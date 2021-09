Një fundjavë tjetër ka përfunduar, e fundit e shtatorit. Në fakt, javën e ardhshme do të na shihni të kalojmë në muajin tjetër, protagonisti i Vjeshtës, po flasim për Tetorin. Por si do të lëvizin të tjerët këtë muaj, por mbi të gjitha çfarë do të ndodhë me shenjat në fillim të javës.

Shenja e javës, më me fat, me siguri do të jetë Ujori, me një pamje yjore për t’u patur zili. Por edhe Binjakët, Demi dhe Peshorja do kenë yjet që do u buzëqeshin.

Venusi, nga ana tjetër, më në fund do të hyjë në shenjën e Akrepit, duke sjellë emocione të bukura. Por le të hyjmë në detaje dhe le të përpiqemi të kuptojmë se çfarë do të na thotë horoskopi për të hënën, 27 shtator 2021.

Dashi (21 Mars-20 Prill)

Dashi del nga një javë e vrullshme, pa pushuar. Dhe për këtë arsye edhe dita e hënë do të fillojë me pak lodhje të mbetur. Në fakt, ka vërtet shumë angazhime, por e rëndësishme është që ato ekzistojnë Më në fund do të jeni në gjendje të çliroheni nga një ngërç që ju mbajti në fije të perit. Kjo e hënë fillon pak ngadalë, por do të ketë lajme të rëndësishme gjatë javës. Edhe në dashuri, duhet të jeni të duruar edhe pak, për të gjetur qetësinë.

Demi (21 Prill – 20 Maj)

Një javë vërtet interesante po hapet për Demin. Eshtë në fakt një nga shenjat më me fat të javës, sepse kaq shumë gjëra të bukura po vijnë. Në periudhën e fundit ju e keni vënë partnerin tuaj në një qoshe të ngushtë, sepse doni të materializoheni dhe evoluoni marrëdhënien. Edhe në nivelin e punës, gjërat do të përmirësohen, edhe pse nuk jeni plotësisht të kënaqur tani sepse mendoni se do të merrni një pagë më të ulët se roli juaj.

Binjakët (21 maj – 21 qershor)

Këtë të hënë, 27 shtator, për shenjën e Binjakëve do të ketë një pamje astrale shumë të respektuar. Dita hapet me Hënën në shenjë, dhe kjo do t’ju ​​japë forcë, energji dhe dinamizëm. Por jo vetëm kaq, yjet gjithashtu shohin Jupiterin, Saturnin, Merkurin dhe Marsin në anën tuaj, kështu që është një periudhë që do t’ju ​​duhet të shfrytëzoni sa më shumë, duke filluar me krijimtarinë tuaj. Fundjava do të jetë e mbushur me emocione të mira dhe njohuri të dobishme për të ardhmen.

Gaforrja (22 qershor – 22 korrik)

Gaforrja është rikthyer për një javë shumë të menduar dhe disi problematike. Këtë të hënë do të duhet të lini mënjanë pak tensionet që ju mbërthejnë në mendje. Java e kaluar ju pa pak të shqetësuar për shkak të shpenzimeve të tepërta dhe konflikteve të punës. Edhe në dashuri gjërat nuk po shkojnë shumë mirë, veçanërisht për ata që jetojnë së bashku ose janë disa vjet më të moshuar. Gjithashtu kjo e hënë do të hapet me pak ngazëllim.

Luani (23 korrik – 22 gusht)

Për Luanin ky fillim jave do të nisë me pak nervozizëm, i shkaktuar nga fakti se pamja e yjeve nuk është krejtësisht e favorshme. Saturni dhe Jupiteri janë kundër. Në punë, megjithatë, gjërat vazhdojnë edhe nëse nuk e keni konfirmuar ende dhe paratë janë të pakta. Venusi është disonant dhe kushtojini vëmendje nëse keni filluar një histori që nuk është aspak e qartë.

