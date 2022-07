Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Në dashuri ka pak pasiguri, por ata që janë me pushime mund të merren me një person ‘misterioz’. Në punë ata që kanë një biznes kanë ndryshuar strategji, por pasdite mund të ketë shumë dyshime!

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Jeni pak të shqetësuar në dashuri, por ndryshe nga kjo e shtunë, të dielën gjithçka do të jetë mirë. Megjithatë, mos harroni se gjithçka varet nga ju, nga vullneti juaj. Në punë, përpiquni të shmangni konfliktet dhe të relaksoheni këtë fundjavë!

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Në dashuri, ka ardhur koha për të ecur përpara. Nëse ju pëlqen dikush, nuk mund të shmangeni. Në punë, ditë e rëndësishme, sidomos nëse dëshironi të ‘ndryshoni’ duke bërë diçka ndryshe!

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Në dashuri këtë të shtunë gjërat janë më mirë, Hëna është në anën tuaj dhe kjo kohë është e volitshme për të takuar njerëz të rinj. Në punë mundohuni të zgjidhni problemet, qoftë edhe ato që ‘lindin’ papritur!

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Në dashuri këtë të shtunë duhet të sqaroheni, por pa polemika. Peshqit dhe Binjakët janë shenja që ju pëlqejnë, por edhe ju sjellin probleme. Në punë, mundësi dhe lajme të reja po vijnë!

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Lajme të mira në dashuri sepse jeni më pak të shqetësuar, ndoshta keni kuptuar se duhet të gjeni qetësinë tuaj. Në punë, ata që kanë një biznes të vetin do të kenë së shpejti një kënaqësi të madhe!

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Më pak pengesa në dashuri, më në fund keni gjetur ekuilibrin tuaj. Në punë nuk ka problem për aktivitetet që kanë kohë që po zhvillohen!

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Fundjavë pasionante për dashurinë, përpiquni të demonstroni ndjenjat tuaja. Në punë, favorizohen takime të reja. Momenti është i gjithë për t’u shijuar!

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Dita e shtunë është interesante në dashuri, mjafton të përpiqeni të kapërceni disa bezdi. Në punë, mënyra të reja për të ecur përpara. Si thua të nisësh një projekt?

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Lajme të mira në dashuri sepse Hëna është në anën tuaj, por ju jeni pak të pavendosur dhe po debatoni shumë për çështje parash. Në punë jeni të lodhur, por projektet e së ardhmes janë aty, nuk vihen në dyshim!

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Në dashuri, kushdo që po debaton me ish-in këtë të shtunë, do të duhet të përballet me ‘betejën’ e fundit. Afërdita është në anën tuaj, por do të ketë pak shqetësime. Në punë, tani duhet të veprojmë për të filluar nga e para!

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Epo në dashuri, më në fund keni gjetur qetësinë. Në punë, bëni kërkesat tuaja, edhe nëse në periudhën e fundit nuk jeni shumë të bindur (dhe të kënaqur) me përgjigjet që ju jepen.