë më të madhe nga kjo ditë. Të folurit për punën dhe të qenit në gjendje të qeshni me veten dhe ngjarjet e javës do të ndihmojë në shërimin e çdo stresi të akumuluar.

Peshorja

Ndihma për të tjerët është çelësi për të ndihmuar veten përfundimisht. Bëni vepra të mira. Merrni kohë për të ndihmuar të tjerët pa kërkuar asgjë në këmbim. Karma e mirë që ndërtoni për veten tuaj përmes këtij procesi do të jetë jashtëzakonisht e vlefshme në javët në vazhdim. Në dashuri do të merrni vlerësimin e nevojshëm.

Akrepi

Natyra juaj shpirtërore theksohet edhe pse jeni duke kaluar një periudhë mjaft të ashpër në përgjithësi. Të jesh në gjendje të mbash një sens humori për gjithçka, përfshirë situatën tënde të punës, është veçanërisht e rëndësishme në këtë kohë të vështirë. Në lidhje me paratë do të merrni lajme pozitive.

Shigjetari

Njerëzit e tjerë ka të ngjarë të përpiqen t’ju flasin për një skemë madhështore që po përgatisin. Mos u mashtroni. Nuk ka shumë gjasa që kjo ide e madhe të materializohet siç ishte planifikuar. Kjo është një ditë ku kërkimi për romancë mund të jetë pak e vështirë.

Bricjapi

Një grua, ndoshta nëna juaj, mund t’ju vizitojë sot. Ajo mund të mos jetë në një humor të shkëlqyeshëm, kështu që është mirë të ruani qetësinë. Nëse jo, mund ta vendosni veten përballë ndonjë qortimi. Zbuteni situatën duke e inkurajuar atë të flasë për atë që e shqetëson vërtet.

Ujori

Jini përzgjedhës me kë ndani sekretet tuaja. Të tjerët do të duan informacionin që keni, por kjo nuk do të thotë që ju duhet t’ua jepni atyre. Kjo është e rëndësishme nëse e gjeni veten në punë apo jo. Thashethemet e çdo lloji do të çojnë në telashe. Në dashuri fokusohuni më shumë te partneri.

Peshqit

Vrulli me të cilin keni vepruar gjatë gjithë javës arrin kulmin sot, pavarësisht nëse jeni në punë apo jo. Pavarësisht se ku jeni, stresi nga çështjet e lidhura me punën është ende me ju. Bëni çmos që ky stres të mos ju prishë fundjavën.