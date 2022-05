Dashi

Venusi do ua ngrohë zemrën gjatë kësaj dite. Do keni marrëdhënie të mirë edhe me disa miq me të cilët ishit ftohur dhe kjo do ju shtojë buzëqeshjen. Nëse jeni në një lidhje, jeta juaj do influencohet pozitivisht nga të gjithë planetët. Do merreni vesh për çdo gjë dhe do i zgjidhni edhe mosmarrëveshjet e vogla që kanë mbetur pezull. Ju beqarët do keni disa takime interesante, por që nuk do mund t’ua ndryshojnë dot jetën. Në punë do dini si të punoni në grup dhe t’i dëgjoni mendimet e bashkëpunëtorëve tuaj. Nëse merreni me tregti ose jeni artistë do keni më shumë fat. Me financat duhet të keni kujdes sepse gabimi më i vogël do ju kushtojë shtrenjtë në të ardhmen.

Demi

Gjatë kësaj dite do preferoni të heshtni në vend që të thoni gjëra që mund të lëndojnë të tjerët. Marrëdhënia juaj me partnerin do jetë paksa delikate. Ju do jeni në forme të shkëlqyer, por komunikimi me partnerin do jetë shume i vështirë. Nëse zemra juaj është ende e lirë, mundësitë për takime do jenë të shumta. Kujdes mos pëlqeni dikë që nuk do ua kthejë pëlqimin. Në punë herë pas here do jeni të stresuar dhe kjo mund t’iu largojë nga objektivat. Çdo gjë ka për të qenë e vështirë. Financat do pakësohen sepse nuk do i bëni dot ballë dëshirës së madhe për shpenzime.

Binjakët

Gjatë kësaj dite do dini gjithë kohës të qeshni, të dashuroni dhe të ndani emocionet pozitive. Yjet do sjellin harmoni dhe shume gëzim për ju që keni një lidhje. Gjithçka do jetë edhe më e bukur se disa kohë më parë. Ju beqarët gjithashtu do takoni disa persona interesantë dhe do filloni histori dashurie pasionante. Në punë duhet pranuar se gjërat do jenë pak më të vështira, por juve nuk do ju mungojë gjallëria dhe dëshira për të ecur përpara. Çdo gjë do e realizoni në perfeksion. Neptuni do ju mbështesë mjaft në planin financiar dhe do ju bëjë më të qartë për gjendjen në të cilën ndodheni. Do mateni mirë para se të hidhni çdo hap.

Gaforrja

Ka ardhur koha të ndërmerrni më shumë iniciativa dhe të mos ndaleni para asnjë sfidë sot. Nëse keni një lidhje, zemra juaj do vlojë nga emocionet. Do ndiheni për mrekulli në çdo moment dhe nuk do doni të shkëputeni asnjë sekondë nga partneri. Ju beqarët do jeni gjatë gjithë kohës të gatshëm për të provuar edhe aventura kalimtare mjafton që të ndiheni mirë. Në punë do ju propozohet një detyrë e re me shumë më interesante nga ajo në të cilën keni qenë deri tani dhe duhet ta pranoni pa u menduar gjatë. Buxheti do jetë ende delikat. Pavarësisht nga përpjekjet e bëra nuk do arrini dot ta stabilizoni situatën.

Luani

Gjatë kësaj dite do jeni gjithë kohës në lëvizje dhe do bëni të pamundurën për ta bërë çdo gjë të ecë sa më mirë. Në fakt kjo mënyrë jetese edhe mund t’iu lodhë. Për ju që jeni në një lidhje kjo do jetë një ditë e mbushur me momente të lumtura. Marrëdhënia në çift do intensifikohet akoma më tepër dhe shpesh do ndiheni si mbi re. Nëse jeni beqarë duhet të bëni pak më shumë përpjekje për ta gjetur dashurinë. Në punë do vlerësoheni mjaft për çdo gjë që keni bërë. Edhe disa kolegë konkurrentë do i respektojnë zgjedhjet që keni bërë. Në planin financiar do keni shumë fat. Edhe nëse vendosin lotari do fitoni shuma të konsiderueshme e do ndiheni më mirë.

Virgjëresha

Urani do bëjë të pamundurën t’u mbrojë nga problemet gjatë kësaj dite, por edhe ju duhet të bëni pjesën tuaj. Nëse keni një lidhje mundohuni të mos tregoheni për asnjë moment agresivë me partnerin tuaj sot sepse do keni probleme të mëdha me njeri-tjetrin. Qetësia do jetë e çmuar. Ju beqarët nuk do e keni mendjen për të krijuar një lidhje serioze, por një person që do takoni rastësisht do iu bëjë të ndryshoni mendim. Në punë do rrethoheni nga miq të mirë që do ju ndihmojnë t’i kaloni sfidat dhe të arrini më të mirën. Problemet financiare do zgjidhen më shpejt nga sa kishit menduar kështu që do mund të merrni frymë lirisht.

