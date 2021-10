Dashi

Edhe nëse nuk jeni fizikisht në punë, mendjen e keni atje. Një pushim mendor do të jetë më e lehtë të thuhet sesa të bëhet. Merruni me një aktivitet fizik. Përdoreni këtë periudhë aktive për të lënë jashtë çdo stres.

Demi

Disa libra që ju duken tërheqës po ndryshojnë jetën tuaj në mënyra delikate. Ato mund të përfshijnë stile të reja jetese ose mistere të lashta, që dalin në dritë ose zbulime të reja shkencore. Ajo që po mësoni mund të bëhet pjesë e qenies tuaj.

Binjakët

Zakonisht ju besoni instinktet tuaja për paratë, por sot nuk duhet të besoni edhe aq shumë. Mund të dalin ide jokonvencionale për rritjen e të ardhurave tuaja. Ndihmoni veten duke u konsultuar me profesionistë, të cilët e dinë se çfarë po ndodh.

Gaforrja

Një mik apo grup miqsh mund të ndryshojnë jo vetëm personalitetin, por edhe jetën tuaj. Ndryshimet mund të ndodhin në një nivel shumë të thellë, kështu që ju mund të mos jeni në dijeni të tyre. Mund të habiteni, por mos u mërzitni. Ky ndryshim do të rezultojë pozitiv.

Luani

A keni menduar për ndryshimin e punës ose nisjen e një profesioni të ri? Nëse po, tani është koha për të hedhur themelet. Nëse nuk e keni marrë parasysh, një mundësi e re mund t’ju befasojë. Mos hezitoni për shkak të pasigurisë. Nëse ju pëlqen ajo që po ndodh, mos hiqni dorë.

Virgjëresha

Një transformim rrënjësor i rutinës suaj të përditshme është padyshim duke ndodhur. Edhe për dikë aventurier si ju, ky ndryshim i veçantë mund të duket skandaloz. Mos u shqetëso për këtë. Ndiqni zemrën! Mundësi të tilla shpesh lindin vetëm një herë në jetë!

Peshorja

Vlerat tuaja mund të vendosen nën sulm. Ndoshta dikush i lidhur me punën tuaj po bën gjëra që duken joetike. Cilado qoftë situata, trajtimi i saj mund të jetë shumë i vështirë. Ju madje mund të konsideroni largimin nga fusha juaj. Çfarëdo që të vendosni, do të dëshironi të jeni të sigurt se është e drejtë për ju.

Akrepi

Shpresoni të gjeni shpëtim nga çështjet e vështira me të cilat jeni marrë. Fatkeqësisht, niveli i intensitetit vazhdon, vetëm njerëzit dhe mjedisi ndryshojnë pak. Mundohuni të ruani sensin tuaj të humorit.

Shigjetari

Ju nuk jeni duke kaluar shumë kohë me miqtë dhe familjen tuaj. Kjo është kryesisht për faktin se truri juaj është ende i ngarkuar nga java e punës. Angazhohuni në një lloj aktiviteti që ju ndihmon të pastroni mendjen dhe të filloni nga e para.

Bricjapi

Merrni një leksion gjatë javës së punës dhe zbatojeni atë në jetën e përditshme. Dikush në jetën tuaj personale mund të përdorë pak disiplinë ose këshilla të thjeshta dhe praktike. Biseda rrjedh lehtë, duke u dhënë mundësi diskutimeve produktive të kësaj natyre.

Ujori

Mënyra më e mirë për të shëruar veten nga java e kaluar është të flisni me të tjerët. Ndarja e përvojave, bisedave dhe marrëdhënieve tuaja me njerëzit e tjerë do të jetë jashtëzakonisht e dobishme. Do të lehtësojë barrën tuaj dhe do ta bëjë javën tjetër shumë më të qetë.

Peshqit

Mendja po gumëzhin nga bisedat e një dite më parë. Bëni çmos që këto mendime të largohen dhe mos lejoni që ato të dominojnë vetëdijen tuaj sot. Në aspektin sentimental ndiheni e plotësuar, por keni nevojë për më shumë aksion.