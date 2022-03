Dashi

Kush ka mik një person të shenjës së Dashit, e di shumë mirë se atyre u pëlqen shumë të debatojnë. Duan të jenë në qendër të vëmendjes, ndaj për ta arritur, nuk rezervohen as të debatojnë me miqtë më të ngushtë. Kur ndihen të frustruar, kapen me këdo që i rrethon, shpesh duke kaluar edhe në ofendime. NjëDash duhet të mundohet të jetë më tepër autokritik, në vend që të kapet me të tjerët. Pak pjekuri në marrëdhënie me të tjerët nuk i bën dëm askujt, dhe ndoshta ky është momenti kur duhet të mundohen të flasin me të tjerët në të njëjtën mënyrë siç presin që të tjerët të flasin me ta.

Demi

Falë ndikimit të Hënës keni mjaft energji. Në punë po vjen një periudhë shumë e mirë, mjafton të shmangni zgjedhjet e rrezikshme edhe pse nuk përjashtohen diskutimet.

Binjakët

Prisni deri të enjten dhe të premten për të pasur caste romantike në dashuri. Në punë, duhet të jepni argumente të sakta, ndërsa këshillohet të mos e detyroni askënd të bëjë veprime të caktuara. Ndërkohë sugjerohet që të rinovoni kontratën e punës brenda muajit maj.

Gaforrja

Nëse dashuria kalon në një fazë me disa probleme, është më mirë të shtyni çdo diskutim për të shtunën. Studentët mund të zgjedhin për të bërë një ndryshim në arsimin e tyre ndërsa punonjësit nuk e dinë nëse do të vazhdojnë apo jo një bashkëpunim që kanë nisur.

Luani

Këto janë momente tensioni në dashuri, por duhet të jeni të vëmendshëm ndaj mosmarrëveshjeve veçanërisht me Ujorin dhe Demin. Në punë, nëse keni nisur diçka të re, mund të jeni në ankth për atë që nuk mund ta përfundoni menjëherë.

Virgjeresha

Sot keni një Hënë të favorshme në dashuri: përfitoni prej saj. Në punë është e nevojshme të realizoni projekte të reja pasi mund të ketë rrugë që nuk i keni menduar. Mund të lindë një detyrë e re për ju.

Peshorja

Dashuria është e qëndrueshme, prej pak kohësh nuk ka asnjë lajm të madh. Në punë është mirë të shmangni debatat e vogla, aq më tepër që fundjavat e shkurtit janë të mbushura me mendime të dyshimta.

Akrepi

Në dashuri mund të keni disa diskutime të vogla. Edhe në punë mund të jeni pak konfuzë, por nuk ka asgjë serioze.

Shigjetari

Në dashuri duhet të jeni të kujdesshëm dhe të mos e teproni, sidomos në datën 3 të muajit. Nëse keni një dyqan, mund të keni nevojë për disa blerje shtesë.

Bricjapi

Falë ndikimit të Afërditës, do ju shtohen ndjenjat për partnerin/partneren ose dikë që pëlqeni. Në punë duket se situata është pozitive: një rol i pasigurt mund të jetë përfundimtar dhe nuk mungon dëshira për t’u rikthyer në lojë.