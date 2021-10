Dashi

Edhe nëse gjithçka që bëni nuk po shkon mirë, mos e humbni shpresën. Kjo është një periudhë eksperimentale, lajmet do të vijnë së shpejti dhe 2022 do të jetë shumë efektiv. Dy vitet e ardhshme do të jenë ato të ringritjes tuaj. Në dashuri, megjithatë, kini kujdes të mos e tejkaloni, veçanërisht rrini larg provokimeve.

Demi

Procesi i evolucionit është në vazhdim, por këto ditë ju keni Saturnin dhe Jupiterin në aspektin kritik që ju bëjnë kërkues. Çdokush që duhet të mbyllë një situatë ose konflikt të vazhdueshëm duhet të fajësojë dikë që e detyroi atë të bëjë diçka që nuk donte ta bënte.

Binjakët

Hëna në Peshore sigurisht që përfaqëson një gjendje të favorshme. Kur mërziteni në punë ose në dashuri, bëheni gjithashtu shumë të ashpër, sepse doni të jeni protagonistët absolutë. Nëse dikush nuk ju jep konsideratën e duhur, ju mund të reagoni keq.

Gaforrja

Nëse jeni të dekurajuar nga e ardhmja, duke menduar se nuk do të sjellë asgjë të re dhe të vlefshme në jetën tuaj, duhet të përpiqeni të ndryshoni gjendjen tuaj menjëherë. Në fakt, kjo gjendje shpirtërore lidhet me kalimin e planetëve të shpejtë, dhe për këtë arsye së shpejti do ta gjeni veten në një gjendje tjetër, dhe sigurisht më shpërblyese. Brenda pak ditësh gjërat do të ndryshojnë, dhe nga data 20 Dielli gjithashtu do të jetë në avantazhin tuaj. Luani

Sipas horoskopit të Paolo Fox, edhe ju keni një Venus shumë efektiv. Pra, nëse kohët e fundit ka pasur tensione në dashuri, të cilat kanë çuar në një distancë ose shkëputje, tani më në fund keni mundësinë të shëroheni dhe të përmirësoheni. Dita më e mirë për ndjenjat do të jetë e diela.

Virgjëresha

Do të jetë një ditë e mirë për ata që bëjnë punë krijuese. Ju që jeni shenja e kritikës, tani jeni në gjendje të punoni më mirë falë forcës së fjalëve tuaja. Shumë planetë në avantazhin tuaj, dhe pas ditëve më të vështira, më në fund jeni kthyer të jeni protagonistë të skenës, siç zbulohet nga renditja e shenjave të ditës.

Peshorja

Eshtë një kohë me fuqi të madhe, edhe nëse probleme po afrohen. Të kesh një qiell të madh do të thotë gjithashtu të hedhësh dritë mbi situatat më të errëta në jetën tënde dhe të përpiqesh t’i zgjidhësh ato përfundimisht. Dhe kështu nëse keni bërë ndonjë gabim në të kaluarën, tani keni mundësinë të rekuperoni dhe të ecni përpara më mirë.

Akrepi

Gjëja e rëndësishme është të mos jeni shumë hakmarrës. Ana juaj diellore është ajo që rigjenerohet dhe mendon për kryerjen e projekteve të mëdha. Me Jupiterin dhe Saturnin në një aspekt të ndërlikuar këtë vit mund të jetë më e vështirë të përpiqeni të mbani optimizmin të lartë, por së shpejti do të shihni se gjithashtu mund të mendoni, në kontekstin e punës, të eksperimentoni me situata të reja. Nëse diçka nuk është në rregull, nuk keni pse të lidheni me mendimet e hakmarrjes. Disa mund të kenë nevojë të zgjidhin një problem familjar, dhe këto ditë janë më të menduar.

Shigjetari

Jeni të fortë dhe doni të zgjeroni horizontet tuaja. Kjo është gjithashtu një kohë e mirë për t’u përfshirë në dashuri, për të bërë takime të reja dhe për të përfituar nga hyrja e këtij Venusi të shkëlqyer që hyn në shenjën tuaj në këtë tetorit 2021 dhe sjell emocione të bukura dhe pozitive.

Bricjapi

Duket se gjithçka rëndon mbi supet tuaja, dhe ka shumë përgjegjësi që keni marrë përsipër. Por pjesërisht është edhe faji juaj! Fakti është se nuk ju pëlqejnë shkurtesat, ju e doni praktikën, e dini që sakrifica është e nevojshme për të realizuar ëndrrën tuaj. Por kini kujdes të mos e teproni, është e vërtetë që detyra vjen para kënaqësisë, por ndonjëherë është gjithashtu mirë të ndryshosh këtë mënyrë jetese.

Ujori

Mërkuri dhe Jupiteri po duken shkëlqyeshëm dhe po ndodhin transformime. Por lajme të mira dhe shpërblime janë gjithashtu rrugës. Nëse kritikat ose fyerjet do të vijnë, mos u dëshpëroni sepse kjo është koha për të bërë gjithçka që dëshironi dhe instinkti juaj ju prin, edhe në dashuri.

Peshqit

Këto javë janë si një pauzë për reflektim. Keni nevojë për një krahasim me të tjerët, por nuk është gjithmonë e mundur të bashkëveproni ashtu siç dëshironi, dhe kjo është arsyeja pse ndonjëherë jeni pak të frustruar. Tani duhet të përpiqeni të arrini një ekuilibër të ri të brendshëm, dhe mund të ketë një konflikt në familje për të kapërcyer në mënyrë që të përmirësoheni.