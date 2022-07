Horoskopi ditor, e premte 8 korrik 2022.

Dashi

Ata qe jane ne nje lidhje do fillojne ta cmojne me teper personin qe kane prane dhe do ndihen me mire keshtu. Disa mund te marrin edhe disa vendime per te ardhmen. Nese ju beqareve do iu pelqeje jashte mase dikush mos ngurroni t’i shprehni ato qe ndjeni. Vetem ne kete menyre do mund te filloni nje lidhje. Situata financiare do filloje te konsolidohet, por duhet pak durim.

Demi

Nese jeni ne cift beni kujdes sot. Ka mundesi qe planetet te nxitin debate te medha te cilat do e prishin harmonine qe ishte krijuar. Beqaret do jene me me fat dhe do takojne personat qe kane enderruar. Mos i humbisni keto mundesi te mira. Ne planin financiar duhet te tregoheni te matur. Mos shpenzoni shume sepse gabimi me i vogel do iu kushtoje shtrenjt.

Binjaket

Ekuilibri do te vendoset sot ne jeten tuaj ne cift. Edhe ata qe kane pasur disa dite te turbullta do ndihen me se miri prane njeri tjetrit. Shprehuni me teper. Beqaret do kene sukses me seksin e kundert. Shfrytezoni cdo mundesi sepse asnjehere nuk i dihet cili eshte i duhuri. Me financat duhet te tregoni kujdes. Nuk duhen absolutisht te beni shpenzime te tepruara.

Gaforrja

Jeta ne cift nuk do shkoje ashtu si ju e kishit menduar sot dhe kjo do iu merzite pa mase. Mundohuni te pakten mos e humbisni komunikimin me partnerin. Beqaret eshte me mire te qendrojne vetem edhe sot. Mundesite per takime do ekzistojne, por ato nuk do jene te mira. Jupiteri do iu nxite te shpenzoni tej mase dhe financat do dobesohen ndjeshem. Kujdes!

Luani

Shprehjani me teper ndjenjat partnerit tuaj sot sepse ai do jete ne humor shume te mire dhe do ua plotesoje ato. Emocionet qe do perjetoni do jene te papershkrueshme. Takimet e beqareve do jene te pakta, por per disa vendimtare. Mendohuni mire para se te hidhni ndonje hap. Ne planin financiar duhet te tregoheni me vigjilente. Mos shpenzoni vetem e vetem per t’i plotesuar qejfin vetes.

Virgjeresha

Yjet do nxisin debatet dhe mosmarreveshjet ne cift gjate kesaj dite. Megjithate do kete me shume zhurme sesa rrezik. Tregohuni me e matur me fjalet dhe beni ndonje tolerim. Beqaret me mire mos fillojne histori dashurie sepse ato do jene mediokre dhe pa asnje lloj emocioni. Tregohuni stratege me financat nese nuk doni qe ato te dobesohen. Mundesite i keni.

Peshorja

Dite e kendshme dhe me emocione kjo e sotmja per ciftet. Se bashku me partnerin do filloni te vendosni guret e pare drejt ndertimit te murit te dashurise se perjetshme. Beqaret mund te fillojne aventura interesante, por qe nuk do kene te ardhme te gjate. Ne planin financiar do perballeni me probleme te medha. Duhet me teper maturi me shpenzimet.

Akrepi

Ne pergjithesi jeta juaj ne cift do jete e mbrojtur. Harrojeni te shkuaren dhe mendoni vetem per te ardhmen. Yjet do jene ne anen tuaj. Per beqaret, Venusi premton nje dite harmonike dhe me takime te shumta. Perfitoni nese nuk doni te qendroni ende vetem. Ne sektorin financiar duhet shume me teper maturi. Merkuri mund t’iu perballe me surpriza aspak te kendshme.

Shigjetari

Nje pasion i madh do e pushtoje sot jeten tuaj ne cift. Edhe ata qe kane qendruar pak larg njeri tjetrit keto kohe do afrohen me teper dhe do ndihen me te plotesuar. Beqaret do jene me luftarake dhe do arrijne ta bejne per vete personin qe pelqejne. Me financat tregohuni te kujdesshem. Nuk eshte momenti per te bere investime te medha dhe as transaksione.

Bricjapi

Nese keni nje lidhje prej disa kohesh dhe mesa duket ajo eshte e qendrueshme, sot mund te merrni vendime per ta bere ate me serioze. Yjet do jene me ju. Beqaret duhet te tregohen me te hapur nese duan te takojne personin e duhur. Mudnesite do jene te shumta. Perspektivat financiare do jene te mira. Do keni mudnesi te kryeni edhe shpenzimet e nevojshme pa u merakosur.

Ujori

Venusi do jete i pozicionuar keq sot ne jeten tuaj ne cift dhe mund te lindin goxha probleme me partnerin. Klima do jete gjithe kohes e tensionuar dhe do iu duket sikur debatet nuk kane te sosur. Nje takim impresionues mund t’ua ndryshoje pergjithmone jeten beqareve. Shfrytezojeni diten! Financat do jene te mira dhe nuk do keni per fare te shqetesoheni. Mund te shpenzoni edhe pak me teper.

Peshqit

Do perballeni me disa veshtiresi sot ne jeten tuaj ne cift. Nuk jeni treguar te disponueshem kur ai iu ka kerkuar ndihme dhe kjo e ka merzitur tej mase partnerin. Ndreqeni gabimin. Dite e mrekullueshme per beqaret. Mundesite per te bere per vete ata qe iu pelqejne do jene te medha. Ne planin financiar nuk do keni per cafre te shqetespoheni. Buxheti do jete i mbrojtur.