Në vijim mund të gjeni parashikimin e horoskopit për ditën e mërkurë, 13 korrik 2022.

Dashi

Jeta në çift do jetë shumë e mirë gjatë kësaj dite. Të dy me partnerin do tregoheni më tolerantë dhe më të kuptueshem me njëri-tjetrin. Beqarët do hapin një faqe të re në jetën sentimentale. Ka shumë gjasa që të takojnë edhe dashurinë e shumëpritur. Me financat do keni disa probleme. Tregohuni sa më të kursyer qe të mundëeni me shpenzimet.

Demi

Heshtja gjatë kësaj dite do jetë armiku kryesor i lidhjes suaj. Keni shumë nevojë për dialog me njëri-tjetrin, të ndani entuziazmin, mërzitjet, pasionin. Shprehuni! Për beqaret, plantet kanë rezervuar disa surpriza mjaft te këndshme nga të cilat ju do ndiheni mjaft mirë. Kujdes nga influenca e Merkurit në sektorin e financave. Mos bëni asnjë investim pa u menduar mirë.

Binjakët

Sektori i dashurisë së çifteve nuk do të influencohet nga asnjë planet dhe dita do jetë përgjithesisht ashtu si e kishit dëshiruar. Shfrytëzojeni! Për beqarët do jetë ditë e favorshme për deklarata dashurie dhe kërkesa për martesë. Mos u nxitoni per asgjë! Situata financiare do ketë një përmirësim të ndjeshëm gjatë kësaj dite, me kusht që ju të tregoheni më të matur me investimet.

Gaforrja

Marrëdhenia me partnerin tuaj do të përmiresohet mjaft sot dhe ju do ndiheni mjaft mirë. Ne mbrëmje do kaloni edhe disa momente romantike dhe pasonante. Beqarët do përjetojne mjaft kënaqesi. Venusi do iu ndihmojë edhe të takoni personin që keni ëndërruar. Planetët do të favorizojnë financat. Në fund të dites do përjetoni një gëzim të madh nga një dhuratë që do iu bëhet.

Luani

Gjate kesaj dite do keni permiresime te jetes suaj ne cift. Klima e ftohte qe mbizoteronte do filloje dalngadale te ngrohet. Beni pak durim! Nese jeni beqare poshte moshes 30 vjecare, do keni takime te cilat do te ndryshojne teresisht jeten tuaj. Venusi do jete aleati kryesor! Nga ana tjeter do jete Saturni ai qe do iu ndihmoje te rrisni buxhetin. Gjithsesi mos prisni pasurim te menjehershem.

Virgjëresha

Tregohuni me te sjellshem dhe te embel me partnerin tuaj. Mos u nxitoni me ato qe do i thoni sepse edhe vetem nje fjale mund te lendije shume. Beqaret kesaj here do kene fat te gjejne dashurine e madhe. Mos ua tregoni te gjitheve por ruani pak fshehtesine. Studiojini mire financat para se te beni shpezime. Situata nuk duket te jete shume e pershtatshme. Beni kujdes!

Peshorja

Fale ndikimit te madh te yjeve, jeta juaj ne cift do jete harmonike. Dilni per ndonje darke sot qe ta ndryshoni paksa edhe rutinen. Do ndiheni mjaft mire! Beqaret do jene sentimentale dhe do i dorezohen te parit qe do i ngacmoje. Kujdes sepse ai edhe nuk mund te jete personi i duhur. Financat do fillojne te ekuilibrohen. Mendohuni mire per cdo hap qe do hidhni dhe degjoni keshillat e miqve.

Akrepi

Ata qe kane tashme nje lidhje do tregohen me posesive dhe mjaft xheloze. Beni shume kujdes mos e teproni sepse partneri mund te marre edhe vendime qe nuk do iu pelqejne. Beqaret do jene shume magnetike dhe te sinqerte me personat qe do takojne. Financat do perballem me disa veshtiresi. Mundohuni te ulni sa te mundni shpenzimet te pakten sa te stabilizohet gjendja.

Shigjetari

Marredhenia ne cift do te karakterizohet nga intoleranca dhe irritimi. Do doni te dale e juaja por partnerit nuk do i pelqeje. Ne disa momente do ndiheni edhe te pasigute per vazhdimesine e kesaj lidhjeje. Beqaret do jene joshes dhe do e bejne per vete ate qe pelqejne. Dite plot ngjyra per ju! Buxheti do jete i stabilizuar dhe ju mund te beni pa frike edhe investimet qe kishit menduar.

Bricjapi

Fale ndikimit mjaft pozitiv te Diellit ne qiellin tuaj, kjo dite do jete nje nga me te bukurat e ketij viti per ju. Mundohuni ta shfrytezoni sa me shume! Do ndiheni shpesh te lumtur. Beqaret do jene ne qender te vemendjes fale sharmit qe do kene. Me ne fund edhe ju nuk do ndiheni vete. Perfitoni nga kjo dite e mire dhe ne planin financiar per te bere shpenzimet qe donit sepse nuk do kete shume dite te tilla.

Ujori

Ne lidhjen tuaj do mbani me shume pergjegjesi per veprimt qe do beni dhe do i pranoni edhe fajet. Harmonia do te mbizoteroje gjate gjithe dites. Per beqaret do jene mjaft te favorizuara lidhjet e qendrueshme dhe tradicionale. Peritoni sa me shume te mundeni! Ju qe jeni munduar te ruani ekuilibrin financiar do te gezoheni, ndersa ata qe nuk kane kursyer fare do kene tronditje.

Peshqit

Ata qe jetojne ne cift do ndihen gati te lene pas lirine prej beqari dhe te mendojne te vndosin nje unaze ne gisht. Ka mundesi qe partneri t’iu beje nje propozim interesant. Ata qe jane ende vetem nuk duhet te sakrifikojne gjithcka per te kijuar nje lidhje. Situata financiare do fillojne te konsolidohet. Do mund te shpenzoni edhe pak me tepr sesa kohet e fundit.