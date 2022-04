Dashi (21 Mars – 20 Prill): Vazhdimësi për Dashin, gjërat nuk duket të jenë në më të mirën e tyre, por java e ardhshme premton për më mirë. Lajme të mira për ata që kanë qenë të sëmurë ose që kanë pasur probleme fizike. Këtë të martë 26, ju do të nisni të ndjeheni më mirë.

Demi (21 Prill – 20 Maj): Shenja e Demit është shumë e sprovuar, e lodhur që nga e hëna paksa rraskapitëse. Pra, mes atyre që u është dashur të kalojnë ca situata dhe atyre që tani po ndjejnë peshën e tensionit që kanë pasur, sidomos në familje, pothuajse të gjithë janë të zhytur në mendime. Por kujdes sepse jo çdo gjë është kaq e zymtë dhe disa gjëra që prisni në të ardhmen, janë në rrugën e duhur edhe pse hanë shumë diskutim.

Binjakët (21 maj – 21 qershor): Të dashur binjakë, çdo emocion vjen tek ju, me një qëllim: për t’u jetuar me shumë entuziazëm. Siç e kisha thënë, prilli shënoi muajin e maturisë në dashuri. Ndoshta ata që kanë një histori të re nuk kanë qenë në gjendje ta vazhdojnë atë, ose kanë përjetuar mendime të dyta. Por prisni se po vjen maji, një muaj me potenciale të mëdha.

Gaforrja (22 qershor – 22 korrik): Shenja e gaforres po përjeton situata të veçanta. Në këtë periudhë do të kishit nevojë për dashuri dhe miqësi të sinqerta. Ata që kanë hequr dorë nga dashuria kohët e fundit, nuk u ka dalë fort keq sepse kanë forcuar miqësitë; tani po shkëmbejnë ide të rëndësishme me miqtë.

Luani (23 korrik – 23 gusht): I dashur Luan kjo periudhë është paksa e sikletshme, por nuk mund të themi se është dhe fort vështirë sepse ka një rreze dielli që po afron. Kështu që më shumë se me çdo gjë tjetër, duhet të merreni me disa pikëpyetje që keni ngritur.

Virgjëresha (24 gusht – 22 shtator): Për virgjëreshën më në fund një ditë relaksi. Më në fund, sepse ditet e mërkurë dhe të enjte ishin më të lodhshmet e kësaj jave. Ju gjithmonë qëndroni të fortë në gjykimet tuaja, mbroni fort tezat tuaja, por duhet të bëni paqe me dikë.

Peshorja (23 shtator – 22 tetor): Peshorja është në një pikë kthese, brenda dy javësh do të merret një vendim. Nëse ka një problem pune, do të duhet të punoni që të zgjidhet. Për sa i përket shëndetit, mos i merrni gjërat shumë personal prandaj mos jini më armiqësor ndaj situatave që do të vijnë.

Akrepi (23 tetor – 22 nëntor): Akrepi ndihet i pushtuar nga disa tensione. Fakti që herë pas here nuk çlironi pak nervozizëm, por i mbani gjërat brenda mund të çojë në një mbingarkesë të rënduar në nivel fizik dhe mendor.

Shigjetari (23 nëntor – 21 dhjetor): Për Shigjetarin është një periudhë inovacioni, por edhe konsensusi; disa njerëz mund të bien në dashuri me ju. Të tjerët thjesht do të donin t’ju jepnin disa emocione më shumë. Yjet po fillojnë të flasin për diçka të re.

Bricjapi (22 dhjetor – 20 janar): Bricjapi të bëjë kujdes me paratë sepse problemi i vërtetë i momentit nuk është aq shumë ai që keni në mendje. Duhet të gjeni një ekuilibër, ndoshta ju mungojnë disa të ardhura dhe duhet të mendoni për shumë shpenzime që duhen parë me lupë.

Ujori (21 janar – 19 shkurt): Për Ujorin po vjen një sukses i madh, pas dhjetëditëshit të parë të majit; juve thjesht duhet të jeni pak më optimist. Mos i krijoni vetes shumë probleme të panevojshme. Dhe mos krijoni armiqësi sepse mund të lëndoni dikë edhe nëse nuk dëshironi. Nëse është e drejtë t’i vëmë në dukje dikujt se e ka gabim, nuk duhet ta ekzagjerojmë.

Peshqit (20 Shkurt – 20 Mars): Për shenjën e Peshqve ky është një horoskop për të ringjallur emocionet, por në fund të fundit secili ka ka vizionin e tij për jetën. Ata që duan të jetojnë së bashku ose të martohen do të kenë më shumë mundësi dhe ata që tashmë e kanë marrë këtë vendim, do të përjetojnë emocione të bukura edhe pse jo gjithë kohës.