Dashi

Ngjyra intensive dhe të gjalla do ta pikturojnë këtë ditë. Marsi në shenjën tuaj së bashku me Mërkurin në shenjën tjetër të dobishme të Binjakëve, ju falin gëzimin e jetës, optimizmin, aksionin fitues. Dhe nën një qiell kaq të pastër blu, do të shkëlqeni me ngrohtësi njerëzore dhe do të ndriçoni ata që ju rrethojnë.

Demi

Ndiheni sikur po ndërtoni themelet e së ardhmes tuaj. Që në fillim ky muaj është treguar i mundimshëm, por ju jeni të stimuluar pozitivisht nga përgjegjësitë që ju vijnë. Dhe këtu organizimi në funksion të një qëllimi ju bën të ndiheni kaq shumë të gjallë. Godisni në shenjë, aty ku nuk kishit menduar të shkonit më parë.

Binjakët

Ajo që ndjeni në fillim të kësaj dite është frymëmarrja e thellë. Një ajër i ri po hyn në jetën tuaj, ajër që ndryshon skenarët në të cilët lëvizni për mirë. Afërdita në shenjën tuaj është piktorja e peizazheve që ju lumturojnë shpirtin, veçanërisht nëse festoni ditëlindjen midis 22 majit dhe 2 qershorit.

Gaforrja

Tipari dominues i kësaj dite do të jetë gëzimi i zbulimit për ju. Sepse me Merkurin, në një kënd harmonik me shenjën e fqinjit të mirë të Binjakëve, sigurisht që nuk ju mungon dëshira për të komunikuar. Këta trupa ju largojnë dyshimet dhe ju nxisin të veproni me kujdes në situata mjaft delikate familjare.

Luani

Një ditë angazhimi, rigoroziteti, zhytjeje e plotë në jetën e përditshme. Mërkuri, planeti i inteligjencës, është në shenjën miqësore të Binjakëve dhe do t’ju kërkojë të bëni më shumë. Marsi është te Dashi dhe nxit disi agresivitetin. Nuk mungon angazhimi vetëmohues dhe aftësia për të ndërtuar suksesin e merituar.

Virgjëresha

Neptuni vazhdon të kalojë në një pozicion kontrasti, duke shkaktuar disa pengesa, por në disa raste duke vepruar edhe si një forcë provokuese dhe si një stimul i shkëlqyer. Pika ku zhvillohen ngjarjet është shenja e Peshqve, e cila ju shtyn të kapërceni veten. Në familje ju presin disa çështje për t’u zgjidhur.

Peshorja

Pas disa pengesave kalimtare, sot vazhdoni buzëqeshni. Marsi dëshiron që të jeni më seriozë, veçanërisht nëse festoni ditëlindjen nga 15 deri më 19 tetor, por lehtësia e qenies suaj ju fton të mbani temperamentin të gjallë dhe të vrullshëm. Në familje arrini të përcillni qetësi.

Akrepi

Rreshtimi i planetëve sot duket mjaft pozitiv, me disa “të shpejtë”, që lëvizin në qarkun zodiakal, në shenjat aleate dhe mike. Dielli dhe Neptuni janë në marrëdhënie të shkëlqyera me Gaforren dhe Peshqit dhe ju japin një intuitë verbuese, për t’u përdorur në situata të papritura, veçanërisht nëse festoni ditëlindjen në dhjetëditëshin e tretë.

Shigjetari

Një ditë e re fillon me vrull vendimtar që shtrihet në fusha të ndryshme të jetës. Marsi i vendosur në Dash drejton nismat tuaja qiellore, duke i çuar ato drejt një rezultati të shkëlqyer dhe plot fat. Jo pa kontributin tuaj dhe një angazhim të arsyeshëm, sigurisht! Një freski e re ju gjallëron dhe ju shtyn të planifikoni plot çaste argëtuese.

Bricjapi

Ritmi që të gjallëron sot ju ngjit në një skenë ku do të luani pjesën e aktorit kryesor. Neptuni në shenjën miqësore të Peshqve në aspektin e lumtur me shenjën tuaj, bashkëpunon për të siguruar që dita t’ju rezervojë kënaqësi të mëdha, si në sferën publike ashtu edhe në atë private.

Ujori

Prisni disa pengesa sot. Me Hënën dhe Uranin përballë, do të keni vetëm një provokim në familje, të cilin do të mund ta përballoni shumë mirë. Dhe me koston e përsëritjes së asaj që është thënë në raste të tjera: mirëbërësi juaj aktual quhet Mërkuri, i cili i vendosur që prej majit në shenjën e Binjakëve ka sjellë vetëm të mira për ju.

Peshqit

Forma e shkëlqyer psikofizike dhe sprinti që demonstroni në këtë ditë të re të muajit është vepër e lojërave planetare të Neptunit dhe Plutonit, përkatësisht nga shenja juaj e Peshqve dhe nga aleati Bricjap. Dielli në shenjën miqësore të Gaforres është qershia mbi tortë e tranziteve kaq të fuqishme sot.