Dashi

Sipas horoskopit të Paolo Fox, nesër do të keni një lutfë të brendshme: nga njëra anë do të dëshironi të arrini, pas disa ditësh shumë të vështira, nga ana tjetër jeni të tensionuar për shkak të një problemi në punë. Ndoshta do t’ju duhet edhe të konsultoheni me një ekspert për të zgjidhur çështjen dhe ky fakt ju shkakton agjitacion të thellë. Nga ana tjetër, ajri që thith në zyrë ditët e fundit është veçanërisht nervoz.

Demi

Do të jenë dy ditë shumë të lodhshme. Ju mund të ndiheni të pamotivuar, në nevojë për qartësi rreth jush, nëse ndjeni paqartësi. Ju do të dëshironi të bëni kujdes maksimal për të shmangur konfliktet e mundshme. Në realitet, nuk do të sulmoheni nga askush në veçanti, megjithatë nuk do të jeni plotësisht të qetë, aspak! Do të duhet të përballeni me një trazirë të thellë të brendshme. Prisni! Nga e shtuna keni shërim.

Binjakët

E enjtja dhe e premtja do të jenë 48 orë shumë intriguese nga pikëpamja e marrëdhënieve. Dashuria, miqësitë, marrëdhëniet me kolegët do të shkojnë mirë. Edhe ata që janë grindur me dikë do të mund të përfitojnë nga këto ditë për t’u rilidhur dhe për të bërë paqe. Përveç kësaj, nëntori do të jetë një muaj i qartë për lidhjet që kanë vuajtur shumë gjatë këtij muaji, me Venusin në opozitë.

Gaforrja

Siç tregon horoskopi i Paolo Fox, do të gjeni edhe më shumë guxim dhe vendosmëri! Më në fund keni dëshirën për të arritur pas një periudhe shumë të vështirë dhe mbi të gjitha dëshironi të përmirësoni gjendjen tuaj të punës. Bëhuni gati për një nëntor që mund të sjellë pasiguri të reja në lidhje me profesionin tuaj, por këtë herë do të jeni më të fortë. Nëse një projekt, një bashkëpunim duhet të përfundojë, nëse duhet të ketë një ndryshim të papritur, ju do të mbani frenat në dorë dhe do të vendosni se cilin drejtim të merrni.

Luani

Hëna do të hyjë në shenjën tuaj: do t’ju duhet të jeni veçanërisht të kujdesshëm dhe të mbani nën kontroll krenarinë tuaj të madhe. Nëse nuk tregoheni të kujdesshëm, rrezikoni të debatoni me partnerin tuaj, duke u dashur të rijetoni problemet që u shfaqën muajin e kaluar. Njohje të reja joshëse, por jo aq tërheqëse.

Virgjëresha

Duhet të merrni pak kohë për të planifikuar për fundjavën e ardhshme. Planifikoni diçka argëtuese për të dielën! Edhe nëse jeni duke u kthyer në rrugën e duhur në një nivel pune, në dashuri për fat të keq nuk është një periudhë nga më të mirat. Ndoshta ka keqkuptime me partnerin, ose jeni zhytur shumë nga problemet e punës, vështirësitë personale dhe nuk keni kohë për marrëdhënien në çift. Nëse jeni me një Shigjetar ose një të lindur në shenjën e Peshqve, do t’ju duhet të bëni më shumë kujdes.

Peshorja

Sipas parashikimeve astrologjike të Paolo Fox, do të keni yje të rëndësishëm që do t’ju ndihmojnë të rikuperoni, veçanërisht në dashuri. Nëse ditët e fundit ju është dashur të përballeni me zënka, diskutime, probleme në familje, me partnerin, në orët në vijim mund ta rregulloni. Dijeni, megjithatë, se duhet të lëvizni deri në fund të tetorit. Nëntori nuk do jetë një muaj i keq, por ka të ngjarë të keni më pak durim dhe tolerancë. Më mirë sqaroni marrëdhëniet tani.

Akrepi

Do të jenë dy ditë shumë të ndërlikuara. Do t’ju duhet t’i kushtoni vëmendje të veçantë, kujdes me çdo fjalë që thoni, veçanërisht në familje. Nëse në shtëpi ka debate që nuk ju pëlqejnë, nëse keni ndjenjën se dikush e ka me ju, mund edhe të zemëroheni. Dy ditë në rrezik tensioni ju presin: përpiquni të qëndroni të qetë dhe të mos shihni gjithçka të zezë!

Shigjetari

Mund të filloni të bëni plane të bukura për fundjavë nesër. Hëna në një aspekt të favorshëm do t’ju japë një dozë të mirë energjie dhe vitaliteti: shfrytëzojeni sa më shumë! Fatkeqësisht, jo gjithçka do të shkojë mirë në dashuri. Nuk do të keni vështirësi të mëdha, por mund të ndjeni një pakënaqësi të caktuar, një siklet për faktin se do të dëshironit ta gjenit veten diku tjetër. Çiftet e porsalindura do të duhet të përballen me njëri-tjetrin, të sqarojnë disa çështje.

Bricjapi

Siç shpjegon astrologu Paolo Fox, do të ndjeni nevojën për të reflektuar shumë mirë për hapat e ardhshëm që duhet të hidhni, për atë që dëshironi realisht dhe çfarë nuk dëshironi. Ju do të filloni një periudhë shumë premtuese në të cilën mund të ndryshoni shumë gjëra për mirë, të merrni kënaqësi të madhe. Me kalimin e ditëve, ju gjeni më shumë forcë dhe qartësi, do të jeni më të vendosur për të arritur qëllime të reja.

Ujori

Do të jeni goxha të lodhur dhe të paqetë. Kohët e fundit keni punuar shumë, keni dashur të bëni shumë, ndoshta shumë gjëra. Megjithatë, ndonjëherë, të duash të bësh shumë rrezikon vetëm të krijosh shumë konfuzion, të humbasësh dhe të lodhesh pa nevojë. Në dashuri do të duhet shumë kujdes: përpiquni të mos e shfryni nervozizmin në rritje te partneri.

Peshqit

Do të fillojë numërimi mbrapsht për në nëntor. Pas dy javësh do të hyni në një fazë shumë më të lumtur dhe më të rëndësishme të jetës dhe do të jeni në gjendje të mbështeteni në një qiell krejtësisht të ri. Më në fund do të shpëtoni nga shumë kundërshtime planetare: duhet të filloni të bëni projekte të reja që tani, duke hedhur pas vetes mendime negative dhe kujtime të dhimbshme. Është koha të shihni përpara me optimizëm të ri!