Peshorja

Ka shumë mundësi të jeni tërësisht të shpërqendruar sot dhe do harroni shumë gjëra thelbësore. Ju të dashuruarit do keni divergjenca të mëdha me partnerin nuk do mendoni te bëni asnjë lloj tolerimi ndaj tij. Beqarët nga ana tjetër ka mundësi që ta çojnë me tej një njohje të fundit të cilën e mendonin si pa të ardhme. Në punë priten ndryshme të mëdha. Vërtet dita do jetë delikate dhe e trazuar, por në fund gjërat do ecin në drejtimin e duhur. Mos e humbni shpresën asnjëherë. Sektori i financave do lerë për të dëshiruar, prandaj do jeni të detyruar të hiqni dorë nga disa shpenzime në mënyrë që t’ia dilni mbanë.

Akrepi

Gjatë gjithë kohës do doni të ndikoni mbi të tjerët sot dhe herë pas here do këmbëngulni të dalë e juaja. Kujdes sepse kjo nuk do i pëlqejë të tjerëve. Pasioni do mungoje sot ne jetën tuaj ne çift gjate kësaj dite megjithatë nuk do keni probleme apo debate me partnerin. Ndonjëherë gjerat duhen marre me qetësi te plote. Beqaret do kenë një dite pozitive dhe do realizojnë disa takime te veçanta. Në pune do vazhdoni me shumë qetësi ato që keni nisur dhe nuk do keni aspak probleme. Mirë është të mos dorëzoheni sido që t’iu vijnë punët. Buxheti mund të ketë disa tronditje të vogla për shkak të shpenzimeve që do ju duhet të kryeni për shtëpinë apo për çështje shëndeti.

Shigjetari

Sa më mirë të ndiheni me veten sot aq më të thjeshta do i keni gjërat. Natyra kreative do ju ndihmojë të arrini lart. Ju të dashuruarit do i jepni prioritet absolut jetës tuaj në çift dhe do e bëni çdo moment të jashtëzakonshëm. Ju beqarët do keni disa takime, por asnjë nga personat nuk do iu bëjë t’iu rrahë zemra fort. Kjo është arsyeja pse do stepeni për të hedhur hapa. Jeta profesionale do ecë edhe më mirë nga sa e keni menduar. Do jeni largpamës, të motivuar dhe mjaft të vendosur. Për fat edhe disa kolegë do ju mbështesin fort. Falë planetëve sektori i financave ka për të qenë më i privilegjuar se kurrë ndonjëherë më parë. Do ndiheni goxha më të qetë.

Bricjapi

Nëse zbatoni disa parime thelbësore dhe bëni lëshime sot do ju ecë çdo gjë më së miri. Nuk do keni më as probleme serioze. Ju të dashuruarit do kaloni një ditë të qetë dhe pa probleme. Në mbrëmje planetët do ua plotësojnë dëshirat një e nga një. Ju beqarët nuk do doni të filloni lidhje edhe pse disa persona do bëjnë të pamundurën për t’iu pasur gjithë kohës pranë. Në punë do jepni më të mirën nga vetja dhe shefat do kenë besim absolut. Keni për ta parë sesi do ju ndryshojë e ardhmja që sot e tutje. Në planin financiar do jetë Marsi që do ndikojë negativisht dhe mund të sjellë probleme të njëpasnjëshme në këtë sektor. Merrni masa pa pasur tronditje të forta.

Ujori

Horoskopi i datës 3 maj 2022 nga Christine Haas

Gjatë kësaj dite do jeni shumë më të motivuar dhe më të vëmendshëm. Vërtet do lodheni pak, por keni për të arritur shumë më lart nga sa e kishit menduar. Nëse jeni në një lidhje do bëni plane për të ardhmen dhe do e organizoni në atë mënyrë ditën që do përjetoni sa më shumë momente të lumtura. Për të gjithë ju që ende nuk e keni krijuar një lidhje, sot do jetë dita më e përshtatshme. Një person shumë interesant do iu dalë para në një moment kur të jeni vetëm. Në punë herë pas here do jeni të ngarkuar, por disa miq do ju mbështesin dhe do ju këshillojnë si duhet. Financat nuk do jenë aspak të favorizuara. Për këtë arsye nuk duhet të bëni shpenzime të mëdha.

Peshqit

Gjatë kësaj dite do gjeni një drejtim ku duhet të ecni dhe do iu jepni prioritet disa gjërave që vlejnë me të vërtetë. Nuk do humbni asnjëherë kohë kot. Nëse jeni në një lidhje dhe së fundmi marrëdhënia me partnerin ka qenë e qëndrueshme, edhe sot gjërat do vazhdojnë të ecin mirë. Do jeni të matur dhe do e dashuroni pa dorashka atë që keni në krah. Ju beqarët do filloni histori dashurie pasionante dhe jeta do ju ndryshojë përgjithmonë. Në punë do ju duhet të bëni pak më shumë përpjekje për të arritur vërtet atje ku doni. Në disa momente do ngrini edhe pikëpyetje, megjithatë do e gjeni rrugën nga duhet të kaloni. Me financat mos bëni asnjë lloj çmendurie sepse gjërat mund të marrin tatëpjetën.