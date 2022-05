Horoskopi ditor, e mërkurë 4 maj 2022.

Dashi

Dite shume e bukur ka për te qene kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Keni për t’u ndier mire ne çdo moment dhe nuk do ju dalin aspak te papritura te pakëndshme. Beqaret gjithashtu do jene me fat dhe do arrijnë ta bëjnë për vete princin e tyre te kaltër. Buxheti do jete i kënaqshëm kështu qe nuk do keni për çfarë te ankoheni. Do ju dalin te ardhurat për te kryer te gjitha shpenzime.

Demi

Marrëdhënia ne çift do jete tejet e trazuar gjate kësaj dite. Do kapeni edhe pas detajeve te vogla dhe mund te debatoni ashpër me partnerin. Beqaret pa u lodhur fare do e gjejnë shpirtin e tyre binjak. Gjithçka do marre një pamje tjetër sot. Buxheti do mbetet i qëndrueshëm për aq kohe sa ju te tregoheni te kujdesshëm me shpenzimet. Priten dite pozitive.

Binjaket

Beni shume kujdes me xhelozinë sot ju te dashuruarit sepse situata mund t’iu dale menjëherë jashtë kontrollit. Duhet te keni me tepër besim tek ai qe keni ne krah. Beqaret do jene me fat ne dashuri dhe do FIllojnë një lidhje serioze ashtu si nuk e kishin imagjinuar ndonjëherë. Me shpenzimet ka rrezik te jeni impulsive dhe do bëni gabime te pafalshme.

Gaforrja

Marrëdhënia juaj ne çift do jete shume me e qete nga me pare sot. Kësaj here do jeni te dy optimiste dhe pozitive, prandaj çdo gjë do ju ece për mrekulli. Beqaret do gjenden përballë zgjedhjeve te vështira dhe nuk do dine çfarë hapash te hedhin. Ne planin FInanciar do ketë goxha tronditje. Kujdes me çdo hap qe do hidhni sepse keni për te pasur probleme serioze.

Luani

Merkuri do jete planeti qe do ndikoje me tepër ne jetën tuaj ne çift gjate kësaj dite dhe do ju beje te ndiheni me se miri. Do e keni me te lehte për t’i shprehur ndjenjat. Beqaret nuk do kenë një dite pozitive dhe mund te mërziten ne disa momente. Ne planin FInanciar tregohuni sa me vigjilente sepse po FIlluan problemet nuk do dini nga t’ia mbani me pas.

Virgjeresha

Tregohuni shume te matur sot me atë qe keni ne krah sepse klima yjore nuk duket te jete aq e mire sa mendonit. Partneri shpesh do jete me nerva dhe mund te lindin debate. Beqaret do realizojnë plot takime, por asnjeri nuk do ju pëlqejë aq sa për te FIlluar një lidhje. Ne planin FInanciar çdo gjë ka për te shkuar mire sot dhe e gjithë kjo pasi dini t’i bëni me kujdes llogarite.

Peshorja

Dite e mbushur me vështirësi te mëdha do jete kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Shpesh do debatoni ashpër me partnerin dhe mund te mendoni edhe te ndaheni me te. Beqaret do kërkojnë gjera te pamundura dhe nuk kane për ta gjetur dot personin qe po kërkojnë. Buxhetin duhet ta menaxhoni me sa me tepër përkujdes dhe maturi, pasi ne te kundërt situata mund te përkeqësohet.

Akrepi

Dite e këndshme ka për te qene kjo e sotmja për te dashuruarit. Nuk do keni as debatin me te vogël me partnerin tuaj, përkundrazi do kënaqeni se bashku. Beqaret duhet te jene me te arsyeshëm dhe nuk duhet te nxitohen për asgjë. Financat do mbeten gjithë kohës te mira kështu qe mund ta kryeni edhe ndonjë investim me tepër nga zakonisht.

Shigjetari

Dite pasionante ka për te qene kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Do kaloni momente fantastike pranë atij qe dashuroni dhe nuk do doni te ndaheni asnjë çast prej tij. Beqaret nuk do ndihen ende gati për te ndryshuar statusin dhe nuk do dalin neper takime. Ne planin FInanciar duhet te merrni masa sa me pare te jete e mundur sepse përndryshe situata mund t’iu dale jashtë kontrollit.

Bricjapi

Nuk do keni asgjë për çfarë te ankoheni sot ju te dashuruarit. Do kaloni momente fantastike se bashku dhe kënaqësitë do jene te paimagjinueshme. Beqaret do kenë gjithashtu një dite te mbushur me shkëlqim dhe emocione. Gjithçka do jete me ndryshe se me pare. Çështjet FInanciare nuk do jene aspak shqetësuese, kështu qe mund te kryeni edhe ndonjë shpenzim me tepër.

Ujori

Ata qe janë ne një lidhje do kalojnë momente fantastike me atë qe kane ne krah dhe nuk do kenë dëshirë te ndahen për asnjë çast prej tij. Beqaret me ne fund do e gjejnë shpirtin e tyre binjak dhe do futen ne një etape akoma me te bukur. Buxhetin do e keni me tepër nen kujdes dhe situata do mbetet e kënaqshme gjithë kohës. Nuk do keni asgjë për çfarë te qaheni.

Peshqit

Dite e qëndrueshme dhe mjaft e veçante ka për te qene kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Do ndiheni mire ne çdo moment. Beqaret do jene shume krenare dhe nuk do pranojnë te dalin me çdokënd qe do i propozoje. Ky do jete një gabim i madh. Ne planin FInanciar do i zgjidhni te gjitha problemet dhe gjendja do mbetet mjaft e mire. Vazhdoni ne këtë rruge.