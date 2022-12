DASHI

Pushimet janë të mira për ju. Jeni shumë më të relaksuar këto ditë dhe ndjenjat tuaja duket se kanë filluar të qartësohen më shumë se zakonisht. Vazhdoni të shijoni këtë periudhë.

DEMI

Ka diçka magjike që po afron këto ditë, por nuk është vetëm efekti i festave… Mos ndoshta ka për të pasur një takim të ri të papritur?

BINJAKËT

Vazhdoni të punoni me veten tuaj. Përfitoni nga këto orë për të njohur diçka më shumë për veten dhe ndjenjat gjithashtu do të bëhen më të qarta. Guxim! Bëni këtë përpjekje!

GAFORRJA

Në dashuri gjërat nuk po shkojnë siç duhet… Por mos u dekurajoni, uljet dhe ngritjet janë pjesë e jetës dhe testojnë gjithçka. Së shpejti do të kalojë.

LUANI

Kjo shenjë sot, ka një atmosferë ndryshimi në jetën tuaj, veçanërisht nga një këndvështrim sentimental. Këto ditë në fund të dhjetorit do të bëni disa takime të reja të papritura që mund të ndryshojnë rrënjësisht gjërat tuaja.

VIRGJËRESHA

Më në fund po kuptoni se kush kujdeset vërtet për ju dhe kush mund të gjykohet si një njohës i thjeshtë kalimtar. Me pak fjalë, ju keni filluar të bëni zgjedhje: më mirë vonë se kurr.

PESHORJA

Gjatë orëve të ardhshme të këtij dhjetori, përpiquni të shihni anën pozitive të jetës. Jeni ende në mes të festave dhe mund të bëni një takim të papritur, në çdo moment. Keni nevojë për besim!

AKREPI

Fati nuk ju ka braktisur kurrë gjatë festave të Krishtlindjeve dhe fundvitit. Thjesht duhet të jeni më të përgatitur për ngjarjet, si dhe ju duhet të jeni më të përgjegjshëm. Reagoni ndaj asaj që ndodh rreth jush.

SHIGJETARI

Gjatë mëngjesit do të keni pak emocione, por mos u shqetësoni: do të rikuperoni mirë gjatë pasditeve. Në orët në vijim gjithçka do të jetë shumë më e qetë dhe e këndshme.

BRICJAPI

Ju pret një ditë veçanërisht pozitive, veçanërisht nga pikëpamja sentimentale. Përfitoni prej saj dhe mos e humbisni mundësinë që do t’ju shfaqet. Shikoni mirë gjithashtu përreth jush.

UJORI

Ndërsa kjo shenjë inkurajon të mos mbani asnjë inat në orët në vijim, thjesht shijoni këtë ditë të mrekullueshme kushtuar gjërave që ju takojnë më shumë. Jepini peshë asaj që bëni dhe merrni shpërblimet.

PESHQIT

Një ditë e shkëlqyer për të kultivuar ëndrrat tuaja, por mos harroni t’i realizoni disa prej tyre herë pas here…: I keni të gjitha kredencialet për ta bërë këtë. Gjithçka që ju nevojitet është pak guxim.