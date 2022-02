Dashi

Dita e premte pritet të sjellë pak tension në romancën tuaj. Përpiquni të ruani qetësinë sepse pritet që këto çështje të zgjidhen në mars. Në punë mund të ketë një ndryshim të vogël.

Demi

Kjo është me të vërtetë një ditë e mirë për të folur për ndjenjat. Edhe në punë, mund të ketë zhvillime për projektet e rëndësishme.

Binjakët

Dashuria do të duhet të presë edhe pak përpara se të jetë në gjendje t’ju kënaqë plotësisht. Duhet të keni pak durim. Në punë, mos kini frikë, shumë shpejt do të shpërbleheni për përpjekjet tuaja.

Gaforrja

Mos u zemëroni fare, edhe nëse nuk është e lehtë të kuptoni plotësisht disa çështje të zemrës. Nga ana tjetër, do t’ju duhet të bëni të pamundurën për të dalë nga një situatë e ndërlikuar në punë.

Luani

Pozicioni i Venusit këto ditë është mjaft neutral, ndaj nëse një histori nuk funksionon mund ta lini mënjanë. Personat e vetëpunësuar do të kenë kontakte, mundësi dhe propozime të reja.

Virgjëresha

Situata e përgjithshme për ndjenjat sigurisht nuk është më e mira. Megjithatë, mund të rikuperoni veten duke iu përkushtuar punës.

Peshorja

Tashmë është një periudhë mjaft e rëndësishme për dashurisë, por lini pasionin për në fundjavë. Në punë përpiquni të jeni të fokusuar, nuk ka nevojë të bëni hapa të gabuar.

Akrepi

Këtë fundjavë, kalimi i Venusit dhe Hënës favorizon dashurinë në të gjitha aspektet e saj. Ndërkohë pritet të bëni zgjedhje të rëndësishme në jetën tuaj profesionale.

Shigjetari

Të premten do të keni disa dyshime të vogla për marrëdhëniet që duhen mbajtur me të afërmit, miqtë dhe familjen. Nga ana tjetër, shihen mundësi të mira në aspektin e punës.

Bricjapi

Nëse do të mbahet një fjalim, do t’ju duhet ta përballoni me shumë kujdes që të mund të dilni fitimtar. Kushdo që pret një promovim, nuk do të presë gjatë.

Ujori

Është e rëndësishme të keni një marrëdhënie të qëndrueshme, por gjithashtu është e rëndësishme të përpiqeni të mos përfundoni në rutinën e përditshme. Mundësi të rëndësishme do të shfaqen edhe në të ardhmen.

Peshqit

Nëse keni dy histori në duart tuaja, do t’ju duhet të bëni një zgjedhje përpara se t’i humbni të dyja. Në punë, afrohuni më shumë me njerëzit që ju interesojnë më shumë.