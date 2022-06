Më poshtë mund të gjeni horoskopin ditor për ditën e mërkurë, 29 qershor.

Dashi

Klima ne cift do jete shume e ngrohte gjate kesaj dite. Do i kaloni me lehtesi te gjitha problemet qe keni pasur me partnerin tuaj dhe do ndiheni me mire. Dite e favorshme qe beqaret te nisin histori te bukura dashurie. Shfrytezojeni sa te mundni cdo sekonde. Plutoni mund ta trondite ekuilibrin financiar. Kujdes me shpenzimet qe do beni sepse mund te keni veshtiresi me vone.

Demi

Nuk do kuptoheni shume mire me partnerin tuaj gjate kesaj dite dhe kjo mund te sjelle disa probleme. Mundohuni te tregoheni pak me tolerante dhe falni. Rrethanat do jene te favorshme qe edhe beqaret ta gjejne shpirtin e tyre binjak. Perfitoni nga cdo mundesi qe do iu jepet. Ekuilibri financiar nuk do kete tronditje aspak. Megjithate mire eshte qe investimet t’i lini per me vone.

Binjaket

Do dyshoni se ai qe keni ne krah po flirton me dike tjeter sot dhe kjo do sjelle shume debate. Mos merrni vendime te nxituara pa qene te sigurt. Beqaret duhet te tregohen me te duruar nese duan te gjejne personin e duhur. Po u nxituat mund te krijoni lidhje qe do iu bejne te vuani. Ne planin financiar do iu jepen mundesi te mira per ta permiresuar ate. Shfrytezojini.

Gaforrja

Fale mjedisit te ngrohte yjor cdo gje do shkoje mire ndermjet jush dhe partnerit tuaj. Do keni me teper besim tek njeri-tjetri dhe do flisni me teper me te. Beqaret do e lene pas kohen e vetmise dhe do fillojne nje etape te re mjaft interesante. Financat ne pergjithesi do jene te mira. Shmangni gjithsesi investimet shume te medha. Shpenzimet e nevojshme mund t’i kryeni.

Luani

Cilesia me e mire lidhjes suaj? Dini te krijoni nje ambient te ngrohte dhe nuk iu mungon sensi i humorit. Cdo gje do shkoje per mrekulli edhe gjate kesaj dite. Beqaret duhet te jene me te hapur se kurre nese e te vertete duan te nisin nje lidhje serioze. Dielli do jete mjaft i favorshem per financat. Mund te ndermerrni edhe ndonje rrezik, por pa e teprur aspak.

Virgjeresha

Ata qe jane ne nje lidhje do perballen serish me disa veshtiresi ne cift gjate kesaj dite. Megjithate vetem ata qe kane nje lidhje te degraduar mund te shkojne deri ne ndarje. Beqaret do kene takime me shumice, por te gjitha do jene pa te ardhme. Financat do i stabilizoni edhe me shume. Ne kete menyre do iu jepet mundesia te shpenzoni pa menduar sa para keni ne xhep.

Peshorja

Mund te kete turbullira sot ne jeten tuaj ne cift, prandaj tregohuni me te matur me ato qe do thoni. Mos kerkoni me ngulm pavaresine nga partneri. Beqaret do jene ta parrezistueshem. Do e keni fare te lehte gjate kesaj dite ta beni per vete personin qe iu pelqen. Ne planin financiar do jeni kembengules dhe do arrini ta mbani buxhetin te stabilizuar. Me ne fund do jeni me te qete.

Akrepi

Dielli dhe Merkuri do ua bejne me te bukur sot jeten tuaj ne cift. Nuk do keni per fare te qaheni dhe ne mbremje emocionet qe do perjetoni do jene me te kendshme. Nese jeni ende beqare duhet te tregoheni me te hapur dhe te pranoni ftesat qe di iu behen. Ne planin financiar Saturni do iu beje me te afte per te menaxhuar buxhetin. Ndiqni intuiten dhe do arrini ate qe doni.

Shigjetari

Jeta sentimentale e cifteve do jete e bukur dhe e mbushur me pasion gjate kesaj dite. Do ndiheni me se miri ne krahet e partnerit dhe askush nuk do arrije t’ua prishe kete ambient. Beqaret eshte me mire te mos fillojne aventura te kota. Koha iken, mos e coni dem ate. Ka ardhur koha te tregoheni me te kursyer me financat. Mendoni per te ardhmen.

Bricjapi

Ciftet nuk do kene nje dite shume te qendrueshme sot. Do tregoheni autoritare me teper sesa duhet dhe kjo mund te sjelle mosmarreveshje te medha. Per beqaret nje marredhenie shoqerore mund te shnderrohet ne dicka me teper. Nese miku ju pelqen mos ngurroni ti thoni. Per shkak te shpenzimeve te tepruara mund te kete tronditje financiare. Tregohuni me te arsyeshem.

Ujori

Perfitoni nga ambienti qete qe mbizoteron ne jeten tuaj ne cift sot per te folur per disa tema delikate. Partneri do tregohet edhe me i kuptueshem. Beqaret nga ana tjeter edhe pse do kerkojne pa pushim nuk do e gjejne dot personin e duhur. Beni durim. Ne planin financiar situata do jete paksa e veshtire. Keni per te paguar edhe disa fatura te medha. Kujdes!

Peshqit

Dite mjaft e bukur per te dashuruarit kjo e sotmja. Do keni ide me te qarta pe rate qe doni te beni ne te ardhmen dhe se bashku me partnerin do merrni disa vendime te rendesishme. Beqaret do levizin cdo gur per te gjetur personin qe iu pershtatet me shume. Per sa iu perket financave, ato nuk do jene te keqija, megjithate rekomandohet te mos beni shpenzime te tejskajshme.