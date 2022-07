Në vijim mund të gjeni horoskopin për ditën 6 korrik, 2022.

Dashi

Duhet të filloni të merrni disa vendime që duhet të pranohen edhe nga partneri/ja. Sot është një ditë që do t’ju tregoje se jeni lider në fushën tuaj. Beqarët do jenë me fat sot, pasi të ndihmuar edhe nga Mërkuri do arrijnë që të bëjnë për vete personin që pëlqejnë. Në planin financiar situatën do e keni nën kontroll.

Demi

Jeni të preokupuar shumë me çështjet e punës dhe nuk po i kushtoni rëndësi vlerave afektive në jetën tuaj. Bëni mirë të organizoni më mirë kohën. Beqarët edhe pse do kenë një ditë të mbushur me takime nuk do arrijnë që të ndryshojnë dot statusin. Në planin financiar nuk duhet të rrezikoni shumë, bëjini shpenzimet me maturi.

Binjakët

Edhe pse mënyra juaj e komunikimit nuk do të pëlqehet sot nga njeriu juaj i zemrës, vazhdoni të jeni korrekte dhe të sinqertë në ato që thoni. Beqarët do realizojnë takime mjaft emocionuese gjatë kësaj dite, prandaj bëjnë mirë që t’i shfrytëzojnë. Në planin financiar bëni kujdes me shpenzimet, në të kundërt mund të vuani pasojat.

Gaforrja

Të jepni ultimatum sot mund të mos jetë zgjidhja më e mirë për të vendosur autoritetin tuaj në marrëdhënien tuaj në çift. Kujdes me ato që do të thoni. Për beqarët do jetë një ditë me fat kjo e sotmja, yjet do të ndikojnë pozitivisht tek ata. Edhe në planin financiar nuk parashikohen probleme, madje të ardhurat do jenë në gjendje mjaft të mirë.

Luani

Në të ardhmen partneri/ja do t’ju fajësojë për një vendim që nuk e morët në kohën e duhur. Jini të sinqertë në argumentin tuaj dhe mbani larg acarimin. Beqarët pas shumë përpjekjesh do ja dal;in të bëjnë për vete personin që pëlqejnë dhe jeta do ju ndryshojë. Në planin financiar duhet të mendoheni mirë para se të shpenzoni.

Virgjëresha

Nuk është e nevojshme që partneri/ja t’ju tregojë rrugën sot. Jeni në gjendje të vendosni vetë edhe duke qenë nën presion. Beqarët edhe pse do mundohen dhe do bëjnë të pamundurën për të mos qëndruar më vetëm, nuk do arrijnë ta ndryshojnë dot statusin. Financat do vinë duke u përmirësuar dalëngadalë.

Peshorja

Të jeni krenarë sot do të sjellë pasoja në pozicionin tuaj të punës dhe në lidhje me partnerin/en. Mbase duhet të pranoni që edhe ju gaboni. Beqarët do tërhiqen nga disa persona, por nuk duhet t’i besojnë të gjithëve sepse edhe mund të lëndohen. Në planin financiar këshillohet të shpenzoni sa më pak për të mbajtur situatën nën kontroll.

Akrepi

Mos mendoni sot se si të hakmerreni ndaj një rivalit tuaj. Lërjani çdo gjë në dorë kohës dhe përkushtojuni njeriut që keni në krah. Beqarët do realizojnë takime pafund gjatë kësaj dite, por nuk do jenë ende të bindur për hapat që duhet të hedhin. Financat nuk paraqesin asnjë lloj problemi, mund të kryeni edhe shpenzime.

Shigjetari

Sot ju të dashuruarit do të vendoseni përballë situatave të ndryshme që duhet ti jepni zgjidhje të shpejtë. Do të tregoheni mjaft fleksibël. Beqarët do e kalojnë ditën e sotme në shoqëri të miqve të tyre dhe nuk do e kenë aspak mendjen te dashuria. Në planin financiar kujdes me shpenzimet, yjet do ju nxisin negativisht sot.

Bricjapi

Po vini në vështirësi këdo që ju qëndron pranë dhe do të vijë një moment që durimi do të soset. Kujdes me sjelljet sot ju që jeni në një marrëdhënia dashurie. Beqarët do tregohen mjaft joshës ditën e sotme dhe do arrijnë të bëjnë për vete shumë persona. Në planin financiar parashikohen probleme të njëpasnjëshme.

Ujori

Provoni ti ngjisni një nga një shkallët e suksesit. Mos tentoni të keni të gjithë tortën sot edhe një pjesë do t’ju shijojë po njësoj. Beqarët do njihen me personat e gabuar sot të cilëve do ju besojnë verbërisht dhe ka mundësi që të vuajnë pasojat më pas. Në planin financiar do jeni të matur në shpenzimet dhe situata do vi duke u përmirësuar.

Peshqit

Në të shkuarën tuaj keni realizuar atë që keni dashur. Filloni të keni të njëjtin shpirt iniciative edhe sot. Partneri/ja do të jetë gjithmonë aty për t’ju mbështetur. Beqarët nuk do e kenë mendjen fare te dashuria dhe pavarësisht takime të shumta që do realizojnë sot nuk do hedhin hapa për më shumë. Financat do i menaxhoni me kujdes dhe do e mbani situatën nën kontroll.