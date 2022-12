Horoskopi ditor, e diel 4 dhjetor 2022.

Dashi: Për shkak të pranisë së Hënës tek Dashi, do të ndiheni të relaksuar. Puna juaj e palodhur do të shpërblehet. Merrni pushim për të relaksuar trupin tuaj. Gjendja financiare do përmirësohet nga fitimet e papritura. Do t’ju mungojë dashuria e vërtetë në jetën tuaj. Ju jeni të etur për dashuri, por bashkëshorti nuk është në gjendje të shikojë në mendjen tuaj. Situata do të përmirësohet më vonë, vetëm kini durim. Mbani dokumente të rëndësishme me vete gjatë udhëtimit. Ju mund të fitoni reputacion të keq për shkak të arrogancës dhe qëndrimit tuaj të vrazhdë.

Demi: Jeta do të marrë një kthesë të re. Do ta gjeni veten të prirur drejt spiritualizmit për të gjetur ngushëllim. Ju mund të takoni një bashkëpunëtor ose të moshuar që do t’ju japë udhëzime në lidhje me karrierën tuaj. Shmangni reagimin agresiv në frontin e brendshëm. Mos hyni në debat me familjarët. Shëndeti do mbetet i mirë. Shmangni huadhënien e parave për askënd. Do të ndjeni ekstazë të vërtetë nga të qenit i martuar.

Binjakët: Do i jepni përparësi familjes suaj. Një ditë e përkryer për të planifikuar një udhëtim të shkurtër me anëtarët e familjes tuaj. Do t’i impresiononi njerëzit përreth jush me humor të mirë. Romanca është në karta për ju. Do të bini sërish në dashuri me bashkëshortin. Do të dilni jashtë me bashkëshortin për të kaluar pak kohë romantike së bashku, larg anëtarëve të familjes. Një ditë e mrekullueshme. Kujdesuni për shëndetin dhe mendjen tuaj.

Gaforrja: Mund të shpenzoni shumë para për sende të vogla shtëpiake, të cilat do t’ju stresojnë mendërisht. Qëndrimi juaj i pakujdesshëm do t’i shqetësojë prindërit tuaj. Ju duhet t’i merrni ato në besim përpara se të filloni ndonjë projekt të ri. Do të bëni ndryshime të dobishme në karrierë nëse paraqiteni në mënyrë profesionale. Do ta gjeni veten në qendër të vëmendjes kur ndihma që i keni dhënë dikujt tjetër të shpërblehet ose të vlerësohet. Një i afërm mund t’ju bëjë një surprizë.

Luani: Realizoni potencialin tuaj të vërtetë pasi nuk ju mungon forca, por vullneti. Çështjet që lidhen me paratë mund të zgjidhen dhe mund të arrini përfitime financiare. Kjo është dita e përsosur për të tërhequr vëmendjen e të tjerëve pa bërë shumë në anën tuaj. Ëndrrat dhe realiteti juaj do të përzihen në ekstazën e dashurisë. Forca juaj e brendshme do t’ju mbështesë njësoj për ta bërë ditën e mrekullueshme në vendin e punës. Duhet të punoni me të metat tuaja dhe për këtë duhet të gjeni kohë për veten tuaj.

Virgjëresha: Sjellja juaj e ashpër mund t’i shkaktojë disa probleme mikut tuaj. Telashet financiare do të lehtësohen me ndihmën e miqve tuaj. Mos bëni gjykime të shpejta për njerëzit dhe motivet e tyre. Ata mund të jenë nën presion dhe kanë nevojë për dhembshurinë dhe mirëkuptimin tuaj. Dashuria është përtej kufirit të të pesë shqisave, por shqisat tuaja do të përjetojnë ekstazën e dashurisë. Jeta ka qenë vërtet e vështirë për ju ditët e fundit, por do ta gjeni veten në parajsën e bashkëshortit.

Peshorja: Do të keni kohë të mjaftueshme për të përmirësuar shëndetin dhe pamjen tuaj. Parashikohet rritje e të ardhurave tuaja nga investimet e kaluara. Ju duhet të kontrolloni durimin tuaj për të shmangur lëndimin e ndjenjave të anëtarëve të familjes suaj. Ka të ngjarë të merrni vlerësim për punën tuaj të palodhur në zyrë. Do të keni pak kohë të lirë në mbrëmje për t’u angazhuar në disa punë pozitive. Do të kaloni një ditë të paharrueshme me bashkëshortin. Disa miq të vjetër mund t’ju vizitojnë.

Akrepi: Duhet të shmangni ngrënien e tepërt për të qëndruar në formë. Vëllezërit e motrat mund të kërkojnë përfitime financiare nga ju. Dhurata nga një i afërm jashtë shtetit do t’ju bëjë të lumtur. Shanset për të takuar disa miq të vjetër janë të larta. Nxënësit e kësaj shenje të zodiakut do ta humbin kohën duke parë televizor apo duke luajtur në celular. Bashkëshorti juaj do t’i kuptojë ndjenjat tuaja dhe do t’ju ndihmojë në kohë nevoje.

Shigjetari: Natyra juaj e mirë do të sjellë shumë momente të lumtura. Kontratat e reja mund të duken fitimprurëse, por nuk do të sjellin fitime sipas dëshirës. Mos merrni vendime të nxituara kur bëhet fjalë për investimin e parave. Një grindje me një fqinj do t’ju prishte humorin. Por mos e humbisni durimin sepse kjo vetëm do t’i shtonte benzinë ​​zjarrit. Përpiquni të mbani marrëdhënie të përzemërta me të gjithë. Ka të ngjarë të takoni disa nga miqtë tuaj të vjetër për të hequr qafe presionin tuaj mendor. Do të kaloni një moment të këndshëm me bashkëshortin.

Bricjapi: Duhet të shmangni tensionin mendor dhe stresin. Investimi në një bazë afatgjatë mund t’ju sjellë fitime të konsiderueshme. Dikush të cilit i besoni mund të mos jetë plotësisht i sinqertë me ju. Aftësia juaj për të bindur të tjerët mund t’ju ndihmojë të zgjidhni problemet tuaja. Ekziston mundësia që të takoni dashurinë e jetës suaj. Mund të keni një debat të padëmshëm mes jush dhe bashkëshortit tuaj.

Ujori: Duhet të keni kujdes se çfarë hani dhe t’i jepni përparësi ushtrimeve. Mund të ketë fitime financiare. Të ftuarit mund të shfaqen në pragun tuaj dhe ju mund të kaloni një mbrëmje të mrekullueshme në shoqërinë e tyre. Dashuria do të jet e devotshme dhe e pastër. Aftësia juaj për zgjidhjen e problemeve mund t’ju sjellë njohje. Jeta juaj bashkëshortore do të jet e lumtur.

Peshqit: Do të mbani një qëndrim optimist ndaj gjërave. Nëse menaxhimi i financave bëhet i vështirë, duhet të kërkoni këshillën e një plaku. Jeta dashurore do të jet e mrekullueshme. Në kohën tuaj të lirë, mund të përfundoni punën në pritje. Mendja juaj e mprehtë dhe saktësia në punë mund t’i bëjnë përshtypje shefit tuaj. Mund të kaloni një mbrëmje të mrekullueshme me bashkëshortin.