Virgjëresha (23 gusht – 22 shtator)

Sipas parashikimeve të kësaj të hëne, 27 shtator, Virgjëresha nuk do të jetë ndër shenjat me energji më të madhe. Kjo e hënë do të hapet me disa tensione, të cilat do të vazhdojnë edhe të martën. Ju keni qenë gjithmonë një shenjë shumë e fortë që arrin të transmetojë forcë edhe te të tjerët, por tani për tani nuk jeni në formë të shkëlqyer. Ju duhet të pastroni situatat e jashtëzakonshme dhe të reflektoni për disa ditë para se të shëroheni plotësisht.

Peshorja (23 shtator – 22 tetor)

Dielli ka hyrë në shenjën e Peshores tashmë prej disa ditësh, dhe në fakt është pozitive. Pamja yjore është vërtet interesante, sepse Mërkuri dhe Marsi janë gjithashtu në shenjë. Duhet të besoni më shumë në veten tuaj dhe të zhvilloni njëfarë optimizmi sepse jeni ndër shenjat më të mira të javës. Në fakt, duhet të guxoni dhe të rrezikoni pak sepse yjet janë në anën tuaj, dhe do të duhet të shfrytëzoni sa më shumë nga mundësitë që të dalin.

Akrepi (23 tetor deri 22 nëntor)

Akrepi do të fillojë një javë vërtet interesante nga pikëpamja e dashurisë. Sipas parashikimeve, ju po kërkoni konfirmime sentimentale dhe do i gjeni. Ju jeni gati të përjetoni disa emocione të mira në çift, veçanërisht tek të rinjtë do të shpërthejë pasioni. Asnjëherë nuk keni pasur nevojë të doni kaq shumë, dhe dëshirat tuaja më në fund do të takojnë realitetin. Venusi është në shenjë, përfitoni nga kjo!

Shigjetari (22 nëntor – 21 dhjetor)

Për Shigjetarin, java do të fillojë me acarim agjitacion dhe mendime. Do të vijë një propozim që do t’ju ​​fusë në shqetësim dhe ankth dhe nuk do dini si të silleni. Duhet ta mbani veten larg problemeve, por nuk është aq e lehtë. Ju nuk jeni në gjendje të përjetoni plotësisht lirinë tuaj gjatë kësaj kohe, për shkak të dikujt që i bën gjërat të vështira për ju. Mos u shqetësoni, do të rifitoni energjinë tuaj në mes të javës.

Bricjapi (22 Dhjetor – 20 Janar)

Bricjapi po përjeton një periudhë pasigurie, si në nivelin sentimental ashtu edhe në atë profesional. E dini shumë mirë se vleni shumë, por nuk merrni meritat e duhura. Në nivelin profesional, merakoseni shumë për anën shpërblyese. Por ajo që ka më shumë rëndësi për ju, janë konfirmimet nga partneri. Fundi i gushtit ishte pak i rëndë, por tani do të gjeni energjinë e duhur për të filluar nga e para.

Ujori (22 janar – 19 shkurt)

Ujor i dashur yjet ju buzëqeshin. Ju jeni shenja më e mirë e javës dhe keni një pamje yjore për t’u pasur zili. Venusi, Marsi, Mërkuri dhe Saturni janë në anën tuaj, kështu që ju mund të filloni të gjithë krijimtarinë tuaj. Eshtë koha për të revolucionarizuar jetën me gjithçka përreth jush. Në punë, më në fund, do të merrni shpërblimet e shumëpritura, por edhe në fushën sentimentale gjërat do të kthehen për të shkuar në rrugën e duhur.

Peshqit (20 shkurt – 20 mars)

Shenja e Peshqve po humbet në botën e saj melankolike, për shkak të përplasjeve ose kujtimeve të kaluara, por ju duhet të shkoni më tej. Venusi është në një pozitë të mirë, dhe kjo mund t’ju ​​bëjë të ndjeni emocione të mira dhe të kuptoni atë që dëshironi vërtet, veçanërisht në mes të javës. Përgjigjet konkrete po vijnë në punë dhe më në fund mund të shihni një diferencë rritjeje në të cilën nuk besuat muajin e kaluar.