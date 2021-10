Dashi

Sipas horoskopit të Paolo Fox, do të keni një dëshirë të madhe për të marrë hakmarrjen tuaj personale. Dhe në 2022 do të jetë e mundur për ju, sepse Jupiteri, planeti i fatit, do të hyjë në shenjën tuaj në pranverë. Dy vite vendimtare priten, por deri atëherë do të duhet të jeni të duruar. Fundjava do të inkurajojë takime të reja me njerëz interesantë.

Demi

Do të duhet të qëndroni të qetë përballë çdo ngjarje të paparashikuar, qoftë ndërprerja e një projekti apo komplikime në vendin e punës. Mundohuni të frenoni nervozizmin tuaj dhe, nëse është e nevojshme, jepini fund gjithçkaje që nuk është më e nevojshme. Fundjava do të jetë shumë premtuese dhe duke filluar nga nëntori mund të rikuperoni shumë, nga çdo këndvështrim. Kushdo që ka qenë vetëm për një kohë të gjatë duhet të fillojë të shikojë përreth.

Binjakët

Mund të ketë vonesa ose ngadalësime të bezdisshme këtë të premte. Për më tepër, fundjava do të jetë në një rrezik shumë të lartë të konflikteve në familje, me prindërit ose fëmijët. Nëse tashmë ka pasur mosmarrëveshje në ditët e fundit, do të duhet të tregoni kujdes maksimal deri të dielën. Edhe pse jeni më të gatshëm për të folur se në ditët e fundit, mund të ndiheni mjaft të mërzitur.

Gaforrja

Siç tregon horoskopi i Paolo Fox, do të jeni ende të dobët dhe pak nervozë. Këto ditë janë paksa të ndërlikuara, ato sjellin një lodhje të thellë të cilën ju luftoni ta menaxhoni. Dielli, Mërkuri dhe Marsi në aspektin e kundërt mund të shkaktojnë bezdi të tjera, tensione të reja për t’u zgjidhur. Mundohuni të mos e zmadhoni këtë agjitacion, veçanërisht midis të hënës dhe të martës tjetër, kur nervozizmi juaj do të rritet në qiell.

Luani

Do të jeni pak nervozë, por do të jeni në gjendje të shëroheni nga e shtuna. Pra, përballë një projekti të rëndësishëm, një marrëdhënieje të bukur dashurie, mos lejoni që të tronditeni nga ky agjitacion i çastit. Mos i përballoni gjërat me kokëfortësi, por përdorni arsyen e shëndoshë dhe do të shihni që gjithçka do të funksionojë. Fundjavë shumë interesante!

Virgjëresha

Kjo e premte do të jetë një ditë e mirë për të rregulluar disa gjëra në jetën tuaj. Më pas, nga mbrëmja dhe gjatë gjithë fundjavës do të nevojitet sërish vëmendje e veçantë, sepse mund të shfaqen probleme të reja. Kjo do të jetë edhe më e vërtetë për Virgjëreshat që tashmë kanë pasur disa vështirësi në të kaluarën ose që duhet të bëjnë një zgjedhje, japin një përgjigje në ditët në vijim.

Peshorja

Sipas parashikimeve astrologjike të Paolo Fox, deri të dielën do të ketë një përshkallëzim emocionesh të këndshme dhe kohë të mira. Është koha për të shprehur atë që ndjeni me më shumë qetësi. Në anën tuaj keni Diellin, Marsin dhe Mërkurin: edhe nëse po përpiqeni të kapërceni një situatë të ndërlikuar, dijeni se do t’ia dilni! Do të dilni fitues. Lajmet për privatësinë vijnë së shpejti. Çiftet që dëshirojnë të përparojnë do të kenë mundësi të mrekullueshme.

Akrepi

Hëna do të jetë ende kundër: kjo është arsyeja pse do të dëshironi t’i kushtoni vëmendje gjithçkaje që thoni. Shmangni situatat e vështira, kontrolloni nervozizmin tuaj. Edhe nëse jeni të bindur se keni të drejtë, do të ishte më mirë të jeni të kujdesshëm, përndryshe rrezikoni të keni pasoja serioze, madje edhe në punë.

Shigjetari

Do të nisë një fundjavë në të cilën do të ndjeni nevojën për të sqaruar disa çështje në dashuri apo në familje. Nëse jeni të dashuruar me dy persona, nëse ka probleme familjare për t’u zgjidhur do të jetë shumë e vështirë për ju që të jeni në gjendje t’i injoroni ato. Ju do të dëshironi të shihni qartë, të përballeni me gjithçka deri të dielën. Mundohuni të shkoni në shtrat herët, keni nevojë për pushim!

Bricjapi

Siç shpjegon astrologu Paolo Fox, java juaj filloi në këmbën e gabuar. Midis të hënës dhe të martës jeni ndjerë të mbingarkuar me angazhime dhe përgjegjësi. Ju, si një Bricjap i mirë, keni përveshur mëngët dhe jeni përballur me çdo detyrë me një ndjenjë të madhe detyre. Duke filluar nga Nëntori, do të fillojë një periudhë shumë e rëndësishme për dashurinë, për projektet në çift.

Ujori

Do të tronditeni pak, do shqetësoheni për dikë pranë jush. Në këtë moment ndjeni një tension të madh dhe të paturit e Jupiterit dhe Saturnit në shenjën tuaj përforcon nevojën për të ngritur pyetje mbi veten, për të rishikuar jetën tuaj. Ndonjëherë jeni shumë të kënaqur, por herë të tjera ndjeni se nuk po bëni sa duhet dhe fajësoni të tjerët, sepse ndjeni se ata po ju pengojnë. Mund të jetë që ju jeni pak të pasigurt? Dijeni se gjithçka që bëni, nëse bëhet me dashuri dhe përkushtim, përfundimisht do të jetë e suksesshme.

Peshqit

Do të fillojë një fundjavë shumë delikate, në të cilën do të jetë e rëndësishme të jeni të qetë dhe të ftohtë. Duhet të përpiqeni shumë për të hequr dorë nga e kaluara. Bëhuni gati për një diskutim me partnerin tuaj, ndoshta për detyrat, përgjegjësitë e të dyve. Bëni kujdes!