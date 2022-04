Dashi

Merkuri në shenjë ka marrë një pozicion shumë dominues në shenjë, për ju që jeni në një marrëdhënie, prandaj dita e sotme do të jetë shumë intensive. Dashuritë do të tërhiqen nga disa person që në takimet e para, por lidhjet do jenë afatgjata. Në planin financiar do jeni të matur me shpenzimet.

Demi

Dita e sotme për ju të dashuruarit do të jetë në përgjithësi e mirë, pasi janë një seri yjesh në shenjë që ju favorizojnë. Marsi “i lëkundur” do të bëjë që shpesh të jeni në dilemë për një zgjedhje. Beqarët do jenë me fat në dashuri dhe mund të nisin lidhjen që kanë ëndërruar. Me financat tregohuni sa më vigjilentë.

Binjakët

Pritet një ditë në të cilën do të jeni të dhënë kryesisht pas partnerit/es dhe do të bëni mirë, pasi sot keni Hënën dhe Afërditën në një orbitë jo të mirë. Është më mirë të jeni të rezervuar. Beqarët do jenë të zënë me punë dhe nuk do e kenë mendjen fare te dashuria. Në planin financiar kujdes me shpenzimet.

Gaforrja

Megjithëse pozicioni i Mërkurit që dominon shenjën tuaj nuk është edhe aq i favorshëm, kjo nuk do të pengojë aspak që dita për çiftet të jetë përgjithësisht pozitive. Mirë edhe erosi. Beqarët ka mundësi të lëndohen pasi nuk do i mendojnë mirë gjërat. Kujdes me shpenzimet.

Luani

Edhe pse ndjeheni disi të lodhur dhe e ndjeni gjithashtu se keni nevojë të pushoni e të rimerrni veten, Marsi dhe Afërdita ju prishin të gjitha planet e bëra me njeriun e zemrës. Beqarët do tregohen impulsivë dhe ka mundësi që të zhgënjehen. Financat parashikohen të jenë delikate.

Virgjëresha

Marsi dhe Afërdita sot janë pikërisht “atje ku duhet” për ju të dashuruarit, por qiellin tuaj duket se do ta ndriçojë më shumë Mërkuri. Beqarët do pëlqejnë një person dhe do bëjnë gjithçka për ta bërë për vete. Financat do ju buzëqeshin në çdo moment.

Peshorja

Kalimi i Mërkurit në pozicionin e ri duket se do t’ju zërë disi në befasi ju që jeni në një marrëdhënie dhe mund të bëjë që të ndryshoni planet tuaja për ditën e sotme. Megjithatë do të jetë ditë e favorshme për erosin. Beqarët do kenë një ditë të zakonshme pa ndonjë takim interesantë. Financat e mira.

Akrepi Tani në shenjën tuaj ka hyrë edhe Mërkuri pozitiv, prandaj mund do ta keni kuadrin yjor plotësisht të favorshëm. Pasioni dhe dashuria kanë mbrojtjen e Hënës dhe Afërditës. Beqarët nuk do duan të qëndrojnë vetëm kështu që do kenë edhe aventura kalimtare. Të ardhurat do jenë mjaft inkurajuese.

Shigjetari

Kontrasti i Afërditës dhe Marsit në shenjë do të ndërlikojë ditën tuaj dhe të partnerit/es, prandaj do t’ju duhet vërtet të djersitni shumë për të arritur pak. Beqarët nuk do ndihen gati për ndryshime, madje do refuzojnë edhe ftesat. Në planin financiar do dini mirë si të veproni.

Bricjapi

Edhe për çiftet e Bricjapit është Merkuri ylli dominues në shenjë, prandaj edhe ritmet tuaja sot do të jenë shumë më të larta se zakonisht. Nuk përjashtohet të merrni një lajm të gëzueshëm. Beqarët do kenë plot takime interesante dhe do tërhiqen nga disa persona. Financat do konsolidohen tej mase.

Ujori

Do të jetë një ditë disi e vështirë për ata që gëzojnë një lidhje dashurie, pasi dyshja Mars-Afërditë do të bëjë gjithçka për t’ju humbur përqendrimin. Megjithatë me Hënën në shenjë mund të rifitoni ekuilibrat. Beqarët edhe pse do mundohen nuk do nisin dot ndonjë lidhje. Financat e ekuilibruara.

Peshqit

Kuadri yjor sot do të jetë mëse i favorshëm, me treshen Mërkur-Afërditë dhe Mars në një harmoni të pazakontë. Mundohuni të qëndroni sa më larg një debati me partnerin/en që nuk ju takon fare. Beqarët do kenë një ditë të qetë dhe pa ndonjë takim mbresëlënës. Në planin financiar do jetë një ditë me fat dhe do keni mjaft përmirësime.