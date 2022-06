Gaforrja: fundjavë shumë interesante për ata që kërkojnë një dashuri të re. Në punë, koha më e mirë për të garantuar sigurinë e vendit të punës.

Luani: nëse çiftet nuk shkojnë ose nuk vazhdojnë lidhjen si më parë, duhet të reflektoni se ku çalon dhe çfarë duhet të bëni. Mos bëni gabime në punë nëse jeni duke punuar në projekte të mëdha.

Virgjëresha: ja një ditë tjetër e rëndësishme, por ka pak tension përreth. Projektet e punuara nga këtu deri në fund të verës janë të gjitha të rëndësishme dhe kërkojnë vëmendje.

Peshorja: ka mundësi që dikush t’ju zemërojë, ju lutemi ruani qetësinë. Një ditë vërtet e ngarkuar në punë nuk ju lejon të shpikni shumë.

Akrepi: sot Hëna disonante ju fton të jetoni fundjavën me qetësi. Me siguri nuk do të jeni në gjendje të bëni shumë këto ditë në punë.

Shigjetari: një ditë shumë e veçantë kjo e shtunë, ndjesi të papritura janë afër. Në punë është e rëndësishme të mendoni me pozitivet për gjërat, jepini dhe një shans vetes për të përmirësuar pozicionin tuaj.

Bricjapi: një ditë shumë pozitive për të folur për dashurinë, është kjo e shtunë 4 qershor. Situata e përgjithshme duket të ketë përmirësim të qartë në punë.

Ujori: një e shtunë që mund të çojë në disa divergjenca në marrëdhëniet intime në çift. Të gjitha situatat e reja profesionale po ecin me ritme të ngadalta, por mos u dekurajoni.

Peshqit: Mos i nënvlerësoni kompromiset në sferën e dashurisë, Afërdita është në mes të shenjës suaj. Ka pak tension në punë, duhet pranuar dhe përballur.