Dashi (21 Mars – 19 Prill)

Ju mund të tërhiqeni mënjanë për të biseduar me disa njerëz të ndryshëm gjatë ditës. Jini të përgatitur që kolegët tuaj të kenë shumë për të thënë! Mund t’ju vijë një ofertë fantastike – mund të jetë po aq formale sa një kontratë ose joformale sa një argëtim me miqtë.

Demi (20 Prill – 20 Maj)

Një jetë më e shëndetshme nuk ka nevojë të presë vitin e ardhshëm! Dita e sotme ka të ngjarë të jetë mjaft e ngarkuar për ju, yjet krijojnë një rrëmujë pozitive si në punën tuaj të përditshme ashtu edhe në sektorin shëndetësor. Është një kohë e mirë për të vendosur këmbën tuaj më të mirë përpara. Nëse keni menduar për disa rezoluta për vitin e ri, merrni parasysh të filloni me to që tani.

Binjakët (21 Maj – 20 Qershor)

Kjo mund të jetë një nga ditët më pozitive që keni përjetuar në shekuj! Mos prisni për një ftesë për të qenë në qendër të skenës. Mendoni për gjërat që ju sjellin gëzim, çfarëdo qofshin ato, dhe bëjini ato prioritet. Nuk ka rëndësi nëse është një person, një hobi, apo diçka krejtësisht tjetër – nëse e bën zemrën të lumtur, ndiqeni pas me entuziazëm.

Gaforrja (21 Qershor – 22 Korrik)

Diçka po përgatitet nën çatinë tuaj, por kjo nuk është gjë e keqe! Mund të jetë një moment i mirë për të filluar disa rinovime në shtëpi ose një projekt ridekorimi apo edhe thjesht për të pritur disa miq për mbrëmjen. Trajtojeni të sotmen sipas kushteve tuaja dhe mund të kaloni një kohë të bukur.

Luani (23 Korrik – 22 Gusht)

Gjërat mund të fillojnë të ndodhin edhe para se të zgjoheni, duke krijuar një vorbull që mund të duket sikur fryn nga shtëpia në momentin që ngriheni nga shtrati. Edhe pse kjo mund të duket paksa e frikshme, në fakt mund të jetë një ditë plot me mundësi, pasi diçka e këndshme dhe e pazakontë mund të ndodhë ndërsa jeni jashtë dhe rreth e rrotull.

Virgjëresha (23 Gusht – 22 Shtator)

Çështjet e parave mund të bëhen shumë më të qarta për momentin kur të vendosni fokusin tuaj të fuqishëm ndaj tyre, Virgjëresha. Do të gjeni qartësi për atë që mund t’ju duhet të arrini në ditët në vijim. Një anëtar i familjes mund t’ju lejojë të hyni në një mundësi të shkëlqyeshme, por përpiquni të mos investoni në asnjë opsion të përkohshëm ose të skicuar. Bëni çmos për të zgjedhur gjëra që do të zgjasin.

Peshorja (23 Shtator – 22 Tetor)

Ju keni një shkëlqim të veçantë sot, me Hënën e bukur që rrotullohet në shenjën tuaj, duke ju ndriçuar me gjithë hirin dhe intuitën e saj. Lërini njerëzit të dëgjojnë se për çfarë jeni në të vërtetë – ata mund të befasohen këndshëm se sa të vendosur dhe elegantë jeni kur dëshironi të jeni.

Akrepi (23 Tetor – 21 Nëntor)

Arti është kudo, dhe ju mund të jeni veçanërisht të mirë për ta parë atë për momentin. Nëse keni një hobi ose talent që ju pëlqen, qoftë këndimi, piktura, kërcimi apo çdo gjë tjetër që ju ndriçon mendjen, kënaquni me të! Ju mund të përfundoni duke kanalizuar diçka vërtet spektakolare që kthehet për të vazhduar motivimin e punës suaj për vitet në vijim.

Shigjetari (22 Nëntor – 21 Dhjetor)

Ngrohtësia e kujdesit mbush ajrin në këtë kohë – por në vend që të prisni që njerëzit të kujdesen për ju, mund të jeni ju ata që kujdeseni për të tjerët. Është një kohë e mirë për t’i kushtuar disa orë dhënies dhe ndihmës.

Bricjapi (22 Dhjetor – 19 Janar)

Të gjithë sytë janë mbi ju, Bricjap! Yjet po ju inkurajojnë të ngriheni për veten tuaj dhe t’i tregoni botës se sa jashtëzakonisht të aftë jeni. Do të ishte e mençur të shkoni në punë së shpejti. Pavarësisht nëse keni apo jo punë aktuale për t’u prirur, duhet të jeni ende në gjendje të gjeni një qëllim produktiv për të punuar.

Ujori (20 Janar – 18 Shkurt)

Vetë-reflektimi inkurajohet nga atmosfera tokësore e sotme – kryesisht falë Hënës së zhytur në mendime që udhëton nëpër Shtëpinë tuaj të 9-të të Zgjerimit dhe ju ndihmon të mendoni në një shkallë më të madhe, e ndihmuar nga tribuna e saj konstruktive me Saturnin karmik, aktualisht i parkuar drejtpërdrejt në shenjën tuaj. Saturni dhe Hëna mund t’ju ndihmojnë të rriteni në veten tuaj më të mirë. Merrni këtë kohë si një pikë kontrolli për të parë veten dhe për të parë se sa larg keni arritur – dhe sa më tej mund të shkoni në të ardhmen!

Peshqit (19 Shkurt – 20 Mars)

Ju mund të ndjeni pak nxehtësi ndërsa planetët e rrisin intensitetin me disa pika sot! Drejtohuni me zemrën tuaj dhe jo me kokën tuaj dhe ka të ngjarë të arrini shumë më tepër nga sa prisnit. Mos u trembni nga asnjë udhëtim përpara!