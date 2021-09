Dashi

Ditë romantike do të jetë kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Do kaloni momente të mrekullueshme pranë njeriut që dashuroni. Gjithashtu kujdesuni për imazhin tuaj sepse do të keni një mbrëmje te rëndësishme. Në planin financiar do arrini të përmirësoni të ardhurat.

Demi

Yjet parashikojnë një ditë të qetë sot për ata që janë në një marrëdhënie. Sot do të tregoheni të hapur me partnerin duke folur për gjithçka, madje parashikohen edhe momente të këndshme përkrah njeri-tjetrit. Mundësitë më të mira janë rezervuar për ata nga ju që bëjnë një punë krijuese. Në planin financiar gjërat do të ndryshojnë për mirë, mos u shqetësoni.

Binjakët

Sot të dashuruarit do të jenë në humor të mirë dhe do jenë të gatshëm për të pranuar çdo lloj çmendurie të propozuar nga partneri. Keni gjetur shoqërinë e partnerit me të cilin do të keni biseda të gjata, të ngrohta dhe mjaft doza emocioni në lidhjen tuaj. Beqarët do ndikohen nga yjet dhe do jenë më joshës se kurrë më parë, duke bërë për vete këdo që do pëlqejnë.

Gaforrja

Komunikimi parashikohet të jetë në nivelet më të mira mes partnerëve gjatë kësaj të mërkure. Të shkuarën e hidhur do e harroni përgjithmonë duke e hedhur pas krahëve. Beqarët nuk do e kenë në mendje krijimin e ndonjë lidhje, do preferojnë ende të ruajnë statusin që kanë. Në planin financiar tregohuni të kujdesshëm, gjërat nuk do ecin siç duhet.

Luani

Jeta juaj në çift nuk do të jetë aspak harmonike sot. Në çdo moment do gjeni defekte te partneri gjë që do sjellë mosmarrëveshje mes jush. Mjafton që të ndaleni për pak për të hequr nga vetja gjithë atë ngarkesë emocionale që keni akumuluar. Do te shikoni që gjithçka do shkojë mirë. Me financat mundohuni të tregoheni pak më shumë diplomatë.

Virgjëresha

Ditë fantastike kjo e sotmja për ata që janë në lidhje. Shumë gjëra kanë ndryshuar për mirë dhe atmosfera në çift paraqitet e këndshme. Nëse ende keni për të sqaruar ndonjë keqkuptim me partnerin bëjeni që në mëngjes. Beqarët ende nuk kanë ndërmend të ndryshojnë statusin, kërkojnë ende të shijojnë lirinë që kanë.

Peshorja

Do jeni më të sigurtë sot për vazhdimësinë e jetës suaj në çift dhe do dashuroheni qetësisht me personin në krah. Marrëdhënia ka për të ecur mrekullisht. Beqarët do arrijnë ta tërheqin pas vetes personin që kanë pëlqyer dhe do fillojnë një lidhje të mrekullueshme me të. Me planin financiar do keni disa vështirësi, prandaj tregoni kujdes me shpenzimet.

Akrepi

Ka rrezik që debatet në jetën tuaj në çift të jenë të njëpasnjëshme sot. Nuk do bini dakord për asgjë dhe kjo do shkaktojë mosmarrëveshje në çdo situatë. Beqarët do jenë gjithë kohës të hallakatur duke lënë pas dore edhe ftesat e rëndësishme. Në planin financiar vështirësitë do jenë të njëpasnjëshme, tregohuni të kujdesshëm.

Shigjetari

Do i përkushtoheni me të gjitha forcat tuaja marrëdhënies në çift që gjithçka të shkojë mirë. Kjo gjë do ju shpërblehet, pasi edhe partneri do ta kuptojë se sa i rëndësishëm është për ju. Beqarët do fiksohen pas një kolegu dhe do bëjnë çdo gjë për të shprehur simpatinë. Gjendja financiare nuk është aq e keqe sa e mendonit.

Bricjapi

Ditë e qëndrueshme parashikohet kjo e mërkurë për ata që janë në një marrëdhënie. Do dashuroni ashtu si doni dhe nuk do keni aspak debate apo mosmarrëveshje. Kur nuk jeni dakord me mendimin e shumicës mos u mundoni të ngrini zërin sepse nuk do t’ju dëgjojnë. Edhe beqarët do jenë me fat në dashuri dhe e ardhmja e tyre do ndryshojë njëherë e mirë.

Ujori

Dinamizmi dhe alegoria do mbushin ditën tuaj sot në çift. Çdo moment do jetë i veçantë dhe i mbushur me gëzim dhe dashuri. Beqarët po përpiqen të bëjnë “të fortët” në raportet sentimentale, por përpara mbrëmjes duhet ta pranoni se keni nevojë për praninë e të tjerëve. Financat do jenë delikate, do ju duhet të luftoni për të kryer shpenzimet.

Peshqit

Humori juaj paraqitet me luhatje gjatë kësaj të mërkure dhe kjo do bëjë që të mos ndjeheni aspak të qetë. Edhe partneri nuk do ju tolerojë dhe do tregohet mjaft strikt ndaj jush. Vetëm mes argëtimeve, muzikës dhe shoqërisë nuk do ta keni idenë aspak të kohës që po kalon. Në planin financiar duket se vështirësitë kanë kaluar dhe gjendja shfaqet në nivele të mira.