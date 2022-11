Horoskopi ditor, e mërkurë 9 nëntor 2022.

DASHI

Në dashuri ata që janë vetëm prej kohësh nuk duan të angazhohen dhe besojnë se po ia dalin mirë. Ndoshta ju kënaqeni me një histori seksuale të rastësishme, për një natë, por a nuk do të ishte më mirë të kishit pranë jush dikë që ju doni? Në punë, megjithatë, shumë nyje mund të shfaqen më tej.

DEMI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e mërkurë 9 nëntor 2022), në dashuri ekziston mundësia e dialogut. Kohët e fundit nuk kanë munguar diskutimet, por ka ardhur koha të gjendet një pikë takimi dhe të sqaroheni. Një lajm i mirë vjen në punë, mund të merrni një propozim joshëse.

BINJAKËT

Shtyni dhe tërhiqni me Luanin dhe Shigjetarin, në dashuri. Në punë, nëse keni angazhime për të vazhduar, mos e zvarritni dhe nëse është e mundur mbyllni gjithçka brenda gjysmë muaji. Është e kotë të mbash rreth çështjeve të stuhishme dhe komplekse. Kur mundeni, zgjidhni pa shumë kthesa.

GAFORRJA

Ata që janë vetëm prej kohësh mund të marrin një dashuri të papritur me shikim të parë. Ato lajme që papritur ju bëjnë ditën më të bukur. Me pak fjalë, ndjenjat janë kthyer më në fund si protagoniste. Lajmet janë në rrugën e tyre për të punuar, ndryshimet janë në rrugë e sipër.

LUANI

I dashur Luan, sipas horoskopit të nesërm të Paolo Fox (e mërkurë, 9 nëntor 2022), disonanca e Venusit dhe e Diellit ftojnë kujdes. Nga pasditja më në fund mund të rikuperoni dhe të filloni përsëri, është koha të përveshni mëngët. Kryeni projekte të reja biznesi.

VIRGJËRESHA

Dita shkon me lëvizje të ngadalta, jo gjithçka po shkon në rrugën e duhur. Keni shumë gjëra për të bërë dhe lodhja ndihet, por duhet të rezistoni. Në punë, nga ana tjetër, duhet t’i riktheheni lojës dhe të bëni diçka të re. Mund të jetë koha e duhur për të nisur një fillim të mirë.

PESHORJA

Peshore të dashura, pasditja do jetë shumë më e mirë se mëngjesi. Mos u nxitoni për vendimet që merrni. Më mirë të mendoni me qetësi. Në punë, mund të jetë një kohë e mirë për të folur me një mbikëqyrës ose për të bërë kërkesa.

AKREPI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e mërkurë 9 nëntor 2022), keni një tension të tepërt me partnerin. Ndoshta jo gjithçka ka shkuar aq larg sa do të kishit dashur, por mos u dëshpëroni. Njohuri të mira në punë, lajme interesante po vijnë. Provoni të tregoni vlerën tuaj.

SHIGJETARI

Shmangni polemika të panevojshme, të cilat ju rrezikojnë vetëm t’ju bëjnë të grindeni me ata që ju rrethojnë. Hëna në kundërshti ju fton të bëni kujdes. Do të vijnë kohë më të mira. Deri në fund të muajit do të jetë e mundur të merrni diçka më shumë në punë, ndoshta një rritje page.

BRICJAPI

Në dashuri po përjetoni një fazë rikuperimi pas ditësh stresi dhe tensioni. Mundësia për të ndrequr një marrëdhënie, qoftë edhe në kontekstin e miqësisë. Në punë, nga ana tjetër, nëse keni një aktivitet të pavarur, mund të fitoni diçka më shumë.

UJORI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e mërkurë 9 nëntor 2022), sot në dashuri janë të mundshme disa grindje të vogla. Kini kujdes të mos thoni disa fjalë të tepërta, që mund ta bëjnë partnerin tuaj të pakënaqur. Përdorni diplomacinë për të bërë paqe. Në punë ka kaq shumë dyshime për të ardhmen, gjë që ju shqetëson, por jini sa më të durueshëm dhe të sigurt.

PESHQIT

Në dashuri nëse ka një person që ju pëlqen, dilni përpara. Çfarë keni për të humbur? Rruga juaj është “e shtruar” me qëllime dhe intuitë të mirë, prandaj nuk keni asnjë pengesë në horizont. Në punë, nga ana tjetër, favorizohen profesionistët e lirë, për të tjerët duhen pak më shumë përpjekje.