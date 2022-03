Dashi: Kjo javë nis me lajme të mira në dashuri. Nëse nisni një lidhje këto ditë, do të jetë afatgjatë. Në punë jeni shumë kreativë, por sot do ja dilni të mbani nën kontroll situatën, sidomos ankthin.

Demi: Këto ditë ka pak presion, do të ketë ankth tek çiftet. Problemi është ekonomik. Në punë situata është e qetë, por sërish mezi prisni fundjavën.

Binjakët: Sot është një ditë vërtet e favorshme, veçanërisht për beqarët. Bëni kujdes në punë, duhet të jepni më shumë.

Gaforrja: Jeni mjaft energjikë në dashuri dhe dëshironi të çoni lidhjen në një fazë tjetër. Nëse jeni beqarë, jeni gati për të nisur një histori dashurie. Në punë ka marrëdhënie që duhet të rishikohen, por ata që duan të hapin një biznes, do të kenë fat.

Luani: Falë ndikimit të Hënës, do ruani qetësinë dhe të përqendroheni tek ai/ajo që pëlqeni. Puna nuk po ecën shumë mirë, ka nga ata që mbeten pas me dërgesat apo projektet.

Virgjëresha: Kujdes në dashuri, mund të keni konflikte të vogla. Në punë dëshironi të sqaroheni njëherë e mirë pasi nuk ju pëlqejnë provokimet.

Peshorja: Së shpejti do keni takime të veçanta me partnerin/partneren ose dikë që pëlqeni. Ata që kanë pasur probleme pune vitin e kaluar do të duhet të rikuperohen, por situata nuk duket e komplikuar.

Akrepi: Për shkak të ndikimit të kundërt të Hënës, nuk ka mundësi të vazhdoni me qetësi. Në punë kjo është koha më e mirë të tregoni veten dhe të fitoni një sfidë.

Shigjetari: Dita e sotme ju ndihmon të shprehni ndjenjat. Në punë, do të keni takime që do ju vlejnë për të ardhmen.

Bricjapi: Dita e sotme do ju gjejë me dyshime, sidomls për shenjën e Peshores dhe Dashit. Në vendin e punës mund të keni një rikonfirmim bazuar në atë që keni bërë vitin e kaluar.

Ujori: Yjet janë në favorin tuaj, por do të lodheni shumë. Në punë duhet të përqendroheni në zgjidhjen e problemeve të vogla personale, veçanërisht të natyrës ekonomike.

Peshqit: Sot është ditë interesante në dashuri! Në punë, nëse mendoni për një projekt, mund të realizohet në një kohë të shkurtër.