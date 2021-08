Dashi

Nëse duke kaluar momente stresuese, bëni një pauzë nga punët e përditshme. Me rëndësi është që të kujdeseni për shëndetin tuaj. Shtojini dozës tuaj të pushimit ndonjë udhëtim buzë detit.

Demi

Mos nxitoni shumë për të arritur qëllimet tuaja. Në qoftë se nuk doni të keni një tufë surprizash të pakëndshme, atëherë këshilloheni ta ulni pak ritmin. Do të shikoni se gjërat do të ecin në favorin tuaj.

Binjaket

Nëse jeni duke u treguar flirtues me dikë dhe ky person nuk po i kupton mesazhet tuaja, atëherë është koha që të hiqni dorë. Nëse ata nuk janë të interesuar, ju nuk mund t’i detyroni ata të shohin se sa të mrekullueshëm jeni.

Gaforrja

Ekziston një boshllëk midis asaj që mendoni dhe asaj që thoni. Pse e bëni këtë? Ju duhet ta dëgjoni zërin tuaj të brendshëm dhe ta respektoni atë. Mos kini frikë të ndani me botën ndjenjat tuaja të vërteta. Largojini filtrat tuaja dhe thjesht flisni!

Luani

Puna në ekip mund të jetë një forcë e fuqishme, por të punosh në grup mund të mos funksionojë për ju nesër. Ekziston një mundësi e lartë përplasjesh me kolegët. Nëse mundeni, shmangni pjesëmarrjen në aktivitete ku ndodhen shumë njerëz. Rrezikoni të nxirrni karakterin tuaj prej luani ku mund të lëndoni shumë njerëz.

Virgjëresha

Jini shumë të kujdesshëm kur komunikoni. Një fjalë e keqpërdorur mund të krijonte një problem të madh. Kontrolloni dyfish çdo email apo mesazh dhe sigurohuni që po thoni saktësisht ato që dëshironi të thoni.

Peshorja

Ju jeni në kornizën e përsosur të mendjes për të kërkuar përvoja të reja dhe për të takuar njerëz të rinj. Tani për tani, ju me të vërtetë dëshironi substancë mbi sasinë, kështu që shkoni në vendet që ka të ngjarë ta gjeni atë: Përqafoni gjërat që ju mbushin me ide.

Akrepi

Të pasurit kontroll mbi paratë e njerëzve të tjerë do t’ju shkaktojë shumë më shumë stres sesa të kontrolloni paratë tuaja, prandaj shmangni përfshirjen në çfarëdo lloj pronësie financiare nëse është e mundur! Kjo nuk është koha për të blerë diçka me kartën e kreditit të dikujt tjetër.

Shigjetari

A jeni si në gjemba në lidhje me një vendim të ardhshëm? Nuk duhet të jeni. Nuk ka rëndësi se çfarë mendojnë njerëzit e tjerë tani, sepse përfundimisht rezultati varet nga ju, dhe mënyra se si ndryshon jeta juaj. Tani nuk është koha për të dorëzuar timonin tek dikush tjetër.

Bricjapi

Në çdo lloj komunikimi – nga mesazhet me tekst deri tek bisedat ballë për ballë dhe madje edhe posta elektronike duhet të jeni të sigurt se do t’i kushtoni vëmendje asaj që po ju përcillet. Tani për tani, njerëzit do të jenë të paqartë në lidhje me atë që duan vërtet nga ju.

Ujori

Truri juaj është zona juaj më e fuqishme erogjene, dhe do të stimulohet mjaft! Jo çdo lidhje intelektuale që keni me dikë sot do të ngjallë një romancë të shkëlqyeshme, por do të ketë një bisedë të veçantë që të mbetet në mendjen tuaj për ditë të tëra. Po filloni të kuptoni se vlera që një person mund të shtojë në jetën tuaj vjen më shumë nga ato që thonë.

Peshqit

A keni kaluar shumë kohë me vetëm një ose dy persona? Është një kohë e mirë për të vendosur pak më shumë distancë nga njerëzit që janë në jetën tuaj. Kjo nuk do të që t’i largosh ata nga ju, por vetëm të përpiqeni të zbuloni mënyra të tjera argëtimi.