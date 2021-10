Dashi

Horoskopi i Paolo Fox parashikon që ju po përpiqeni të harroni tensionet dhe polemikat, edhe nëse jeni të zhytur në një gjendje astrologjike që përcakton betejat. Nëse jeni të përfshirë në realizimin e një projekti, të një ambicieje, ka të ngjarë që të keni piketa për të arritur. Por nuk përjashtohet që për momentin disa rezultate nuk kanë qenë pikërisht ato që prisnit. Por kjo është gjithashtu normale duke marrë parasysh që keni ardhur nga dy vite mjaft të vështira.

Demi

Ka një Hënë tinëzare, por Venusi, nga ana tjetër, nuk është më tinëzar. Nëse keni bërë një rrëmujë ose keni hedhur dyshime mbi një histori, ka dy zgjidhje: ose historia nuk është më aty, ose keni gjetur një ekuilibër të ri. Por me këtë Hënë mund të ketë ende një tension që do të kthehet në sipërfaqe në orët e ardhshme, kështu që lërini gjërat të rrëshqasin, edhe sepse e diela do të jetë një ditë më e mirë.

Binjakët

Një fundjavë e tensionuar, veçanërisht të Dielën. Mërzia mund të mbizotërojë nëse jeni vetëm. Ose dikush mund t’ju shqetësojë. Midis të premtes dhe të shtunës mund të ketë një kohë të dobishme për të gjetur zgjidhje, gjithashtu falë Merkurit dhe Jupiterit në aspektin e shkëlqyer. Ndërsa e diela mund të jetë pak më e komplikuar.

Gaforrja

Java nisi në një mënyrë të shqetësuar dhe nervoze. Sot dhe nesër Hëna në trine, angazhohuni në dashuri. Nëse ka pasur ndonjë diskutim javën e fundit, mund të shëroheni sot dhe nesër. Do të jenë ditë të dobishme për t’u përpjekur të sqaroheni dhe ndoshta të sillni më shumë qetësi në jetën tuaj.

Luani

Sot dhe nesër mund të jeni pak të hutuar, dhe ka të ngjarë që nëse keni një projekt, ai do të kalojë. Por mos e humbni qetësinë sepse e diela do të jetë e rëndësishme, do të ketë një qiell të shkëlqyer që sjell dashuri. Yjet tregojnë kur është koha për të vepruar, dhe kushdo që ka rënë në dashuri mund ta konfirmojë këtë dashuri të dielën. Por midis sot dhe nesër, shmangni lodhjen e tepërt!

Virgjëresha

Horoskopi i Paolo Fox për të shtunën 9 Tetor 2021 zbulon se askush nuk do të jetë në gjendje t’ju ndalojë, ju ndiqeni dhe dëgjohen edhe nga të tjerët. Nga ana tjetër, ju sundoheni nga Mërkuri, i cili është planeti i komunikimit. Do të ishte vërtet e dobishme, për ata që mund të jetojnë një kohë të vështirë, të përpiqen të shkruajnë në një ditar cilat janë ngatërresat dhe emocionet e tyre.

Peshorja

Jeni nën presion, dikush ju streson ose ju akuzon. Por përgjigjet e shkëlqyera do të vijnë së shpejti. Aspekti i shkëlqyer midis Mërkurit dhe Jupiterit krijon kushtin e duhur për të kapërcyer këtë moment konflikti. Dita më e mirë e fundjavës do të jetë e diela kur mund të mbështeteni në aspektin e shkëlqyer të Venusit dhe Hënës.

Akrepi

Dhënia e shumë besimi mund t’ju ​​bëjë edhe të vuani, por të paktën ju keni luajtur lojën tuaj. Por ka Akrep që e kanë më të vështirë të kapërcejnë një zhgënjim, dhe për këtë arsye fillojnë të jenë shumë dyshues ndaj të tjerëve. Por ky qëndrim mund t’ju çojë gjithashtu në një gjendje pendimi të thellë, për t’u konsideruar edhe më keq se zhgënjimi. Një fundjavë në rritje.

Shigjetari

Hëna dhe Venusi në shenjën tuaj të dielën. Emocione në progres dhe rikthime të mëdha. Diçka përreth jush po ndryshon, ndiheni më të dashur, më të pëlqyer dhe ndjeni se ka më shumë fat dhe reagime pozitive në atë që bëni. Do të jetë një fundjavë që do të bëhet gjithnjë e më e bukur dhe e këndshme për ta kaluar.

Bricjapi

Pjesa e parë e javës ishte e komplikuar, por tani është koha për të arritur objektiva. Venusi në Nëntor dhe Dhjetor do të jetë në shenjë dhe do t’ju ​​sjellë diçka të veçantë. Pra, kush kërkon një dashuri, një histori të mrekullueshme apo edhe thjesht një aventurë të mirë, tani duhet të fillojë të shikojë përreth! Ata që kanë një histori të mirë duhet ta kultivojnë atë sepse viti i ardhshëm sjell lajme të mira, veçanërisht deri në muajin shkurt.

Ujori

Në horoskopin e fundjavës Paolo Fox parashikon që ju do të keni një Hënë të shtrembër që përcakton disa konflikte, disa momente acarimi, ndoshta të shkaktuara nga lodhja e tepërt edhe për shkak të ndryshimit të stinës. Ndoshta ka qenë një javë veçanërisht e ngarkuar dhe mund t’ju duhet të kaloni disa momente për t’u çlodhur. Prandaj mund të mbështeteni në Hënë dhe Venus në pamje të shkëlqyer.

Peshqit

Këto ditë jeni të hutuar. Disa nuk duan të pranojnë një situatë, ata nuk duan të kuptojnë se si kanë evoluar disa gjëra. Disa janë të hutuar sepse e kanë të vështirë të pranojnë realitetin dhe ndihen pak të çuditur nga ajo që po ndodh rreth tyre. Por këshilla e ekspertit të astrologjisë është të përpiqeni të qëndroni të qetë, ju tashmë keni regjistruar disa probleme të vogla sentimentale, dhe Hëna dhe Venusi i kundërt mund ta komplikojnë situatën.