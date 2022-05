Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Në dashuri, nëse jeni në çift prej kohësh, mund të vendosni të legalizoni lidhjen. Në punë, nga ana tjetër, dëshironi të përfshiheni në projekte të reja dhe për këtë, lajme po vijnë.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Në dashuri nëse thjesht shikoni përreth jush, mund të njihni një person të mirë. Në punë, lodhja ndjehet, përpiquni të delegoni disa përgjegjësi.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Në dashuri, nëse ka pasur diskutime me partnerin, këtë të hënë 30 mund të rregulloni gjërat. Në punë, nga ana tjetër, keni intuitë të mirë. Favorizohen profesionistët e lirë.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Në dashuri, nëse ju pëlqen një person, mos hezitoni të ecni përpara dhe mos kini frikë ta lini veten të shkojë pas rrjedhës. Në punë, fërkime të mundshme me shefat dhe menaxherët, kushtojini vëmendje fjalëve që thoni.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Në dashuri jeni mjaft konfuz, nëse jeni të interesuar për një person, mos kini frikë ta lini veten të shkojë pas këtij personi. Në punë, mund të përballeni me një gjendje sa plogështie aq dhe zvarritjesh.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Në dashuri nëse jeni prej kohësh në çift përpiquni t’i jepni shtysë marrëdhënies duke organizuar diçka të këndshme me partnerin/en. Në punë, nga ana tjetër, kushtojini vëmendje marrëveshjeve, vlerësoni me kujdes çdo propozim që do t’ju vijë.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Në dashuri dëshironi të përfshiheni dhe të rizbuloni “bashkëfajësinë” me partnerin/en tuaj. E nëse jeni single hidhni pak sytë rrotull jush! Në punë, pengesat e vogla janë të mundshme këtë të hënë duke ju bërë që të ndjeni barrikada.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Në dashuri favorizohen takimet për njohje të reja, por nëse tashmë keni një person në zemrën tuaj, mos hezitoni të shkoni përpara. Në punë, mos merrni vendime të nxituara.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Në dashuri mund të përballeni me disa surpriza të këndshme. Njëkohësisht mos e nënvlerësoni një miqësi që për ju është mjaft e dashur. Në punë, nga ana tjetër, keni intuitë të mirë, dritë jeshile për projekte të reja.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Në dashuri nëse jeni në çift prej disa kohësh, do të përfshiheni nga një dëshirë e madhe për të shpëtuar nga rutina e lidhjes. Në punë, nga ana tjetër, kolegët vlerësojnë potencialin tuaj dhe kjo ju sjell një qetësi që ia vlen.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Në dashuri, nëse keni pasur një takim të këndshëm së fundmi, kultivoni këtë njohje duke ecur përpara. Në punë, kreativiteti që shpalosni do t’ju lejojë të gjeni zgjidhje të reja për problemet.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Në dashuri, qielli është i favorshëm, si nëse doni të filloni një lidhje të re, ashtu edhe nëse doni të njihni më shumë një person të këndshëm. Në punë, nga ana tjetër, diçka po lëviz, bëni sytë katër!