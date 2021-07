Dashi

Gjatë kësaj dite të parë të javës së re, do të keni rikuperim të ndjeshëm dhe një horoskop shumë më të përmirësuar në raport me ditët e fundit të cilat kanë qenë tejet të rënda. Me gjasë keni pasur ndonjë problem në sferën sentimentale dhe tashmë do të vijë rikuperimi. Megjithatë ky është një muaj gjatë të cilit do të ketë tensione në sferën sentimentale, si për ata që janë çift edhe për ata që janë vetëm.

Demi

Do të jetë një ditë gjatë së cilës mund të ketë rënie fizike dhe tensione të shumta. Këshillohet që të jeni më pak konfliktualë dhe të shmangni përplasjet. Përmirësimi do të vijë vetëm në fundjavë.

Binjakët

Kjo e hënë do të jetë tejet e komplikuar dhe e mbushur me dyshime. Duhet të mundoheni që të largoheni nga çdo gjë që ju shqetëson, pasi keni nevojë për qetësi dhe për tu rikarikuar. Shumë herë gjatë kësaj periudhe jeni përballur me kundërshtitë dhe sulmet e një personi.

Gaforrja

Kjo është dita gjatë së cilës edhe pse mund të ketë probleme në punë, nuk duhet të dekurajoheni, por të rezistoni. Kjo pasi shumë shpejtë Venusi do të ketë ndikim të favorshëm, duke stimuluar emocione të bukura në dashuri.

Luani

Ju pret një ditë pozitive, në sajë të ndikimit të favorshëm të Hënës. Në dashuri do të ketë tensione të shumta, por pavarësisht kësaj mund ta keni më të lehtë që të gjeni zgjidhje ndaj problemeve me të cilat jeni përballur. Ju pret një ditë e bukur.

Virgjëresha

Do të ndiheni shumë të lidhur pas problemeve të së kaluarës, ndaj duhet të liroheni prej tyre në mënyrë që të jetoni më të qetë të tashmen. Mundohuni që të jeni më optimist pasi historitë që po jetoni do të kenë një perspektivë shumë të mirë për të ardhmen.

Peshorja

Kjo është një periudhë gjatë së cilës lodhja dhe stresi do të dominojnë edhe në jetën private, duke u shoqëruar me momente pavendosmërie por edhe xhelozi. Është njësoj si pavarësisht të gjitha sforcimeve të mos merrni atë që dëshironi. Megjithatë kjo nuk varet nga ju, por nga dikush tjetër.

Akrepi

Ju pret një ditë e ngarkuar pa masë me stres. Këshillohet që të tregoheni të durueshëm, pasi në ditët në vijim situata do të jetë më e mirë. Mos u tensiononi dhe mundohuni që të rikuperoni si formën fizike edhe paqen tuaj të brendshme.

Shigjetari

Kjo është dita e duhur për të folur qartë dhe të mos i shtyni sqarimet për në vijim. Me gjasë do të ndiheni të ngarkuar me tensione edhe në sferën sentimentale, për shkak të lodhjes tuaj fizike dhe mendore.

Bricjapi

Do të jetë një ditë gjatë së cilës ndjenjat do të jenë nën ritmin e duhur. Duhet të gjeni kurajon për tu shkëputur nga e kaluara dhe të ndryshoni faqe, sidomos nëse ka një histori të mbushur me emocione negative. Është e vërtetë që duhet kohë, por mundohuni që të bëni diçka të re.

Ujori

Gjatë kësaj dite dihet të bëni kujdes, veçanërisht sa i takon çështjeve ekonomike. Këshillohet që të shmangni shpenzimet e tepërta, pasi mund të hasni në vështirësi. Keni nevojë për të rregulluar gjërat në jetën tuaj.

Peshqit

Kjo ditë do të jetë mjaft pozitive, pasi do të arrini që të rigjeni ekuilibrin në dashuri. Është e rëndësishme që të bëni projekte profesionale për të ardhmen. Mundohuni që të jeni sa më optimist.