Dashi- Sot Hëna do jetë në favorin tuaj dhe do kaloni një ditë të mirë. Do jeni energjikë dhe do shijoni momente romantike me partnerin tuaj. Do planifikoni dhe një projekt të ri.

Demi- Dita e sotme do jetë një zhgënjim. Do përballeni me njerëz të tjerë dhe mund të konfliktoheni me ta. Edhe të dashuruarit të kenë kujdes, pasi çdo diskutim mund të kthehet në një zënkë.

Binjakët- Do arrini që të keni fitime të shumta, për çdo investim që do kryeni. Fati do të jetë me ju, por duhet të keni kujdes për çështjet e shëndetit pasi mund të keni probleme.

Gaforrja- Lumturia do u pushtojë sot, pasi do gjeni një punë të re. Kundërshtarët do i keni nën kontroll dhe mund të arrini të bëni gjërat që doni. Si beqarët dhe të dashuruarit do marrin vendime të rëndësishme.

Luani- Sot do arrini që të keni situatën nën kontroll, do arrini që të shpërbleheni për punët e bëra. Çështjet financiere do jenë të mira dhe do planifikoni që të kryeni një udhëtim jashtë vendit.

Virgjëresha- Vëmendja juaj gjatë ditës së sotme do të fokusohet tek familja. Sot do e kaloni ditën pranë familjes duke zhvilluar lojëra e duke parë filma.Të dashuruarit do te ke në një pamje të qartë të marrëdhënies së tyre.

Peshorja- Duhet të keni kujdes gjatë gjithë ditës. Mund të keni probleme shëndetësore, por dhe në aspektin financiar nuk do jeni mirë. Durimi juaj do të provohet disa herë.

Akrepi- Hëna do jetë në favorin tuaj sot dhe do u dhurojë energji pozitive. Do arrini që të kryeni disa blerje me vlerë dhe do jeni shumë mirë për sa i përket çështjeve të shëndetit.

Shigjetari- Dëshira për punë do u mungojë sot, kërkoni që të mos bëni asgjë dhe larg të tjerëve. Duhet të keni kujdes për çështjet shëndetësore dhe ato financiare.

Bricjapi- Një negativitet do u shoqërojë gjatë gjithë ditës. Nuk do ndiheni i lumtur dhe duket të keni kujdes për çdo veprim që do bëni. Gjëja e mirë është se do keni përkrahjen e miqve dhe do kaloni vështirësitë.

Ujori- Do arrini që të zbatoni të gjitha planet për biznesin tuaj. Do krijoni miqësi të reja dhe mund të kryeni një udhëtim të shkurtër me ta.

Peshqit- Sot mund të quhet një ditë e mirë për të gjithë ata që i përkasin kësaj shenje. Do arrini që të fitoni nga investime e kryera më herët. Edhe punët e dashurisë do jenë mirë.