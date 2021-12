Dashi

Sipas horoskopit të Paolo Fox, do të fillojë një nga ato fundjavat që ju pëlqen, vrullshëm. Ju pëlqejnë aventurat, emocionet e forta, ndaj do të jenë dy ditë shumë intriguese. Duhet të përpiqeni të arrini në dashuri, për ta bërë fundjavën tuaj edhe më intriguese. Nëse kohët e fundit marrëdhënia në çift ka qenë mjaft delikate, përdorni të shtunën dhe të dielën për ta bërë atë më intensive.

Demi

Nga pasditja e tutje gjërat do të përmirësohen shumë, pas disa ditësh të karakterizuara nga një Hënë e shtrembër. Fundjava do të rezultojë në një kreshendo emocionesh të këndshme dhe do të ketë kulmin të dielën. Mundohuni të arrini atje të lirë nga mendimet dhe tensionet e lindura në këto ditë. Në dashuri do të keni mundësi të shkëlqyera, ndërsa në punë ka të ngjarë të përballeni me ndryshime të bujshme.

Binjakët

Do të jetë një ditë e ndarë në dysh. Nëse pjesa e parë duket e mirë, nga pasditja e tutje humori do të përkeqësohet. Me Hënën kundër do të jetë e lehtë që të ngrihet pak nervozizëm, lodhje ose acarim. Dikush do të ndihet mjaft i pamotivuar, dikush tjetër do të ketë aq shumë stimuj sa duhet të bëjë një zgjedhje, për të mos përfunduar në konfuzion. Prisni! Nga e diela pasdite ju mund t’i jepni vetes një pushim të merituar dhe të karikoni bateritë tuaja.

Gaforrja

Siç tregohet nga horoskopi i Paolo Fox, java juaj do të marrë një kthesë më të mirë se ditët që kanë kaluar. Nëse mendoni se si jeni ndjerë midis të hënës dhe të mërkurës, do të zbuloni se jeni shumë më mirë! Sigurisht, në dashuri jo gjithçka do të shkojë mirë si vaji. Çiftet në krizë për një kohë të gjatë do të jenë në një udhëkryq: cili drejtim do të marrë do të varet nga baza e marrëdhënies së tyre. Beqarët po përjetojnë flirte pa kërkesa.

Luani

Një rikuperim i rëndësishëm do të nisë pasdite dhe do të zgjasë për pjesën tjetër të javës. Në mëngjes do të duhet të bëni kujdes, do të ketë shumë konfuzion. Vazhdimi do të jetë premtues: do të rizbuloni një dëshirë të thellë për dashuri, aftësinë për të shprehur dashuri dhe altruizëm ndaj njerëzve të afërt siç nuk keni bërë për një kohë të gjatë. Ndonjëherë shfaqeni si një person i shkëputur, i paarritshëm, në realitet thjesht përpiqeni të keni në krah njerëz të qartë dhe të ndershëm. Në këtë moment, edhe të dilni nga zona e rehatisë dhe të punoni në një projekt tjetër mund të zbuloni talentet tuaja të fshehura.

Virgjëresha

Pasdite do të nisë një fundjavë në të cilën do të duhet të bëni shumë kujdes, për të mbajtur nën kontroll tensionin nervor. Nëse ndiheni mirë në mëngjes, pas drekës kalimi i ri hënor te Shigjetari do të nxjerrë në pah pak nervozizëm. Me shumë mundësi do të dëshironi gjithçka, përveç komplikimeve apo grindjeve të reja, prandaj duhet të shtyni çdo diskutim për të dielën pasdite.

Peshorja

Sipas parashikimeve të Paolo Fox, dyshimet në dashuri do të shtohen. Ndoshta nuk jeni më aq të përfshirë në lidhje ose ndoshta keni rënë në dashuri me dy persona, fakti është se do të duhet të jeni shumë të kujdesshëm. Drejtojuni çdo sqarimi deri të shtunën në mbrëmje, sepse e diela duhet t’i kushtohet vetëm relaksit të pastër!

Akrepi

E premtja do të jeni një burim i pashtershëm i ideve fituese, njohurive të mira, frymëzimeve të rëndësishme. Në mëngjes do të ndiheni pak të shqetësuar, por nga pasditja e tutje mund të bëni diçka të bukur. I vetmi aspekt që duhet menaxhuar me kujdes do të jetë ai social. Marsi në shenjën tuaj ndonjëherë mund t’ju bëjë paksa tepër vrullshëm ose provokues: duhet të përpiqeni t’i lini gjërat të kalojnë.

Shigjetari

Do të nisë një fundjavë që mund t’ju mbajë surpriza të mëdha, emocione të bukura. Me siguri do të dini si ta jetoni, tashmë do të keni organizuar diçka të këndshme për të shtunën ose të dielën. Dhe nëse planet tuaja përfshijnë edhe dashurinë, edhe më mirë! Prania e Diellit dhe Mërkurit në hapësirën tuaj zodiakale mund të ketë ngjallur tashmë tek ju dëshirën për të nisur projekte të reja që do t’ju çojnë shumë larg.

Bricjapi

Siç e parashikon horoskopi i Paolo Fox, do të nisë një fundjavë shumë e rëndësishme, e cila mund t’ju dhurojë momente plot emocione të forta. Afërdita në shenjë do të vazhdojë të vendosë dashurinë në plan të parë. Prandaj duhet të përfitoni prej saj, të afroheni më shumë me një person, të thelloni një miqësi të këndshme, të bëni paqe me dikë. Fundjava do t’ju ndihmojë shumë! Lajme në horizont.

Ujori

Do të rritet kjo ndjenjë mbytjeje, e shtypjes së fortë që e ndjeni prej disa kohësh. Ky është pikërisht problemi tani: jeni të lodhur duke jetuar kështu, duke vazhduar këtë mënyrë jetese dhe do të dëshironit të ndryshoni. Pavarësisht nga mosha juaj, ju dëshironi diçka të re dhe shumë më të dobishme. Natyra juaj më rebele po shfaqet.

Peshqit

Pasdite do të nisë një fundjavë që do t’ju detyrojë të bëni kujdes, nëse nuk doni të ndiheni keq. Nëse ndodh diçka e pakëndshme, lajm, një ngjarje e vogël, përpiquni të mos mërziteni! Mos harroni se viti 2022 do të jetë një vit shumë premtues për ju – mos u dorëzoni pas negativitetit. Me Jupiterin në shenjë, duke nisur nga janari do të keni mundësi të rikuperoni në masë të madhe. Për momentin shtrëngoni dhëmbët, të paktën deri të dielën në mbrëmje, mund të relaksoheni pak.