Dashi

Jeta sentimentale për çiftet do jete e qete dhe pa probleme. Disa festa apo darka qe do bëni ju beqare me miqtë do ju japin mundësi te njihni dike shume interesant. Mos e lini t’iu ike nga duart por jepini muhabet. Lëreni pas turpin nëse doni te gjeni dashurinë. Do shpenzoni pa limit sot dhe situata FInanciare do përkeqësohet mjaft. Vetëm këshillat e specialisteve do ju ndihmojnë.

Demi

Do jeni te shqetësuar sot sepse mendoni se nuk keni arritur te plotësoni te gjitha dëshirat e partnerit. E keni gabim sepse ai do ndjehet shume i lumtur me ju. Beqaret nuk duhet te mërziten edhe nëse nuk do gjejnë dashurinë. Do kalojnë një dite mjaft te bukur. Për sa ju përket FInancave duhet te jeni te kujdesshëm dhe te matur. Nuk jeni ne ditën me te mire për te bere shpenzime.

Binjaket

Do jeni shume tolerante sot ne lidhjen tuaj. Gjithçka do shkoje me se miri edhe për ata qe nuk janë shume pas fjalëve te bukura. PërFItoni nga kjo dite! Beqaret nuk do qëndrojnë ne vetmi por do kenë një jete sociale shume aktive. Fale mbështetjes se disa planetëve ju do keni mundësinë te bëni edhe ndonjë takim. Menaxhoheni mire buxhetin ne mënyrë qe te mos keni probleme.

Gaforrja

Për çiftet nuk do ketë probleme ne dashuri. Josheni me shume partnerin dhe mundohuni qe ne mbrëmje te krijoni një ambient sa me romantik. Ai do ndjehet shume mire. Beqaret do tërhiqen shume nga dikush i shenjës se peshqve, te cilin kane kohe qe e njohin. Ne planin FInanciar do keni fat, por kjo nuk do te thotë qe te gjitha problemet qe keni pasur do mund te rregullohen sot.

Luani

Duhet ta merrni me seriozisht lidhjen tuaj sot. Për sa ju përket vendimeve te rëndësishme është me mire te prisni javën qe vjen. Do jete një dite e mire për dashurinë. Edhe beqaret do kenë fat, por duhet te janë pak me te hapur. Kujdes me FInancat. Një gabim shume i vogël do ju lere shume pasoja edhe për ditët ne vijim. Me mire tregohuni te matur dhe shpenzoni me kuFI.

Virgjeresha

Nëse jeni ne çift duhet te tregoheni me te matur me partnerin. Jeta juaj duket se do marre një kthese tjetër. Re×ektoni dhe shprehini sa me qarte dëshirat tuaja. Beqaret do takojnë një person te veçante nëpërmjet një mikut te tyre. Situata juaj FInanciare ne përgjithësi nuk do ketë probleme te mëdha. Mos shpenzoni shume për te mos pasur surpriza te këqija me vone.

Peshorja

Do keni konfikte me partnerin dhe gjerat nuk do shkojnë ashtu si duhet ne dashuri. Tregohuni pak me te duruar dhe ruani vete kontrollin. Tensioni do jete kalimtar. Beqaret do kenë shume dëshirë për te takuar dashurinë dhe me pak mundim do e gjejnë atë. Yjet do ju ndihmojnë te përmirësoni situatën FInanciare dhe te jeni me te kujdesshëm me paratë qe do shpenzoni.

Akrepi

Do ketë ndryshime ne jetën tuaj sentimentale, por këto nuk do e prishin harmoninë tuaj ne çift. Dini te dialogoni dhe te ×isni me te për çdo problem qe keni. Kjo është një nga cilësitë tuaja. Bravo! Beqaret nuk do takojnë sot askënd qe do i beje për vete. Intuita do ju ndihmoje mjaft për te përmirësuar situatën e vështirë FInanciare. Kujdes, mos merrni shume rreziqe mbi shpatulla.

Shigjetari

Lidhja juaj sot do jete nen tension dhe do keni goxha probleme me partnerin. Mos i përkeqësoni gjerat por mundohuni te sqaroheni me qetësi. Vetëm komunikimi mund t’iu ndihmoje. As beqaret nuk do kenë fat ne dashuri. Takohuni me miqtë dhe organizoni diçka te këndshme. Ne planin FInanciar pritet te keni fat, por gjithsesi vëruni pak fre shpenzimeve marramendëse.

Bricjapi

Me ndihmën e planetëve do gjeni harmoninë dhe ngrohtësinë qe keni kërkuar. Mundohuni ta ruani sa me shume këtë ambient. Për ata qe janë vetëm pritet një dite e mire. Do jeni plot sharm dhe do i joshni dhe me një shikim te tjerët. Blijeni sot ato qe keni menduar prej kohesh sepse FInancat do jene te mira. Gjithsesi mos i harxhoni te gjitha sepse do ngeleni me xhepat bosh.

Ujori

Lumturia dhe qetësia e lidhjes suaj do jete prioriteti i kësaj dite. Nëse e bëni te mundur këtë do ndjeheni mjaft mire me veten. Ne dashuri do jete një dite pa probleme. Beqaret do kenë një dite plot ngjyra dhe aventura. Nga fundi i ditës do ketë edhe një takim te rëndësishëm. Merrini gjerat pak me seriozisht. Beni kujdes me FInancat dhe mos shpenzoni me shume sesa duhet.

Peshqit

Nëse nuk zbatoni disa rregulla qe keni vene ne lidhjen tuaj, do keni probleme me partnerin. Kujdes, ato mund te përkeqësohen edhe me shume sesa ju mendoni. Ndryshoni sa nuk është vone. Beqaret nuk do kenë fat sot. Ne planin FInanciar duhet te bëni shume kujdes. E dini shume mire sa e keni buxhetin. Mos prishni me shume lek sesa jua mban xhepi.